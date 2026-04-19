LeBron James comanda, Lakers bate Rockets e sai na frente

Temos uma série. O Los Angeles Lakers venceu o Houston Rockets com show de LeBron James e Luke Kennard para abrir 1 a 0 no confronto. O jogo ficou marcado pela ausência de Kevin Durant, fora com dores no joelho após um lance no treino texano há dois dias. Assim, o ataque do time visitante foi terrível e os donos da casa contaram com um enorme jogo de seu astro e do melhor arremessador para vencer.

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LeBron James fez história outra vez. Ele se tornou o jogador mais velho a fazer um duplo-duplo de pontos e assistências na história dos playoffs da NBA. Ele superou John Stockton nesse sentido. O único atleta mais velho que ele a fazer um duplo-duplo com mais idade, foi Kareem Abdul-Jabbar. O camisa 23 não foi o cestinha, mas controlou cada aspecto da partida desse sábado que encerrou o primeiro dia dos playoffs de 2025/26.

O Los Angeles Lakers ganha o direito de sonhar. A equipe quer estender a série ao máximo para que Luka Doncic e Austin Reaves tenham chance de voltar, sobretudo o esloveno. O primeiro passo foi dado nessa direção e se Durant não retornar rápido, ainda mais podem ser dados. Por fim, a partida ofensiva do Houston Rockets atestou muitos dos problemas e críticas que Ime Udoka sofre: Um terror.

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Então, confira como foi o jogo entre o Lakers de LeBron James e o Rockets de Alperen Sengun nesse sábado de NBA.

Escalações

Como já dito, a grande notícia de minutos antes do jogo foi a ausência de Kevin Durant. Além disso, ninguém fora (além de Fred VanVleet e Steven Adams obviamente). Em Los Angeles, Luka Doncic e Austin Reaves, como sabido, também não jogaram.

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O Lakers mudou seu quinteto titular. Marcus Smart voltou a formação de JJ Redick, com Jake LaRavia indo para o banco. Ao lado do especialista defensivo: LeBron James, Luke Kennard, Rui Hachimura e Deandre Ayton. Enquanto isso, Houston trouxe Reed Sheppard para o lugar de Kevin Durant. De resto, tudo igual: Amen Thompson, Josh Okogie, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun.

Destaques

O Lakers teve um começo de jogo absurdo em termos de eficiência nos arremessos. Isso foi impulsionado por dois pontos, acima de tudo: LeBron James criando de forma incrível e a confiança dos coadjuvantes. Em suma, Los Angeles acertou 10 de 13 arremessos em passes do ala de 41 anos. Ele fez isso sem cometer turnovers, conseguindo oito só no primeiro quarto.

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Luke Kennard liderou esse ímpeto, com 11 pontos rápidos. Sua movimentação fora da bola e facilitação ofensiva seguem em alta após as lesões de Luka e Reaves. Rui Hachimura e o pick-and-roll com Deandre Ayton também funcionaram muito bem.

O Rockets sofria com um começo dominante do Lakers de LeBron James, mas também produziu algum ritmo ofensivo no primeiro quarto. A dificuldade para acionar Alperen Sengun mais próximo a cesta foi latente com Durant fora, mas quatro bolas triplas caíram no primeiro tempo. Jabari Smith Jr e Reed Sheppard estiveram bem confiantes.

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A grande questão, porém, era a falta de fisicalidade defensiva. É a identidade principal do time e não apareceu em muitos momentos até o intervalo. Quando conseguiu melhorar nesse sentido, forçando alguma hesitação do Lakers no ataque, o time também perdeu ritmo ofensivo. Ainda assim, com o jogo menos fluído para ambos, o Rockets que chegou a estar perdendo por dez pontos, foi para o intervalo apenas dois pontos atrás.

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No segundo tempo, o ataque de Houston voltou ainda pior. Foi incrível ver como o time era estático, não conseguia criar bons arremessos e seguia não conseguindo acionar Alperen Sengun. Seu melhor jogador em quadra estava totalmente sumido e sem eficiência. Valem os elogios para Deandre Ayton, que fez um grande trabalho defensivo.

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Enquanto isso, Los Angeles voltou a acertar algumas bolas de três e rapidamente recolocou sua vantagem de dez pontos na quadra. Mesmo sem ser brilhante, o ataque dos donos da casa foi muito mais fluído que o do rival. Aliás, diga-se, em um momento pouco influente de LeBron na partida.

No último quarto, o Lakers “explodiu” nos primeiros minutos. James passou a acertar alguns arremessos difíceis, como fadeaways e ganchos. Além disso, Luke Kennard viveu seu momento de maior alta. Acertou as três tentativas de fora que tentou no último período, incluindo uma incrível, caindo pra trás após uma conexão que não funcionou com James.

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Sengun, enfim, conseguiu ser um pouco agressivo, e Houston passou a criar alguns bons arremessos. O lado fraco da bola estava a mercê texana. Tari Eason foi um dos que aproveitou, mas Jabari Smith nem tanto. Uma de suas tentativas pegou na tabela, já no fim da partida. Amen Thompson também esteve bem agressivo nesse meio tempo.

O Rockets até tentou uma aproximação final, mas que não se sucedeu levando a vitória para o Lakers de LeBron James, que está muito vivo.

(5) Houston Rockets 98 x 107 Los Angeles Lakers (4)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 19 8 6 1 1 Amen Thompson 17 7 7 3 1 Reed Sheppard 17 1 8 1 1 Jabari Smith Jr. 16 12 0 2 0 Tari Eason 16 10 2 3 0

Três pontos: 11/33 (33.3%) / Sheppard: 5/14

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Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Luke Kennard 27 4 3 0 0 LeBron James 19 8 13 2 1 Deandre Ayton 19 11 2 0 1 Marcus Smart 15 2 8 1 2 Rui Hachimura 14 2 0 3 2

Três pontos: 10/19 (52.6%) / Kennard: 5/5

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Lakers 1-0