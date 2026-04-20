Victor Wembanyama bate recorde e Spurs vence Blazers

O San Antonio Spurs, de Victor Wembanyama, recebeu o Portland Trail Blazers na abertura da série de playoffs do Oeste da NBA nesse domingo (19). Segundo na conferência, o time texano venceu por 111 a 98 e abriu 1 a 0. De quebra, o francês quebrou o recorde da franquia ao anotar 35 pontos, a melhor marca de um estreante em playoffs.
Apesar de toda a pressão da torcida, o Blazers teve boas ações ofensivas contra o Spurs. Enquanto Portland pressionava com rebotes de ataque, San Antonio tentava pontuar com Stephon Castle. Então, Scoot Henderson deixou em 12 a 9 após cesta de três. No entanto, os donos da casa viraram em grande sequência.
Com sete pontos de Victor Wembanyama, o Spurs virou em 21 a 15 sobre o Blazers. Mas os dois times tinham problemas para pontuar, com as defesas muito fortes. De’Aaron Fox ampliou para 24 a 15, enquanto Portland só voltou a mexer no placar depois de três minutos. Ainda assim, San Antonio liderava por 24 a 17.
Deni Avdija cortou para cinco, mas Keldon Johnson acertou de três no estouro do cronômetro e o Spurs fechou o primeiro quarto contra o Blazers em 30 a 22.
Victor Wembanayma e Deni Avdija dominam em Spurs x Blazers
Com 12 pontos cada, Victor Wembanyama e Deni Avdija tentavam deixar seus times nas melhores condições, mas as duas defesas prevaleciam. A diferença, no entanto, estava por conta dos arremessos de três de San Antonio.
Então, no começo do segundo quarto, o francês deixou em 32 a 24, enquanto Avdija estava no banco. Aliás, o Blazers começou a deixar Jrue Holiday em cima de Wembanyama longe da cesta. Mas quando o candidato ao MVP da NBA ficava perto da cesta, não havia quem conseguisse marcar.
Devin Vassell fez de três e deixou em 41 a 31, enquanto o Blazers seguia com muitas dificuldades para pontuar sobre o Spurs. Como resultado, San Antonio seguia em um bom jogo e deixava o adversário para trás.
Portland tentou encostar, mas os anfitriões começaram a tirar Avdija do jogo. Aos poucos, parecia cada vez mais claro que o Spurs bateria o Blazers. Ao fim do primeiro tempo, o time vencia por 59 a 49.
Susto após o intervalo
Apesar de liderar por quase todo o primeiro tempo, o Spurs viu o Blazers encostar de forma perigosa na abertura do terceiro quarto. Em pouco tempo, Portland conrtou para dois. No entanto, não demorou muito e San Antonio voltou a ter domínio do jogo.
Sempre que o Blazers encostava, o Spurs dava uma resposta com Victor Wembanyama. E não havia quem conseguisse parar o francês.
Leia mais
Então, a diferença passou a subir, chegando aos 21 pontos. O Blazers seguia pressionando, mas o Spurs queria resolver logo no início do último quarto. E até deu sinais de que isso fosse acontecer. No entanto, Portland voltou a cortar a diferença.
Quando restavam pouco mais de três minutos para o fim, a vantagem era de 11. Mas logo depois, Victor Wembanyama recebeu passe de De’Aaron Fox para deixar em 105 a 92.
O Blazers ainda seguia tentando diminuir o prejuízo, mas a defesa do Spurs não permitiu uma nova reação. Como resultado, o técnico Tiago Splitter só sacou seus titulares no último minuto de jogo.
(0-1) Portland Trail Blazers 98 x 111 San Antonio Spurs (1-0)
Portland
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|30
|10
|5
|1
|1
|Scoot Henderson
|18
|3
|3
|1
|0
|Robert Williams
|11
|6
|4
|0
|0
|Jrue Holiday
|9
|4
|11
|1
|0
|Shaedon Sharpe
|10
|1
|2
|1
|0
Três pontos: 10/38 (26.3%) / Henderson: 2/4
San Antonio
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|35
|5
|1
|0
|2
|Stephon Castle
|17
|7
|7
|0
|0
|Devin Vassell
|15
|3
|2
|0
|2
|De’Aaron Fox
|17
|5
|8
|1
|0
|Luke Kornet
|10
|6
|1
|1
|0
Três pontos: 15/33 (45.4%) / Wembanyama: 5/6
Spurs e Blazers voltam a se encontrar nesta terça-feira (21), mais uma vez em San Antonio.