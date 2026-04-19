Jayson Tatum comanda e Celtics atropela 76ers no jogo 1

Boston abre série dominando rival histórico

Jayson Tatum Celtics 76ers Fonte: Reprodução / X

Jayson Tatum liderou a vitória do Boston Celtics sobre o Philadelphia 76ers no primeiro jogo da série neste domingo (19). Jogando em casa, a franquia celta dominou a partida no TD Garden, vencendo de ponta a ponta e defendendo seu mando de quadra. O ala flertou com um triplo-duplo, enquanto Jaylen Brown foi o cestinha. Um desempenho estelar da dupla para vencer em Boston.

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O Boston Celtics jamais havia vencido um jogo de estreia de playoffs por tantos pontos de vantagem. O triunfo por 32 pontos foi a maior diferença em favor celta nesse sentido. Uma marca impressionante para a franquia que ostenta o maior número de títulos da NBA. Jayson Tatum igualou Nikola Jokic e Russell Westbrook em jogos de 25 pontos na história da pós-temporada.

Por outro lado, o Philadelphia 76ers teve uma partida pouco inspirada, sobretudo em termos ofensivos. O time pareceu sobrecarregado e teve dificuldades de eficiência ao longo de todo o confronto. O único jogador a passar dos 20 pontos, para se ter uma noção, foi o craque Tyrese Maxey.

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Então, confira como foi o primeiro jogo da série entre o Celtics de Jayson Tatum e o 76ers de Tyrese Maxey.

Escalações

Os dois times não tiveram novidades em termos de lesões para o primeiro duelo da série. A única ausência foi a de Joel Embiid, que passou por uma apendicite. Os donos da casa, por outro lado, não tiveram baixas no confronto.

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Assim, Joe Mazzulla manteve o que tem de melhor como quinteto titular: Derrick White, Sam Hauser, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Neemias Queta.

Enquanto isso, Nick Nurse também utilizou o quinteto que passou pelo play-in na última semana com: Tyrese Maxey, V.J Edgecombe, Paul George, Kelly Oubre Jr e Adem Bona.

Destaques

Boston não teve problemas em abrir uma vantagem rápida de forma imediata na partida. É justo dizer que o equilíbrio no placar durou apenas nos primeiros três minutos do jogo, mas depois acabou. Jayson Tatum desde o começo, parecia estar em todos os lugares de Celtics x 76ers.

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Seja na construção de jogo com sua gravidade que libertava os companheiros, ou com infiltrações gerando pontos para si mesmo. O camisa 0 esteve muito bem desde o primeiro minuto, e continuou sendo peça chave na execução celta que dominou a partida.

Boston chegou a abrir 20 pontos de vantagem no segundo tempo, e no único momento em que os visitantes pareciam ameaçar uma reação, o outro craque do time apareceu. Jaylen Brown foi o cestinha, anotando 16 de seus 26 pontos no terceiro período. Em suma encerrando qualquer chance de reação da equipe visitante.

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A vantagem principal celta ocorreu nos arremessos de fora. A equipe converteu 16 arremessos, sendo 13 deles vindos do entorno da dupla. Nomes como por exemplo, Sam Hauser, Payton Pritchard e Derrick White converteram múltiplas bolas de fora. Enquanto isso, Philadelphia teve apenas quatro no jogo. Uma estatística curiosa, é que o número de jogadores que converteram esses arremessos foi maior do que o total de bolas de três do 76ers.

Tyrese Maxey e Paul George enfrentaram marcações agressivas, e nem mesmo os principais jogadores secundários como V.J Edgecombe ou Kelly Oubre Jr conseguiram aproveitar esse espaço. A dupla somou apenas 23 pontos em 30 arremessos.

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Assim, a vantagem foi aumentando progressivamente e os reservas até entraram em quadra para fechar o primeiro jogo da série. Um primeiro cenário de dominação total para os donos da casa para abrir a série.

(7) Philadelphia 76ers 91 x 123 Boston Celtics (2)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Maxey 21 1 8 0 0
Paul George 17 4 1 0 0
V.J Edgecombe 13 3 3 2 0
Kelly Oubre Jr. 10 7 2 0 0
Justin Edwards 7 6 0 0 0

Três pontos: 4/23 (17.4%) / Grimes: 1/2

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Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 26 4 3 2 0
Jayson Tatum 25 11 7 2 0
Neemias Queta 13 2 1 0 1
Sam Hauser 12 7 2 1 0
Payton Pritchard 12 3 6 1 0

Três pontos: 16/44 (36.4%) / Hauser: 4/6

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Celtics 1-0

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Escrito por:

Cursando jornalismo. Dono do perfil @pisounalinha no X. Natural de Mauá, SP. Acompanhando a NBA desde 2012. Contato: @[email protected]

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