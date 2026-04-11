Com marca de LeBron James, Lakers bate Suns e garante mando

Com um LeBron James inspirado outra vez, o Los Angeles Lakers não tomou conhecimento do Phoenix Suns nessa sexta-feira (10). Jogando em casa, a franquia angelina venceu o rival de divisão sem maiores sustos e garantiu o mando de quadra do Oeste. Com situação já garantida, Phoenix poupou alguns titulares, incluindo Devin Booker, e não conseguiu atrapalhar o rival.
Desde que Luka Doncic e Austin Reaves se machucaram, LeBron James segue em um nível muito alto e o Lakers x Suns dessa sexta foi mais uma prova disso. Nos últimos três jogos, o ala tem médias de 28 pontos, 12.7 assistências e 7.7 rebotes. Além disso, tem acertado 60% dos arremessos de quadra e mais de 46% do perímetro. Por fim, ele ainda se tornou o quarto jogador da história da NBA a atingir 12.000 assistências na carreira.
Depois do temor, o Los Angeles Lakers ao menos assegurou o mando de quadra com duas vitórias seguidas. Aliás, a equipe ainda pode chegar ao terceiro posto da conferência Oeste, precisando torcer para uma derrota de Denver para o San Antonio Spurs e é claro, vencendo seu jogo contra o Utah Jazz. O time tem 52 vitórias em 81 partidas na NBA em 2025/26.
Enquanto isso, o Phoenix Suns já chegou com a vida resolvida para os últimos dois dias da temporada. A equipe sediará o primeiro jogo do play-in na próxima terça-feira, buscando garantir vaga para enfrentar o Spurs nos playoffs. Porém, a fase recente não é das melhores, com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos. A equipe encerra sua temporada contra o Oklahoma City Thunder no domingo.
Escalações
Los Angeles segue com as baixas importantes de Luka e Reaves, mas contou com um retorno nessa sexta. Afinal, Marcus Smart atuou pela primeira vez desde 21 de março. Porém, Jaxson Hayes continua fora com uma lesão no pé esquerdo. Assim, JJ Redick escalou o seguinte quinteto titular para Lakers x Suns: Luke Kennard, Jake LaRavia, LeBron James, Rui Hachimura e Deandre Ayton.
Phoenix também poupou alguns nomes importantes. Afinal, Devin Booker e Jalen Green foram baixas pelo Suns no duelo contra o Lakers de LeBron James. Além disso, Jordan Goodwin e Haywood Highsmith também não atuaram. O quinteto titular de Jordan Ott, então, foi o seguinte: Collin Gillespie, Grayson Allen, Dillon Brooks, Ryan Dunn e Mark Williams.
Destaques
Até houve um certo equilíbrio no primeiro tempo. O Lakers não estava tão inspirado no ataque e não gerava tantos arremessos. Porém, tudo mudou em um segundo tempo amplamente controlado por Los Angeles e até mal jogado por Phoenix, que só marcou 25 pontos nos últimos 24 minutos.
Se o ataque de Los Angeles não gerava tanto jogo, os principais jogadores ofensivos da nova versão da equipe apareceram rapidamente. O primeiro quarto de LeBron James em Lakers x Suns, acima de tudo, foi impressionante, ainda mais se tratando de um back-to-back. Ele anotou 14 pontos, acertando seus quatro arremessos e duas bolas de três, com cinco assistências e nenhum turnover. Luke Kennard acompanhou com nove pontos.
Mas quando Los Angeles já parecia abrir vantagem, chegando a 15 pontos de frente, o time visitante reagiu. Uma boa corrida do banco de reservas de Phoenix deu algum ritmo a equipe, que buscou a desvantagem. Não só isso, aliás, uma sequência de bolas triplas de Grayson Allen, Royce O’Neale e Collin Gillespie virou o jogo para o time do Arizona.
