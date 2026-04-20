Victor Wembanyama bate recorde e Spurs vence Blazers

Francês dominou o jogo contra time de Portland na abertura da série

O San Antonio Spurs, de Victor Wembanyama, recebeu o Portland Trail Blazers na abertura da série de playoffs do Oeste da NBA nesse domingo (19). Segundo na conferência, o time texano venceu por 111 a 98 e abriu 1 a 0. De quebra, o francês quebrou o recorde da franquia ao anotar 35 pontos, a melhor marca de um estreante em playoffs.

Apesar de toda a pressão da torcida, o Blazers teve boas ações ofensivas contra o Spurs. Enquanto Portland pressionava com rebotes de ataque, San Antonio tentava pontuar com Stephon Castle. Então, Scoot Henderson deixou em 12 a 9 após cesta de três. No entanto, os donos da casa viraram em grande sequência.

Com sete pontos de Victor Wembanyama, o Spurs virou em 21 a 15 sobre o Blazers. Mas os dois times tinham problemas para pontuar, com as defesas muito fortes. De’Aaron Fox ampliou para 24 a 15, enquanto Portland só voltou a mexer no placar depois de três minutos. Ainda assim, San Antonio liderava por 24 a 17.

Deni Avdija cortou para cinco, mas Keldon Johnson acertou de três no estouro do cronômetro e o Spurs fechou o primeiro quarto contra o Blazers em 30 a 22.

Victor Wembanayma e Deni Avdija dominam em Spurs x Blazers

Com 12 pontos cada, Victor Wembanyama e Deni Avdija tentavam deixar seus times nas melhores condições, mas as duas defesas prevaleciam. A diferença, no entanto, estava por conta dos arremessos de três de San Antonio.

Então, no começo do segundo quarto, o francês deixou em 32 a 24, enquanto Avdija estava no banco. Aliás, o Blazers começou a deixar Jrue Holiday em cima de Wembanyama longe da cesta. Mas quando o candidato ao MVP da NBA ficava perto da cesta, não havia quem conseguisse marcar.

Devin Vassell fez de três e deixou em 41 a 31, enquanto o Blazers seguia com muitas dificuldades para pontuar sobre o Spurs. Como resultado, San Antonio seguia em um bom jogo e deixava o adversário para trás.

Portland tentou encostar, mas os anfitriões começaram a tirar Avdija do jogo. Aos poucos, parecia cada vez mais claro que o Spurs bateria o Blazers. Ao fim do primeiro tempo, o time vencia por 59 a 49.

Susto após o intervalo

Apesar de liderar por quase todo o primeiro tempo, o Spurs viu o Blazers encostar de forma perigosa na abertura do terceiro quarto. Em pouco tempo, Portland conrtou para dois. No entanto, não demorou muito e San Antonio voltou a ter domínio do jogo.

Sempre que o Blazers encostava, o Spurs dava uma resposta com Victor Wembanyama. E não havia quem conseguisse parar o francês.

Então, a diferença passou a subir, chegando aos 21 pontos. O Blazers seguia pressionando, mas o Spurs queria resolver logo no início do último quarto. E até deu sinais de que isso fosse acontecer. No entanto, Portland voltou a cortar a diferença.

Quando restavam pouco mais de três minutos para o fim, a vantagem era de 11. Mas logo depois, Victor Wembanyama recebeu passe de De’Aaron Fox para deixar em 105 a 92.

O Blazers ainda seguia tentando diminuir o prejuízo, mas a defesa do Spurs não permitiu uma nova reação. Como resultado, o técnico Tiago Splitter só sacou seus titulares no último minuto de jogo.

(0-1) Portland Trail Blazers 98 x 111 San Antonio Spurs (1-0)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK
Deni Avdija 30 10 5 1 1
Scoot Henderson 18 3 3 1 0
Robert Williams 11 6 4 0 0
Jrue Holiday 9 4 11 1 0
Shaedon Sharpe 10 1 2 1 0

Três pontos: 10/38 (26.3%) / Henderson: 2/4

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 35 5 1 0 2
Stephon Castle 17 7 7 0 0
Devin Vassell 15 3 2 0 2
De’Aaron Fox 17 5 8 1 0
Luke Kornet 10 6 1 1 0

Três pontos: 15/33 (45.4%) / Wembanyama: 5/6

Spurs e Blazers voltam a se encontrar nesta terça-feira (21), mais uma vez em San Antonio.

