Paolo Banchero lidera e Magic surpreende Pistons no jogo 1

Enfim, um visitante venceu nos playoffs da NBA. O Orlando Magic de Paolo Banchero bateu o Detroit Pistons na abertura da série. O ala-pivô foi o líder de uma ótima atuação coletiva e defensiva da equipe da Flórida, que mesmo enfrentando o líder do Leste fora de casa, venceu. Cade Cunningham marcou 39 pontos, mas […]

Paolo Banchero Magic Pistons Fonte: Reprodução / X

Enfim, um visitante venceu nos playoffs da NBA. O Orlando Magic de Paolo Banchero bateu o Detroit Pistons na abertura da série. O ala-pivô foi o líder de uma ótima atuação coletiva e defensiva da equipe da Flórida, que mesmo enfrentando o líder do Leste fora de casa, venceu. Cade Cunningham marcou 39 pontos, mas não foi o suficiente para vencer em um jogo bem abaixo de Detroit.

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O Orlando Magic teve uma atuação coletiva muito forte, sobretudo de seu quinteto titular. Banchero foi o líder, mas Franz Wagner também foi muito bem, Wendell Carter Jr conseguiu superar Jalen Duren, o que era muito inesperado e por fim, Desmond Bane e Jalen Suggs também contribuíram. Em suma, os cinco tiveram pelo menos 16 pontos marcados no jogo.

Acima de tudo, um grande contraste com o Detroit Pistons. Cade Cunningham marcou 39 pontos e ainda deu assistências para outros dez. Então, o armador gerou 49 dos 101 pontos do time no jogo. O único atleta que passou dos dez pontos, além do armador, foi Tobias Harris, com 17 pontos. De resto, o time não teve grande ritmo e não liderou o placar em nenhum momento da partida.

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Então, confira como foi o jogo 1 da série entre o Magic de Paolo Banchero contra o Pistons de Cade Cunningham.

Escalações

A única baixa da partida foi o especialista defensivo Jonathan Isaac por Orlando. O ala tem lidado com dores no joelho após uma torção. Detroit, por outro lado, esteve com o time completo.

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Assim, o quinteto titular de Jamahl Mosley se manteve como o padrão, já que o time enfim está livre de contusões de seus principais jogadores: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.

Enquanto isso, o Pistons de J.B Bickerstaff também escalou seu quinteto titular tradicional com: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren.

Destaques

O que se sobressai, acima de tudo, foi a defesa de Wendell Carter Jr sobre Jalen Duren. Ninguém esperava que o pivô de Orlando vencesse essa batalha e no fim, ele fez um grande trabalho defensivo sobre o All-Star do time da casa. Além disso, Carter teve 17 pontos, acertou oito de nove arremessos e teve cinco passes decisivos sem cometer turnovers, uma atuação enorme.

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Paolo Banchero e Franz Wagner comandaram o show no ataque. Paolo teve 23 pontos e conseguiu vencer Ausar Thompson e Tobias Harris como um todo. Cometeu alguns turnovers, mas foi eficiente e seguiu a boa tendência da grande atuação decisiva no play-in. Enquanto isso, o alemão tem aumentado seus minutos enquanto se recondiciona da lesão que se recupera. Por fim, foi o segundo maior pontuador do time.

Mesmo sendo um time com dificuldades no perímetro, uma corrida inicial de 18 a 5 impulsionou o time de Orlando. Detroit chegou a diminuir essa vantagem em dois momentos, sobretudo no fim do primeiro quarto e no meio do terceiro período. Sempre que empatou o jogo, o Pistons acabou sofrendo alguma corrida ofensiva do Magic de Paolo Banchero, que assim, não cedeu lideranças no placar.

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Cade Cunningham teve grande partida apesar da derrota. Ele liderou um ataque em baixa dos donos da casa. Mesmo o segundo principal pontuador do time, Tobias Harris, acabou marcando 17 pontos mas com 15 arremessos. A eficiência foi baixa.

Duncan Robinson foi um dos que se apresentou. O arremessador converteu três bolas triplas, o único além de Cunningham a converter mais que uma pelo Pistons contra o Magic. Ainda assim, as questões defensivas do ala foram um problema, sendo muito atacado pelos alas atléticos de Orlando.

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Por fim, o armador fez 16 de seus 39 pontos no último quarto da partida. Ainda assim, os visitantes tiveram execução madura, mesmo atuando fora de casa, para fechar a partida.

(8) Orlando Magic 112 x 101 Detroit Pistons (1)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paolo Banchero 23 9 4 1 0
Franz Wagner 19 5 4 2 0
Wendell Carter Jr. 17 7 5 2 1
Desmond Bane 17 6 5 2 0
Jalen Suggs 16 4 4 3 1

Três pontos: 10/34 (29.4%) / Suggs: 3/10

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Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 39 5 4 0 0
Tobias Harris 17 6 3 1 2
Duncan Robinson 9 0 4 0 0
Ausar Thompson 8 7 1 3 0
Jalen Duren 8 7 1 0 1

Três pontos: 10/32 (31.3%) / Robinson: 3/6

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Magic 1-0

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Escrito por:

Cursando jornalismo. Dono do perfil @pisounalinha no X. Natural de Mauá, SP. Acompanhando a NBA desde 2012. Contato: @[email protected]

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