A equipe da casa respondeu e voltou a abrir nove pontos de vantagem, indo para o intervalo com um 57 a 48 no placar.
Porém, o equilíbrio não voltou a dar as caras no jogo. LeBron comandava o ataque com algumas assistências, e o jogo de pick-and-roll com Deandre Ayton esteve afiado. Outra vez, o pivô apareceu muito bem na volta de um intervalo para dar vantagem ao Lakers em um jogo importante. Marcus Smart, ainda sumido, também teve muita influência.
A defesa de Los Angeles foi bem, mas Phoenix começou a se sabotar dentro da partida. Para se ter uma noção, o time cometeu 13 turnovers e acertou apenas oito arremessos de quadra em todo o segundo tempo. Isso inclui um terrível dois de 20 do perímetro. Aliás, vale destacar a lesão de Grayson Allen, que sentiu a coxa no melhor momento do time do jogo. A saída do arremessador, em um ataque já infértil, custou a competitividade de Phoenix.
Assim, o Lakers foi aumentando sua vantagem de forma progressiva e tivemos tempo até mesmo de um Garbage-Time no fim do jogo. Los Angeles garantiu o mando de quadra contra o rival de divisão.
(44-37) Phoenix Suns 73 x 101 Los Angeles Lakers (52-29)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dillon Brooks
|12
|2
|1
|1
|0
|Royce O’Neale
|11
|7
|3
|3
|0
|Oso Ighodaro
|8
|10
|2
|0
|0
|Grayson Allen
|8
|4
|1
|1
|0
|Mark Williams
|7
|5
|0
|0
|1
Três pontos: 7/40 (17.5%) / O’Neale: 2/7
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LeBron James
|28
|6
|12
|4
|0
|Luke Kennard
|19
|1
|3
|3
|0
|Rui Hachimura
|13
|2
|3
|0
|0
|Deandre Ayton
|10
|5
|0
|1
|1
|Marcus Smart
|6
|5
|7
|2
|1
Três pontos: 8/20 (40%) / James: 2/2
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de LeBron James sobre o Suns, a rodada da NBA ainda contou com mais 14 partidas, com todos os times em ação. Essa foi a penúltima rodada da liga, que encerra sua temporada regular.
Alguns destaques importantes ocorreram. No Leste, Boston Celtics, New York Knicks e Cleveland Cavaliers asseguraram suas posições de playoffs nessa ordem no mando de quadra, abaixo do Detroit Pistons. Assim, Detroit e Cleveland podem se encontrar na segunda rodada, enquanto do outro lado, podemos ter a revanche entre Boston e New York. O Atlanta Hawks também assegurou sua vaga nos playoffs sem a necessidade de play-in.
A última vaga ainda pode ficar com Toronto Raptors, Orlando Magic e Philadelphia 76ers. O time canadense ainda pode ficar no quinto posto, enquanto os outros dois podem chegar no máximo ao sexto lugar. O Charlotte Hornets, por outro lado, não pode mais garantir uma vaga direta nos playoffs após a derrota de hoje. A equipe pode chegar até o oitavo posto, mas também pode ser ultrapassada pelo Miami Heat.
No Oeste, além do Lakers de LeBron James que venceu o Suns, o Denver Nuggets também garantiu o mando de quadra. A equipe de Los Angeles ainda pode assumir a terceira posição. O Houston Rockets, porém, não saíra do quinto posto, com a derrota para o Minnesota Timberwolves, que também já é o sexto colocado. Aliás, Phoenix também está garantido no sétimo posto.
Por fim, no duelo direto do dia, o Portland Trail Blazers venceu o Los Angeles Clippers e assumiu a oitava posição do Oeste. Assim, encaminhou um duelo de eliminação na próxima quarta-feira entre o Clippers de Kawhi Leonard e o Warriors de Stephen Curry.
Então, confira os resultados e estatísticas da noite de sexta.
