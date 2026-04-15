Blazers, de Tiago Splitter, bate Suns e vai aos playoffs da NBA

Time do Oregon não disputava a pós-temporada desde 2021

Blazers Tiago Splitter playoffs Fonte: Reprodução / X

O Portland Trail Blazers, do brasileiro Tiago Splitter, superou o Phoenix Suns na noite dessa terça-feira (14) e vai aos playoffs da NBA. É a primeira vez que o time do Oregon chega na fase de pós-temporada desde 2021. Apesar de jogar fora de casa, a equipe de Portland venceu o Suns por 114 a 110. O astro Deni Avdija comandou, enquanto flertou com um triplo duplo ao somar 41 pontos, 12 assistências e sete rebotes. Por outro lado, Jalen Green foi o cestinha do Suns, com 35.

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A campanha do Blazers em 2025/26 teve muitos problemas logo de cara. Afinal, o técnico Chauncey Billups foi preso logo após o primeiro jogo da temporada. Como resultado, Tiago Splitter assumiu o comando e a equipe tirou a invencibilidade do Oklahoma City Thunder, o atual campeão.

Mas lesões de jogadores importantes, como Jrue Holiday e Jerami Grant deixaram Portland em situação ruim, chegando a ficar fora da zona de play-in pouco antes da virada do ano. Na ocasião, o Blazers era o 11°, com dez vitórias em 26 jogos.

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Enquanto isso, o Suns chegou a incomodar os times que foram aos playoffs de forma direta e ocupou o quinto lugar em meados de janeiro. O time caiu de produção com a lesão de Dillon Brooks, mas seguiu na zona de play-in, sempre em sétimo. Com 45 vitórias na fase regular, era o favorito diante do Blazers.

Porém, o jogo dessa terça-feira mostrou Deni Avidja e Jrue Holiday dominantes, enquanto Devin Booker, principal estrela de Phoenix, teve uma partida abaixo do normal. Booker errou dez dos 17 arremessos e perdeu lances livres capitais.

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Ir aos playoffs da NBA era um sonho para Tiago Splitter, uma vez que rumores apontaram que o novo dono do Blazers buscava um novo técnico. Mas a resposta do seu grupo em quadra foi ainda mais decisiva.

O Blazers chegou a ser o décimo no Oeste no dia 17 de março, quando tinha 33 vitórias e 34 derrotas. No entanto, uma recuperação nos últimos 14 jogos fez a diferença para chegar ao oitavo lugar. No período, Portland venceu dez partidas e garantiu a chance de disputar a vaga direta, via play-in. Tudo com Tiago Splitter sob pressão.

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Isso porque os confrontos da repescagem dão ao sétimo e oitavo a oportunidade de classificação sem um segundo jogo. Assim, o Blazers “rouba” a sétima posição do Suns e vai pegar o San Antonio Spurs, de Victor Wembanyama, nos playoffs da NBA.

Enquanto isso, o Suns ainda tem chances de se classificar. No entanto, precisa aguardar o vencedor entre Los Angeles Clippers e Golden State Warriors, que jogam na noite desta quarta-feira (15). Quem ganhar disputa a última vaga na sexta-feira (17), em Phoenix, para pegar o Thunder.

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Primeiro e terceiro do Draft de 2024

Há pouco mais de dois anos, Victor Wembanyama era a primeira escolha do Draft, enquanto a discussão estava para saber quem seria o segundo e o terceiro. Scoot Henderson e Brandon Miller eram os dois principais candidatos.

O San Antonio Spurs selecionou o francês em primeiro, enquanto o Charlotte Hornets optou por Miller. Assim, Henderson foi para o Blazers. Agora, os três possuem chances reais de playoffs.

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Isso porque o Spurs vai pegar o Blazers na primeira rodada, enquanto o Hornets bateu o Miami Heat e vai disputar a última vaga do Leste contra o perdedor entre Philadelphia 76ers e Orlando Magic.

A partir de domingo (19), Henderson, pelo Blazers e Wembanyama, com o Spurs, vão se enfrentar nos playoffs da NBA após seus times passarem por longa seca.

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Escrito por:

Co-fundador do site, acompanha NBA desde 1989. De Uberaba-MG.

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