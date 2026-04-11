Com marca de LeBron James, Lakers bate Suns e garante mando

Rodada dessa sexta contou com outros 14 jogos; Todos os 30 times da liga jogaram

Com um LeBron James inspirado outra vez, o Los Angeles Lakers não tomou conhecimento do Phoenix Suns nessa sexta-feira (10). Jogando em casa, a franquia angelina venceu o rival de divisão sem maiores sustos e garantiu o mando de quadra do Oeste. Com situação já garantida, Phoenix poupou alguns titulares, incluindo Devin Booker, e não conseguiu atrapalhar o rival.

Desde que Luka Doncic e Austin Reaves se machucaram, LeBron James segue em um nível muito alto e o Lakers x Suns dessa sexta foi mais uma prova disso. Nos últimos três jogos, o ala tem médias de 28 pontos, 12.7 assistências e 7.7 rebotes. Além disso, tem acertado 60% dos arremessos de quadra e mais de 46% do perímetro. Por fim, ele ainda se tornou o quarto jogador da história da NBA a atingir 12.000 assistências na carreira.

Depois do temor, o Los Angeles Lakers ao menos assegurou o mando de quadra com duas vitórias seguidas. Aliás, a equipe ainda pode chegar ao terceiro posto da conferência Oeste, precisando torcer para uma derrota de Denver para o San Antonio Spurs e é claro, vencendo seu jogo contra o Utah Jazz. O time tem 52 vitórias em 81 partidas na NBA em 2025/26.

Enquanto isso, o Phoenix Suns já chegou com a vida resolvida para os últimos dois dias da temporada. A equipe sediará o primeiro jogo do play-in na próxima terça-feira, buscando garantir vaga para enfrentar o Spurs nos playoffs. Porém, a fase recente não é das melhores, com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos. A equipe encerra sua temporada contra o Oklahoma City Thunder no domingo.

Escalações

Los Angeles segue com as baixas importantes de Luka e Reaves, mas contou com um retorno nessa sexta. Afinal, Marcus Smart atuou pela primeira vez desde 21 de março. Porém, Jaxson Hayes continua fora com uma lesão no pé esquerdo. Assim, JJ Redick escalou o seguinte quinteto titular para Lakers x Suns: Luke Kennard, Jake LaRavia, LeBron James, Rui Hachimura e Deandre Ayton.

Phoenix também poupou alguns nomes importantes. Afinal, Devin Booker e Jalen Green foram baixas pelo Suns no duelo contra o Lakers de LeBron James. Além disso, Jordan Goodwin e Haywood Highsmith também não atuaram. O quinteto titular de Jordan Ott, então, foi o seguinte: Collin Gillespie, Grayson Allen, Dillon Brooks, Ryan Dunn e Mark Williams.

Destaques

Até houve um certo equilíbrio no primeiro tempo. O Lakers não estava tão inspirado no ataque e não gerava tantos arremessos. Porém, tudo mudou em um segundo tempo amplamente controlado por Los Angeles e até mal jogado por Phoenix, que só marcou 25 pontos nos últimos 24 minutos.

Se o ataque de Los Angeles não gerava tanto jogo, os principais jogadores ofensivos da nova versão da equipe apareceram rapidamente. O primeiro quarto de LeBron James em Lakers x Suns, acima de tudo, foi impressionante, ainda mais se tratando de um back-to-back. Ele anotou 14 pontos, acertando seus quatro arremessos e duas bolas de três, com cinco assistências e nenhum turnover. Luke Kennard acompanhou com nove pontos.

Mas quando Los Angeles já parecia abrir vantagem, chegando a 15 pontos de frente, o time visitante reagiu. Uma boa corrida do banco de reservas de Phoenix deu algum ritmo a equipe, que buscou a desvantagem. Não só isso, aliás, uma sequência de bolas triplas de Grayson Allen, Royce O’Neale e Collin Gillespie virou o jogo para o time do Arizona.

A equipe da casa respondeu e voltou a abrir nove pontos de vantagem, indo para o intervalo com um 57 a 48 no placar.

