Calendário da primeira rodada dos playoffs 2026 da NBA

Jumper Brasil traz ao público a lista completa de transmissões da ESPN e do Prime Video

Confira o calendário da primeira rodada dos playoffs 2026 da NBA, que começa neste sábado (18). Como de costume, o Jumper Brasil traz ao público a lista completa das partidas, com as transmissões para o Brasil.

Os jogos serão exibidos por ESPN, Disney+ e Amazon Prime Video. Além disso, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

A temporada 2025/26 é a 20ª com a cobertura total do Jumper Brasil, produtor de conteúdo de NBA mais antigo do país. Agora, nos playoffs, o portal seguirá trazendo análises e notícias diárias atualizadas. Portanto, não deixe de conferir as nossas previsões de todas as séries!

Séries da primeira rodada dos playoffs 2026 da NBA

Leste

(8) Orlando Magic x Detroit Pistons (1)
(7) Philadelphia 76ers x Boston Celtics (2)
(6) Atlanta Hawks x New York Knicks (3)
(5) Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers (4)

Oeste

(8) Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder (1)
(7) Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs (2)
(6) Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets (3)
(5) Houston Rockets x Los Angeles Lakers (4)

Então, sem mais delongas, confira abaixo o calendário de transmissões da primeira rodada dos playoffs 2026 da NBA.

Calendário da primeira rodada dos playoffs 2026 da NBA

18/04/26 (sábado)

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers – 14h (Amazon Prime Video / League Pass)

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 16h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

Atlanta Hawks x New York Knicks – 19h (Amazon Prime Video / League Pass)

Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 21h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

19/04/26 (domingo)

Philadelphia 76ers x Boston Celtics – 14h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder – 16h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Orlando Magic x Detroit Pistons – 19h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs – 22h (Amazon Prime Video / League Pass)

20/04/26 (segunda-feira)

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers – 20h (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)

Atlanta Hawks x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 23h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

21/04/26 (terça-feira)

Philadelphia 76ers x Boston Celtics – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs – 21h (Amazon Prime Video / League Pass)

Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

22/04/26 (quarta-feira)

Orlando Magic x Detroit Pistons – 20h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder – 22h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

23/04/26 (quinta-feira)

New York Knicks x Atlanta Hawks – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors – 21h (Amazon Prime Video / League Pass)

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 22h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

24/04/26 (sexta-feira)

Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)

Los Angeles Lakers x Houston Rockets – 21h (Amazon Prime Video / League Pass)

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers – 23h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

25/04/26 (sábado)

Detroit Pistons x Orlando Magic – 14h (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns – 16h30 (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)

New York Knicks x Atlanta Hawks – 19h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 21h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

26/04/26 (domingo)

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors – 14h (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers – 16h30 (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)

Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)

Los Angeles Lakers x Houston Rockets – 22h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

27/04/26 (segunda-feira)

Detroit Pistons x Orlando Magic – 20h30 (League Pass)

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns – 23h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

28/04/26 (terça-feira)

Philadelphia 76ers x Boston Celtics (jogo 5) *

Atlanta Hawks x New York Knicks (jogo 5) *

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs (jogo 5) *

29/04/26 (quarta-feira)

Orlando Magic x Detroit Pistons (jogo 5) *

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers (jogo 5) *

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder (jogo 5) *

Houston Rockets x Los Angeles Lakers (jogo 5) *

30/04/26 (quinta-feira)

Boston Celtics x Philadelphia 76ers (jogo 6) *

New York Knicks x Atlanta Hawks (jogo 6) *

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves (jogo 6) *

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers (jogo 6) *

01/05/26 (sexta-feira)

Detroit Pistons x Orlando Magic (jogo 6) *

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors (jogo 6) *

Los Angeles Lakers x Houston Rockets (jogo 6) *

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns (jogo 6) *

02/05/26 (sábado)

Philadelphia 76ers x Boston Celtics (jogo 7) *

Atlanta Hawks x New York Knicks (jogo 7) *

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets (jogo 7) *

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs (jogo 7) *

03/05/26 (domingo)

Orlando Magic x Detroit Pistons (jogo 7) *

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers (jogo 7) *

Houston Rockets x Los Angeles Lakers (jogo 7) *

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder (jogo 7) *

* se necessário

Todas as informações da NBA estão no nosso canal e nas nossas redes. Análises, estatísticas e dicas para quem vive o basquete. Inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações para não perder nada. Acompanhe e discuta com a gente tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo!

Jornalista graduado pela UFMG e pós-graduado em Produção em Mídias Digitais pela PUC-MG. Natural de Ipatinga e residente em BH. Editor do Jumper Brasil desde 2007. Acompanha a NBA desde 1993.

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
NBA: Perto de ter 60 derrotas, Kings vai manter Doug Christie
Últimas Notícias Thumbnail
Doc Rivers esclarece discussão polêmica em derrota do Bucks
Últimas Notícias Thumbnail
Luka Doncic avança em recuperação para reforçar Lakers na NBA