(59-22) Detroit Pistons 118 x 100 Charlotte Hornets (43-38)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Duren
|20
|9
|4
|0
|0
|Duncan Robinson
|19
|3
|1
|1
|0
|Cade Cunningham
|14
|2
|7
|1
|1
|Ron Holland II
|13
|5
|1
|1
|0
|Ausar Thompson
|12
|5
|6
|3
|1
Três pontos: 9/27 (33.3%) / Holland: 3/5
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LaMelo Ball
|27
|5
|8
|2
|1
|Brandon Miller
|22
|3
|0
|4
|0
|Coby White
|11
|2
|1
|0
|0
|Miles Bridges
|10
|8
|3
|0
|2
|Kon Knueppel
|10
|4
|1
|0
|0
Três pontos: 13/47 (27.7%) / Ball: 6/16
(42-39) Miami Heat 140 x 117 Washington Wizards (17-64)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pelle Larsson
|24
|0
|6
|1
|0
|Simone Fontecchio
|24
|4
|2
|1
|0
|Jaime Jaquez Jr.
|23
|4
|8
|0
|0
|Bam Adebayo
|20
|11
|8
|1
|1
|Kasparas Jakucionis
|16
|5
|4
|2
|0
Três pontos: 20/37 (54.1%) / Fontecchio: 6/8
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bub Carrington
|30
|2
|4
|1
|0
|Bilal Coulibaly
|25
|5
|5
|1
|1
|Will Riley
|16
|3
|2
|1
|0
|Sharife Cooper
|11
|3
|7
|1
|0
|Julian Reese
|10
|6
|3
|2
|1
Três pontos: 14/31 (45.2%) / Carrington: 6/7
(51-30) Cleveland Cavaliers 102 x 124 Atlanta Hawks (46-35)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|James Harden
|20
|0
|5
|0
|0
|Jaylon Tyson
|15
|4
|3
|3
|2
|Tyrese Proctor
|15
|1
|4
|1
|0
|Evan Mobley
|10
|6
|1
|0
|1
|Dennis Schroder
|7
|2
|4
|2
|0
Três pontos: 7/27 (25.9%) / Proctor: 2/4
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|C.J McCollum
|29
|4
|4
|2
|0
|Jalen Johnson
|18
|9
|2
|0
|0
|Nickeil Alexander-Walker
|18
|1
|1
|2
|1
|Jonathan Kuminga
|15
|5
|1
|2
|0
|Dyson Daniels
|13
|10
|12
|2
|0
Três pontos: 16/44 (36.4%) / McCollum: 6/8
(26-55) New Orleans Pelicans 118 x 144 Boston Celtics (55-26)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jeremiah Fears
|36
|3
|6
|3
|0
|Derik Queen
|25
|11
|4
|1
|3
|Jordan Hawkins
|20
|5
|3
|0
|0
|Josh Oduro
|12
|12
|1
|0
|0
|Jordan Poole
|11
|3
|3
|1
|0
Três pontos: 9/32 (28.1%) / Fears: 3/10
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Sam Hauser
|24
|6
|4
|0
|0
|Jaylen Brown
|23
|3
|1
|1
|0
|Payton Pritchard
|21
|3
|10
|1
|0
|Luka Garza
|14
|6
|2
|1
|2
|Nikola Vucevic
|14
|4
|5
|0
|1
Três pontos: 29/59 (49.2%) / Hauser: 8/12
(44-37) Philadelphia 76ers 105 x 94 Indiana Pacers (19-62)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|32
|8
|5
|2
|0
|Paul George
|21
|5
|2
|1
|0
|V.J Edgecombe
|16
|9
|5
|3
|1
|Kelly Oubre Jr.