Porém, o equilíbrio não voltou a dar as caras no jogo. LeBron comandava o ataque com algumas assistências, e o jogo de pick-and-roll com Deandre Ayton esteve afiado. Outra vez, o pivô apareceu muito bem na volta de um intervalo para dar vantagem ao Lakers em um jogo importante. Marcus Smart, ainda sumido, também teve muita influência.

A defesa de Los Angeles foi bem, mas Phoenix começou a se sabotar dentro da partida. Para se ter uma noção, o time cometeu 13 turnovers e acertou apenas oito arremessos de quadra em todo o segundo tempo. Isso inclui um terrível dois de 20 do perímetro. Aliás, vale destacar a lesão de Grayson Allen, que sentiu a coxa no melhor momento do time do jogo. A saída do arremessador, em um ataque já infértil, custou a competitividade de Phoenix.

Assim, o Lakers foi aumentando sua vantagem de forma progressiva e tivemos tempo até mesmo de um Garbage-Time no fim do jogo. Los Angeles garantiu o mando de quadra contra o rival de divisão.

(44-37) Phoenix Suns 73 x 101 Los Angeles Lakers (52-29)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dillon Brooks 12 2 1 1 0
Royce O’Neale 11 7 3 3 0
Oso Ighodaro 8 10 2 0 0
Grayson Allen 8 4 1 1 0
Mark Williams 7 5 0 0 1

Três pontos: 7/40 (17.5%) / O’Neale: 2/7

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
LeBron James 28 6 12 4 0
Luke Kennard 19 1 3 3 0
Rui Hachimura 13 2 3 0 0
Deandre Ayton 10 5 0 1 1
Marcus Smart 6 5 7 2 1

Três pontos: 8/20 (40%) / James: 2/2

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de LeBron James sobre o Suns, a rodada da NBA ainda contou com mais 14 partidas, com todos os times em ação. Essa foi a penúltima rodada da liga, que encerra sua temporada regular.

Alguns destaques importantes ocorreram. No Leste, Boston Celtics, New York Knicks e Cleveland Cavaliers asseguraram suas posições de playoffs nessa ordem no mando de quadra, abaixo do Detroit Pistons. Assim, Detroit e Cleveland podem se encontrar na segunda rodada, enquanto do outro lado, podemos ter a revanche entre Boston e New York. O Atlanta Hawks também assegurou sua vaga nos playoffs sem a necessidade de play-in.

A última vaga ainda pode ficar com Toronto Raptors, Orlando Magic e Philadelphia 76ers. O time canadense ainda pode ficar no quinto posto, enquanto os outros dois podem chegar no máximo ao sexto lugar. O Charlotte Hornets, por outro lado, não pode mais garantir uma vaga direta nos playoffs após a derrota de hoje. A equipe pode chegar até o oitavo posto, mas também pode ser ultrapassada pelo Miami Heat.

No Oeste, além do Lakers de LeBron James que venceu o Suns, o Denver Nuggets também garantiu o mando de quadra. A equipe de Los Angeles ainda pode assumir a terceira posição. O Houston Rockets, porém, não saíra do quinto posto, com a derrota para o Minnesota Timberwolves, que também já é o sexto colocado. Aliás, Phoenix também está garantido no sétimo posto.

Por fim, no duelo direto do dia, o Portland Trail Blazers venceu o Los Angeles Clippers e assumiu a oitava posição do Oeste. Assim, encaminhou um duelo de eliminação na próxima quarta-feira entre o Clippers de Kawhi Leonard e o Warriors de Stephen Curry.

Então, confira os resultados e estatísticas da noite de sexta.

(59-22) Detroit Pistons 118 x 100 Charlotte Hornets (43-38)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Duren 20 9 4 0 0
Duncan Robinson 19 3 1 1 0
Cade Cunningham 14 2 7 1 1
Ron Holland II 13 5 1 1 0
Ausar Thompson 12 5 6 3 1

Três pontos: 9/27 (33.3%) / Holland: 3/5

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
LaMelo Ball 27 5 8 2 1
Brandon Miller 22 3 0 4 0
Coby White 11 2 1 0 0
Miles Bridges 10 8 3 0 2
Kon Knueppel 10 4 1 0 0

