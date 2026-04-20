NBA: Reações imediatistas após um jogo das séries nos playoffs

Não adianta. Todo ano é a mesma coisa. Basta uma vitória ou uma derrota no primeiro jogo nas séries nos playoffs da NBA que nem precisam jogar mais, pois sabem o resultado. Claro. Imagine o Detroit Pistons perder em casa para o Orlando Magic, que absurdo. Não pode, né?

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Mas quantas vezes já vimos o time X ganhar o primeiro jogo do Y e perder a série?

Só nos playoffs de 2025, por exemplo, isso aconteceu três vezes. O Oklahoma City Thunder saiu perdendo a série contra o Denver Nuggets e virou. Depois, na decisão, bateu o Indiana Pacers após perder o primeiro. Por fim, o Golden State Warriors ficou sem Stephen Curry depois de vencer a primeira e caiu diante do Minnesota Timberwolves.

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Desde 2020, 27 séries de playoffs foram vencidas por times que perderam o jogo 1 na NBA. Sabe quantos foram campeões assim?

Quatro: Los Angeles Lakers (2020), Milwaukee Bucks (2021), Golden State Warriors (2022) e Thunder (2025) começaram alguma série atrás, venceram e acabaram como campeões. Dos quatro, só o Lakers não teve isso na decisão, pois o Bucks perdeu para o Phoenix Suns, o Warriors não venceu o primeiro jogo contra o Celtics e o Thunder, como já dissemos, virou em cima do Pacers.

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Só um time perdeu um jogo de sua série como mandante nos playoffs da NBA em 2026

Das oito séries da NBA até aqui nos playoffs de 2026, os mandantes venceram sete. Além do Magic, o único que não era amplamente favorito a ganhar foi o Lakers contra o Houston Rockets.

Apesar de ser em casa, o time de Los Angeles jogou sem seus dois principais cestinhas da fase regular: Luka Doncic e Austin Reaves. Por isso, não tinha tanto favoritismo.

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E é para o Lakers dormir tranquilo por causa disso? Claro que não, pois, de novo, não tem Doncic e Reaves. Para completar, Kevin Durant não esteve no primeiro jogo da série.

Então, acalme seu coração. Só começou a brincadeira.

Claro que alguns times são mais favoritos que outros nos playoffs da NBA. Afinal, a fase regular mostrou isso para todo mundo, quase sem exceção.

Pistons perde para Magic em casa

O que acontece é que, em alguns casos, como o do Pistons, o Magic só foi melhor e o jogo de Detroit não encaixou. O All-Star Jalen Duren, por exemplo, fez só oito pontos, sendo que na temporada, teve média de 17.8 contra o mesmo time da Flórida.

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Méritos do Magic, que fez um jogo sólido e abriu a série com uma importante vitória fora de casa. Mas se vencer o Pistons, também não chega a ser algo inédito.

Isso porque já aconteceu de um time ser o primeiro em sua conferência e perder a série de playoffs para o oitavo. Foi assim em seis ocasiões na história da liga, sendo todas de 1994 até 2023, quando o Miami Heat bateu o Milwaukee Bucks.

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O imediatismo é normal, claro. Dizer que um time não é favorito, também. Mas “acabar” com uma série logo após o primeiro jogo, quando a diferença de elenco não é grande o bastante, é só um erro.

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Aliás, se for realmente comparar elenco, o do Pistons é melhor. O Magic tentou de tudo ao longo da campanha, mas precisou do play-in. E ainda perdeu o primeiro da repescagem, para o Philadelphia 76ers.

O Magic que venceu nesse domingo (19) é aquele que todo mundo esperava que fosse aparecer em algum momento da campanha. Conseguiu deixar o jogo como quis e abriu 1 a 0 nos playoffs. Orlando escolheu deixar Cade Cunningham pontuar e marcou muito mais o restante. Ele fez 39 pontos, enquanto Tobias Harris foi o único, com 17, a superar a marca de dígitos duplos.

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Por fim, é quase impossível que toda série termine 4 a 0, ainda mais na primeira rodada da NBA. Ainda vão acontecer os jogos fora de casa, existem os ajustes de uma partida para a outra e a coisa só começou.

Aproveite.