|15
|7
|1
|4
|1
|Andre Drummond
|10
|16
|1
|1
|0
Três pontos: 5/29 (17.2%) / George: 3/9
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jarace Walker
|17
|4
|2
|0
|1
|Quenton Jackson
|16
|4
|6
|1
|0
|Ethan Thompson
|15
|4
|3
|2
|0
|Micah Potter
|13
|10
|0
|1
|1
|Jay Huff
|8
|10
|2
|0
|5
Três pontos: 14/50 (28%) / Walker: 4/7
(45-36) Toronto Raptors 95 x 112 New York Knicks (53-28)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Sandro Mamukelashvilli
|17
|8
|3
|1
|0
|Brandon Ingram
|16
|4
|6
|1
|0
|Scottie Barnes
|15
|4
|5
|0
|0
|Ja’Kobe Walter
|15
|2
|1
|1
|0
|Gradey Dick
|7
|0
|1
|2
|0
Três pontos: 10/25 (40%) / Walter: 4/7
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|29
|3
|2
|2
|0
|Karl-Anthony Towns
|22
|10
|5
|0
|0
|Mikal Bridges
|13
|1
|3
|3
|0
|Jose Alvarado
|12
|5
|2
|0
|0
|Jordan Clarkson
|10
|1
|4
|0
|0
Três pontos: 8/31 (25.8%) / Shamet: 2/5
(45-36) Orlando Magic 127 x 103 Chicago Bulls (31-50)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Franz Wagner
|25
|2
|4
|0
|0
|Jamal Cain
|20
|8
|2
|0
|2
|Goga Bitadze
|15
|11
|0
|1
|2
|Paolo Banchero
|14
|9
|7
|2
|0
|Jalen Suggs
|12
|1
|4
|0
|0
Três pontos: 13/37 (35.1%) / Suggs: 4/9
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tre Jones
|23
|4
|4
|0
|0
|Leonard Miller
|15
|7
|4
|3
|1
|Matas Buzelis
|14
|8
|3
|1
|3
|Rob Dillingham
|13
|4
|0
|1
|0
|Collin Sexton
|12
|2
|4
|3
|0
Três pontos: 10/39 (25.6%) / Jones: 2/2
(20-61) Brooklyn Nets 108 x 125 Milwaukee Bucks (32-49)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyson Etienne
|23
|4
|2
|0
|0
|Malachi Smith
|19
|8
|10
|0
|0
|Ben Saraf
|15
|3
|3
|1
|1
|Nolan Traoré
|14
|4
|0
|3
|1
|Jalen Wilson
|13
|7
|7
|1
|0
Três pontos: 18/45 (40%) / Etienne: 6/12
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|AJ Green
|35
|5
|4
|2
|0
|Cormac Ryan
|28
|5
|3
|1
|0
|Taurean Prince
|18
|10
|5
|1
|0
|Myles Turner
|13
|5
|3
|0
|5
|Ousmane Dieng
|12
|6
|12
|0
|0
Três pontos: 24/48 (50%) / Green: 11/16
(25-56) Dallas Mavericks 120 x 139 San Antonio Spurs (62-19)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cooper Flagg
|33
|6
|5
|0
|0
|Max Christie
|16
|1
|2
|1
|0
|Khris Middleton
|14
|3
|3
|0
|0
|Ryan Nembhard
|13
|1
|7
|0
|0
|AJ Johnson
|13
|1
|2
|0
|1
Três pontos: 15/40 (37.5%) / Christie: 4/7
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|40
|13
|5
|1
|2
|De’Aaron Fox
|18
|1
|10
|0
|0
|Keldon Johnson
|17
|6
|2
|0
|0
|Harrison Barnes
|15
|2
|1
|0
|0
|Julian Champagnie
|14
|7
|1
|1
|2
Três pontos: 13/32 (40.6%) / Bryant: 3/3
(48-33) Minnesota Timberwolves 136 x 132 Houston Rockets (51-30)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Terrence Shannon Jr.
