Tank na NBA: Grizzlies e Jazz fazem jogo histórico

Duelo que “não valia nada” chocou a liga nessa sexta-feira (10)

NBA Grizzlies Jazz tank Fonte: Reprodução / X

Sem pretensões na temporada da NBA, Memphis Grizzlies e Utah Jazz abraçaram o tank (perder de propósito) nos últimos meses. Nessa sexta-feira (10), os dois times se enfrentaram. E, como esperado, os principais jogadores ficaram de fora. Mas o que ninguém imaginava era que o jogo seria histórico.

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Diante de sua torcida, o Jazz venceu o Grizzlies por 147 a 101. Ou seja, atropelou o rival. Com vários desconhecidos em quadra, as equipes entraram para a história da NBA. Afinal, pela primeira vez, três atletas alcançaram o triplo-duplo em uma mesma partida da liga.

Utah, por exemplo, utilizou sete jogadores no duelo. E o detalhe é que os dois atletas que vieram do banco foram os que conseguiram os triplos-duplos. Em 38 minutos, o ala-armador Bez Mbeng fez 27 pontos, 11 rebotes e 11 assistências (melhores números da carreira). Já o ala John Konchar foi responsável por 11 pontos, 11 rebotes e dez assistências, em 35 minutos contra o ex-time.

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Pelo Grizzlies, o tank foi ainda mais descarado. Afinal, o time contou com apenas seis jogadores na rotação. E nenhum deles era um jogador de garrafão. Ou seja, Memphis só teve armadores e alas à disposição. Desse modo foi uma presa fácil, pois sofreu 86 pontos na área pintada.

Mesmo com o revés na “batalha do tank” com o Jazz, o Grizzlies viu o ala-armador Jahmai Mashack fazer história na NBA. O novato de 23 anos foi o terceiro atleta da partida a chegar ao triplo-duplo: 13 pontos, 15 rebotes e 14 assistências. O detalhe é que Mashack tem 1,93m de altura e atuou improvisado como pivô. Ele jogou durante os 48 minutos e ainda cometeu dez turnovers.

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Do trio que fez história na NBA, apenas Konchar tem experiência relevante na liga. Por seis temporadas e meia, o atleta de 30 anos defendeu o Grizzlies. Mas, na última trade deadline, ele foi trocado para o Jazz. Konchar já disputou 362 jogos na liga, 65 deles como titular.

Já Mbeng e Mashack são novatos e completos desconhecidos do público. O atleta do Jazz, inclusive, nem foi selecionado no último Draft. Ele chegou à NBA após se destacar no Sioux Falls Skyforce, afiliado do Miami Heat na G League. A princípio, Mbeng assinou um contrato de dez dias com Utah. Mas o jogador de 22 anos agradou à equipe e, na última semana, fechou um vínculo até o final da próxima temporada.

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Mashack, por sua vez, foi a pick 59 (última escolha) no Draft de 2025. Assim, ele firmou um contrato two-way com o Grizzlies. Desse modo, o atleta passou boa parte da temporada no Memphis Hustle (G League). Mas devido ao tank da franquia, Mashack ganhou espaço na rotação nos últimos dois meses.

Por fim, o Jazz ocupa a lanterna do Oeste, com 22 vitórias em 61 jogos. Hoje, o time tem a quarta pior campanha da NBA. Desde fevereiro, Utah venceu apenas sete das 32 partidas que disputou (22%). O Grizzlies, por outro lado, é o 12º do Oeste e dono da sexta pior campanha de 2025/26. Dos últimos 40 jogos, a equipe conquistou somente sete vitórias (17,5%).

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Números do único trio que fez triplos-duplos em um mesmo jogo na NBA

John Konchar: 55 jogos em 2025/26, com médias de 4,4 pontos, 4,2 rebotes e 2,1 assistências

Bez Mbeng: 14 jogos em 2025/26, com médias de 7,7 pontos, 3,8 rebotes, 3,8 assistências e 2,1 roubos de bola

Jahmai Mashack: 30 jogos em 2025/26, com médias de seis pontos, 2,7 rebotes e 1,9 assistência

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Escrito por:

Jornalista graduado pela UFMG e pós-graduado em Produção em Mídias Digitais pela PUC-MG. Natural de Ipatinga e residente em BH. Editor do Jumper Brasil desde 2007. Acompanha a NBA desde 1993. Contato: [email protected]

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