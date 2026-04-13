Novato, Cooper Flagg iguala recorde de Michael Jordan na NBA

Ala do Mavericks teve primeiro ano histórico na NBA

Cooper Flagg Michael Jordan Fonte: Reprodução / X

Cooper Flagg igualou Michael Jordan após o último jogo da temporada 2025/26 da NBA. Isso porque o ala encerrou encerrou a campanha sendo líder de todo o elenco do Dallas Mavericks em pontos, rebotes, assistências e roubos de bolo. O último e único a ter alcançado o feito foi Michael Jordan, em 1984/85.

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A marca reforça o impacto imediato e o alto nível de Cooper Flagg nos principais atributos do basquete. Em 70 jogos pelo Mavericks, o novato teve médias de 21 pontos, 6.7 rebotes, 4.5 assistências e 1.2 roubo.

Antes de Flagg, apenas Michael Jordan havia liderado o time em todos os quesitos. Na temporada 1984/85, o ídolo do Bulls teve médias de 28.2 pontos, 6.5 rebotes, 5.9 assistências e 2.4 roubos.

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Além de igualar Michael Jordan, Cooper Flagg alcançou um feito inédito na temporada. Isso porque, aos 19 anos, se tornou o mais jovem a registrar um jogo de pelo menos 50 pontos. A marca foi registrada no dia 3 de abril em partida contra o Orlando Magic, contra quem o ala marcou 51 pontos.

Com tantas marcas históricas, Flagg tem recebido elogios de toda a NBA. No último jogo do Mavericks, por exemplo, o calouro Ryan Nembhard falou sobre como foi jogador ao lado do camisa 32 em 2025/26.

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“Eu adorei jogar ao lado dele. É um cara incrível, com muita energia todos os dias e é ótimo de conviver, competitivo. É exatamente esse tipo de jogador que você quer ao seu lado. Então, foi muito divertido jogar com ele”, disse Nembhard.

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Elogiado, Flagg ainda é um dos favoritos ao prêmio de Calouro do Ano. O vencedor deve ficar entre ele e Kon Knueppel. O ala do Charlotte Hornets teve números mais inferiores. Porém, o recorde de 274 cestas do perímetro e a campanha do time da Carolina do Norte elevam a chance do camisa 7 levar o troféu.

O técnico Jason Kidd, porém, acha que não tem discussão. Segundo o treinador do Mavericks, Flagg foi o melhor novato da NBA em 2025/26, mesmo sem o sucesso coletivo.

“Eu não preciso me explicar. Flagg já fez todo o trabalho duro e colocou os números. A única coisa que não fizemos foi vencer como equipe. Porém, quando olhamos os números, ele teve um ano histórico. E eu não tenho nada contra Kon Knueppel. Ele foi uma peça do quebra-cabeça para o Hornets. Cooper, enquanto isso, é o quebra-cabeça inteiro. Então, ele merece o prêmio”, disse Kidd.

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Escrito por:

Jornalista graduado pela Unifran. Natural de Franca-SP. Redator do Jumper Brasil desde 2023. Contato: [email protected]

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