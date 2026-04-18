Confira o calendário da primeira rodada dos playoffs 2026 da NBA, que começa neste sábado (18). Como de costume, o Jumper Brasil traz ao público a lista completa das partidas, com as transmissões para o Brasil.
Os jogos serão exibidos por ESPN, Disney+ e Amazon Prime Video. Além disso, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
A temporada 2025/26 é a 20ª com a cobertura total do Jumper Brasil, produtor de conteúdo de NBA mais antigo do país. Agora, nos playoffs, o portal seguirá trazendo análises e notícias diárias atualizadas. Portanto, não deixe de conferir as nossas previsões de todas as séries!
Séries da primeira rodada dos playoffs 2026 da NBA
Leste
(8) Orlando Magic x Detroit Pistons (1)
(7) Philadelphia 76ers x Boston Celtics (2)
(6) Atlanta Hawks x New York Knicks (3)
(5) Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers (4)
Oeste
(8) Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder (1)
(7) Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs (2)
(6) Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets (3)
(5) Houston Rockets x Los Angeles Lakers (4)
Então, sem mais delongas, confira abaixo o calendário de transmissões da primeira rodada dos playoffs 2026 da NBA.
Calendário da primeira rodada dos playoffs 2026 da NBA
18/04/26 (sábado)
Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers – 14h (Amazon Prime Video / League Pass)
Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 16h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
Atlanta Hawks x New York Knicks – 19h (Amazon Prime Video / League Pass)
Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 21h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
19/04/26 (domingo)
Philadelphia 76ers x Boston Celtics – 14h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder – 16h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Orlando Magic x Detroit Pistons – 19h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs – 22h (Amazon Prime Video / League Pass)
20/04/26 (segunda-feira)
Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers – 20h (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)
Atlanta Hawks x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 23h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
21/04/26 (terça-feira)
Philadelphia 76ers x Boston Celtics – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)
Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs – 21h (Amazon Prime Video / League Pass)
Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
22/04/26 (quarta-feira)
Orlando Magic x Detroit Pistons – 20h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder – 22h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
23/04/26 (quinta-feira)
New York Knicks x Atlanta Hawks – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)
Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors – 21h (Amazon Prime Video / League Pass)
Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 22h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
24/04/26 (sexta-feira)
Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)
Los Angeles Lakers x Houston Rockets – 21h (Amazon Prime Video / League Pass)
San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers – 23h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
25/04/26 (sábado)
Detroit Pistons x Orlando Magic – 14h (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)
Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns – 16h30 (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)
New York Knicks x Atlanta Hawks – 19h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 21h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
26/04/26 (domingo)
Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors – 14h (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)
San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers – 16h30 (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)
Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)
Los Angeles Lakers x Houston Rockets – 22h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
27/04/26 (segunda-feira)
Detroit Pistons x Orlando Magic – 20h30 (League Pass)
Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns – 23h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
28/04/26 (terça-feira)
Philadelphia 76ers x Boston Celtics (jogo 5) *
Atlanta Hawks x New York Knicks (jogo 5) *
Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs (jogo 5) *
29/04/26 (quarta-feira)
Orlando Magic x Detroit Pistons (jogo 5) *
Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers (jogo 5) *
Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder (jogo 5) *
Houston Rockets x Los Angeles Lakers (jogo 5) *
30/04/26 (quinta-feira)
Boston Celtics x Philadelphia 76ers (jogo 6) *
New York Knicks x Atlanta Hawks (jogo 6) *
Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves (jogo 6) *
San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers (jogo 6) *
01/05/26 (sexta-feira)
Detroit Pistons x Orlando Magic (jogo 6) *
Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors (jogo 6) *
Los Angeles Lakers x Houston Rockets (jogo 6) *
Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns (jogo 6) *
02/05/26 (sábado)
Philadelphia 76ers x Boston Celtics (jogo 7) *
Atlanta Hawks x New York Knicks (jogo 7) *
Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets (jogo 7) *
Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs (jogo 7) *
03/05/26 (domingo)
Orlando Magic x Detroit Pistons (jogo 7) *
Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers (jogo 7) *
Houston Rockets x Los Angeles Lakers (jogo 7) *
Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder (jogo 7) *
* se necessário