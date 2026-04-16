Playoffs da NBA: Los Angeles Lakers x Houston Rockets

Com uma antiga rivalidade, série do Oeste começa neste sábado (18)

nba playoffs lakers rockets Fonte: Reprodução / X

A partir deste sábado (18), Los Angeles Lakers e Houston Rockets se enfrentam pelos playoffs da NBA em 2026. A série, que coloca frente a frente quarto e quinto do Oeste, tem o time californiano com o mando de quadra. Como resultado, a primeira partida será em Los Angeles.

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Datas da série Lakers x Rockets

18/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 21h30 (ESPN 2 / Disney+)
21/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video)
24/04: Los Angeles Lakers x Houston Rockets – 21h (Amazon Prime Video)
26/04: Los Angeles Lakers x Houston Rockets – 22h30 (Amazon Prime Video)
29/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers *
01/05: Los Angeles Lakers x Houston Rockets *
03/05: Houston Rockets x Los Angeles Lakers *

* Se necessário

O Lakers, quarto no Oeste, entra na série sem seus dois principais cestinhas na NBA: Luka Doncic e Austin Reaves devem ficar longe das quadras por um longo período, enquanto o time torce para que a recuperação de ambos seja rápida o bastante. No entanto, vale lembrar que o esloveno pode perder até dois meses a partir de sua lesão na coxa. Ou seja, não voltaria antes do fim da primeira rodada dos playoffs.

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Por outro lado, LeBron James mostrou-se em grande nível a partir do momento em que teve de voltar a ser a primeira opção de ataque do Lakers. Isso pode fazer muita diferença em favor da equipe de Los Angeles. Afinal, sem Doncic e Reaves, ele acabou de ser eleito o melhor jogador do Oeste na última semana de 2025/26.

Então, estamos falando de um cara que foi quatro vezes MVP da NBA, quatro vezes campeão e é um dos melhores de todos os tempos. Poderia ser mais uma daquelas séries em que ele dominou sozinho na primeira rodada, mas… onde é que o Lakers vai encontrar quase 57 pontos de Doncic e Reaves nos playoffs?

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Aí é o grande problema, pois o técnico JJ Redick tem de fazer com que jogadores como Luke Kennard e Rui Hachimura sejam os próximos cestinhas atrás de James. E não é uma tarefa minimamente fácil, pois para bater o Rockets nos playoffs da NBA, é preciso que o Lakers seja impecável nos dois lados da quadra.

Claro que não depende só do Lakers. Tem o outro lado da moeda.

Isso porque o Rockets é um time melhor em 2025/26 e chega aos playoffs com o grupo quase inteiro. E tem mais: só Fred VanVleet e Steven Adams estão fora. Enquanto o time aprendeu a jogar sem VanVleet, a equipe conta com Clint Capela para o banco.

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O fato é que o time de Ime Udoka é muito lento no ataque pela ausência de um armador natural. Sem VanVleet, Amen Thompson vem fazendo a função. No entanto, ele não tem um bom arremesso de três e tudo fica por conta de suas investidas no garrafão.

Por outro lado, o Rockets viu Reed Sheppard evoluir muito em sua segunda temporada na NBA. Não só como arremessador, mas ajudando na organização.

Claro que Kevin Durant é o grande nome da franquia e segue sendo eficiente, mas ainda tem Alperen Sengun. Então, é uma série que acabou ficando “no jeito” para o Rockets.

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Lakers (53-29: quarto no Oeste da NBA)

LeBron James terá de voltar no tempo e fazer o que vinha produzindo na última semana. Não é uma tarefa fácil para o Lakers contra o Rockets nos playoffs da NBA, pois o time texano possui bons defensores. Então, sua função também será a de organizador.

A equipe de Los Angeles fez troca por Luke Kennard justamente por isso: para ajudar no ataque e fazer uma espécie de armador. Só que sem os dois cestinhas, ele deve ser o segundo com mais tempo com a bola nas mãos.

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O mesmo deve acontecer com Marcus Smart, embora não seja tão bom arremessador. Mas sua vantagem está na defesa. Afinal, ele já foi eleito o melhor defensor da NBA pelo Boston Celtics e pode atrapalhar quem cuida da bola pelo Rockets.

Em tese, Deandre Ayton deveria ser a segunda opção de ataque. Na prática, ele teve médias de 11.0 pontos e 5.7 rebotes contra o Rockets na atual campanha da NBA. É muito pouco, especialmente pelo fato de que Sengun não é um grande defensor.

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Rockets (52-30: quinto no Oeste da NBA)

O Rockets tem um time lento e pesado, o que foi uma crítica por parte de especialistas da NBA ao longo de todo o ano. Por outro lado, são jogadores com envergadura muito grande, que podem atrapalhar qualquer adversário na defesa.

E é nisso que o técnico Ime Udoka se baseia para enfrentar o Lakers nos playoffs. Pode, na teoria, ter todos os matchups (confrontos individuais) favoráveis por conta disso.

Aliás, Amen Thompson deve ser o responsável por marcar LeBron. Vale lembrar que Thompson sempre teve James como um de seus maiores ídolos na liga, então é alguém que o estudou profundamente ao longo dos anos. Sabe de suas tendências nos passes, nos dribles, ele tem um “caderno de memórias” para cuidar do camisa 23.

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Enquanto isso, o time de Houston evoluiu muito nos arremessos de três de um ano para o outro, apesar de perder Dillon Brooks e VanVleet. Na temporada 2025/26 da NBA, o Rockets foi o décimo no quesito, com 36.4%.

O que pode definir

Uma coisa é fato: o Lakers chega nos playoffs da NBA precisando redistribuir seus pontos contra o Rockets para ter alguma chance. Houston é favorito e nem teria como ser diferente, mas pode ser uma série mais longa do que se espera.

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O que o Lakers mais se preocupou ao longo do ano foi com a defesa, enquanto o arremesso de três também foi um problema. Mas desde que perdeu Luka Doncic e Austin Reaves, acertou 56 das 136 tentativas de três. Ou seja, 41.2%.

É um ótimo índice, ainda mais sem contar com dois jogadores que produzem muito dali. Enquanto isso, teve uma eficiência defensiva de 112.0 no período, o que daria ao Lakers o quarto lugar na campanha da NBA.

Claro que é um recorte, mas é algo que o torcedor do Lakers usa como alento.

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No mais, será mais uma série entre Kevin Durant e LeBron James. Até aqui, o astro do Rockets possui ampla vantagem nos playoffs, com nove vitórias em 14 jogos. Na temporada regular, por outro lado, LeBron venceu 21 das 32 partidas.

Palpite: Rockets em seis

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Escrito por:

Co-fundador do site, acompanha NBA desde 1989. De Uberaba-MG.

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