|23
|0
|1
|0
|0
|Anthony Edwards
|22
|2
|3
|0
|0
|Donte DiVincenzo
|18
|4
|2
|1
|2
|Kyle Anderson
|17
|6
|9
|2
|0
|Jaden McDaniels
|16
|7
|2
|0
|4
Três pontos: 15/30 (50%) / Shannon: 5/7
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Amen Thompson
|41
|9
|7
|2
|0
|Kevin Durant
|33
|7
|7
|1
|2
|Alperen Sengun
|22
|6
|8
|0
|1
|Jabari Smith Jr.
|16
|6
|2
|0
|2
|Reed Sheppard
|12
|3
|3
|0
|0
Três pontos: 4/18 (22.2%) / Smith: 2/5
(25-56) Memphis Grizzlies 101 x 147 Utah Jazz (22-59)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dariq Whitehead
|21
|3
|0
|0
|0
|Toby Okani
|20
|2
|2
|0
|0
|Adama Bal
|18
|2
|4
|1
|1
|Rayan Rupert
|16
|12
|4
|3
|1
|Jahmai Maschack
|13
|15
|14
|2
|0
Três pontos: 11/52 (21.2%) / Bal: 3/8
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Blake Hinson
|30
|2
|2
|2
|0
|Bez Mbeng
|27
|11
|11
|3
|0
|Kennedy Chandler
|26
|5
|10
|2
|0
|Ace Bailey
|23
|10
|2
|3
|1
|Oscar Tshiebwe
|16
|22
|3
|1
|2
Três pontos: 15/35 (42.9%) / Chandler: 4/7
(64-17) Oklahoma City Thunder 107 x 127 Denver Nuggets (53-28)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Branden Carlson
|23
|12
|5
|0
|1
|Kenrich Williams
|15
|12
|1
|2
|0
|Jared McCain
|15
|1
|2
|0
|0
|Nikola Topic
|14
|2
|11
|4
|0
|Brooks Barnhizer
|14
|9
|2
|2
|0
Três pontos: 14/44 (31.8%) / McCain: 3/8
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jonas Valanciunas
|23
|17
|4
|0
|2
|Julian Strawther
|22
|4
|3
|2
|1
|David Roody
|21
|2
|0
|2
|1
|Jalen Pickett
|13
|4
|4
|0
|0
|Tim Hardaway Jr.
|13
|1
|3
|1
|0
Três pontos: 21/43 (48.8%) / Strawther: 4/7
(41-40) Los Angeles Clippers 97 x 116 Portland Trail Blazers (41-40)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|24
|8
|5
|1
|0
|Brook Lopez
|21
|6
|1
|0
|0
|Darius Garland
|16
|5
|7
|3
|0
|Jordan Miller
|15
|5
|0
|1
|1
|Derrick Jones Jr.
|10
|2
|1
|1
|1
Três pontos: 13/40 (32.5%) / Lopez: 5/11
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|35
|4
|5
|1
|1
|Donovan Clingan
|18
|13
|2
|0
|2
|Robert Williams III
|13
|10
|0
|1
|1
|Kris Murray
|10
|7
|2
|1
|0
|Jrue Holiday
|9
|3
|4
|1
|0
Três pontos: 12/39 (30.8%) / Clingan: 3/7
(37-44) Golden State Warriors 118 x 124 Sacramento Kings (22-59)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandin Podziemski
|30
|3
|1
|1
|0
|De’Anthony Melton
|17
|4
|3
|1
|0
|Kristaps Porzingis
|11
|7
|2
|1
|1
|Stephen Curry
|11
|3
|5
|2
|0
|Gui Santos
|7
|3
|6
|2
|0
Três pontos: 14/36 (38.9%) / Melton: 3/6
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Carter
|29
|9
|4
|2
|1
|Maxime Raynaud
|23
|9
|4
|1
|0
|Daeqwon Plowden
|20
|9
|3
|2
|0
|Nique Clifford
|20
|6
|6
|0
|0
|Malik Monk
|11
|1
|0
|0
|2
Três pontos: 17/44 (38.6%) / Carter: 6/11