Três pontos: 13/47 (27.7%) / Ball: 6/16

(42-39) Miami Heat 140 x 117 Washington Wizards (17-64)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pelle Larsson 24 0 6 1 0
Simone Fontecchio 24 4 2 1 0
Jaime Jaquez Jr. 23 4 8 0 0
Bam Adebayo 20 11 8 1 1
Kasparas Jakucionis 16 5 4 2 0

Três pontos: 20/37 (54.1%) / Fontecchio: 6/8

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Bub Carrington 30 2 4 1 0
Bilal Coulibaly 25 5 5 1 1
Will Riley 16 3 2 1 0
Sharife Cooper 11 3 7 1 0
Julian Reese 10 6 3 2 1

Três pontos: 14/31 (45.2%) / Carrington: 6/7

(51-30) Cleveland Cavaliers 102 x 124 Atlanta Hawks (46-35)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
James Harden 20 0 5 0 0
Jaylon Tyson 15 4 3 3 2
Tyrese Proctor 15 1 4 1 0
Evan Mobley 10 6 1 0 1
Dennis Schroder 7 2 4 2 0

Três pontos: 7/27 (25.9%) / Proctor: 2/4

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
C.J McCollum 29 4 4 2 0
Jalen Johnson 18 9 2 0 0
Nickeil Alexander-Walker 18 1 1 2 1
Jonathan Kuminga 15 5 1 2 0
Dyson Daniels 13 10 12 2 0

Três pontos: 16/44 (36.4%) / McCollum: 6/8

(26-55) New Orleans Pelicans 118 x 144 Boston Celtics (55-26)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jeremiah Fears 36 3 6 3 0
Derik Queen 25 11 4 1 3
Jordan Hawkins 20 5 3 0 0
Josh Oduro 12 12 1 0 0
Jordan Poole 11 3 3 1 0

Três pontos: 9/32 (28.1%) / Fears: 3/10

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Sam Hauser 24 6 4 0 0
Jaylen Brown 23 3 1 1 0
Payton Pritchard 21 3 10 1 0
Luka Garza 14 6 2 1 2
Nikola Vucevic 14 4 5 0 1

Três pontos: 29/59 (49.2%) / Hauser: 8/12

(44-37) Philadelphia 76ers 105 x 94 Indiana Pacers (19-62)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Maxey 32 8 5 2 0
Paul George 21 5 2 1 0
V.J Edgecombe 16 9 5 3 1
Kelly Oubre Jr. 15 7 1 4 1
Andre Drummond 10 16 1 1 0

Três pontos: 5/29 (17.2%) / George: 3/9

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jarace Walker 17 4 2 0 1
Quenton Jackson 16 4 6 1 0
Ethan Thompson 15 4 3 2 0
Micah Potter 13 10 0 1 1
Jay Huff 8 10 2 0 5

Três pontos: 14/50 (28%) / Walker: 4/7

(45-36) Toronto Raptors 95 x 112 New York Knicks (53-28)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Sandro Mamukelashvilli 17 8 3 1 0
Brandon Ingram 16 4 6 1 0
Scottie Barnes 15 4 5 0 0
Ja’Kobe Walter 15 2 1 1 0
Gradey Dick 7 0 1 2 0

Três pontos: 10/25 (40%) / Walter: 4/7

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Brunson 29 3 2 2 0
Karl-Anthony Towns 22 10 5 0 0
Mikal Bridges 13 1 3 3 0
Jose Alvarado 12 5 2 0 0
Jordan Clarkson 10 1 4 0 0

Três pontos: 8/31 (25.8%) / Shamet: 2/5

(45-36) Orlando Magic 127 x 103 Chicago Bulls (31-50)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Franz Wagner 25 2 4 0 0
Jamal Cain 20 8 2 0 2
Goga Bitadze 15 11 0 1 2
Paolo Banchero 14 9 7 2 0
Jalen Suggs 12 1 4 0 0

Três pontos: 13/37 (35.1%) / Suggs: 4/9

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tre Jones 23 4 4 0 0
Leonard Miller 15 7 4 3 1
Matas Buzelis 14 8 3 1 3
Rob Dillingham 13 4 0 1 0
Collin Sexton 12 2 4 3 0

Três pontos: 10/39 (25.6%) / Jones: 2/2

(20-61) Brooklyn Nets 108 x 125 Milwaukee Bucks (32-49)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyson Etienne 23 4 2 0 0
Malachi Smith 19 8 10 0 0
Ben Saraf 15 3 3 1 1
Nolan Traoré 14 4 0 3 1
Jalen Wilson 13 7 7 1 0

Três pontos: 18/45 (40%) / Etienne: 6/12

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
AJ Green 35 5 4 2 0
Cormac Ryan 28 5 3 1 0
Taurean Prince 18 10 5 1 0
Myles Turner 13 5 3 0 5
Ousmane Dieng 12 6 12 0 0

Três pontos: 24/48 (50%) / Green: 11/16

(25-56) Dallas Mavericks 120 x 139 San Antonio Spurs (62-19)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cooper Flagg 33 6 5 0 0
Max Christie 16 1 2 1 0
Khris Middleton 14 3 3 0 0
Ryan Nembhard 13 1 7 0 0
AJ Johnson 13 1 2 0 1

Três pontos: 15/40 (37.5%) / Christie: 4/7

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 40 13 5 1 2
De’Aaron Fox 18 1 10 0 0
Keldon Johnson 17 6 2 0 0
Harrison Barnes 15 2 1 0 0
Julian Champagnie 14 7 1 1 2

Três pontos: 13/32 (40.6%) / Bryant: 3/3

(48-33) Minnesota Timberwolves 136 x 132 Houston Rockets (51-30)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Terrence Shannon Jr. 23 0 1 0 0
Anthony Edwards 22 2 3 0 0
Donte DiVincenzo 18 4 2 1 2
Kyle Anderson 17 6 9 2 0
Jaden McDaniels 16 7 2 0 4

Três pontos: 15/30 (50%) / Shannon: 5/7

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Amen Thompson 41 9 7 2 0
Kevin Durant 33 7 7 1 2
Alperen Sengun 22 6 8 0 1
Jabari Smith Jr. 16 6 2 0 2
Reed Sheppard 12 3 3 0 0

Três pontos: 4/18 (22.2%) / Smith: 2/5

(25-56) Memphis Grizzlies 101 x 147 Utah Jazz (22-59)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dariq Whitehead 21 3 0 0 0
Toby Okani 20 2 2 0 0
Adama Bal 18 2 4 1 1
Rayan Rupert 16 12 4 3 1
Jahmai Maschack 13 15 14 2 0

Três pontos: 11/52 (21.2%) / Bal: 3/8

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Blake Hinson 30 2 2 2 0
Bez Mbeng 27 11 11 3 0
Kennedy Chandler 26 5 10 2 0
Ace Bailey 23 10 2 3 1
Oscar Tshiebwe 16 22 3 1 2

Três pontos: 15/35 (42.9%) / Chandler: 4/7

(64-17) Oklahoma City Thunder 107 x 127 Denver Nuggets (53-28)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Branden Carlson 23 12 5 0 1
Kenrich Williams 15 12 1 2 0
Jared McCain 15 1 2 0 0
Nikola Topic 14 2 11 4 0
Brooks Barnhizer 14 9 2 2 0

Três pontos: 14/44 (31.8%) / McCain: 3/8

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jonas Valanciunas 23 17 4 0 2
Julian Strawther 22 4 3 2 1
David Roody 21 2 0 2 1
Jalen Pickett 13 4 4 0 0
Tim Hardaway Jr. 13 1 3 1 0

Três pontos: 21/43 (48.8%) / Strawther: 4/7

(41-40) Los Angeles Clippers 97 x 116 Portland Trail Blazers (41-40)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 24 8 5 1 0
Brook Lopez 21 6 1 0 0
Darius Garland 16 5 7 3 0
Jordan Miller 15 5 0 1 1
Derrick Jones Jr. 10 2 1 1 1

Três pontos: 13/40 (32.5%) / Lopez: 5/11

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Deni Avdija 35 4 5 1 1
Donovan Clingan 18 13 2 0 2
Robert Williams III 13 10 0 1 1
Kris Murray 10 7 2 1 0
Jrue Holiday 9 3 4 1 0

Três pontos: 12/39 (30.8%) / Clingan: 3/7

(37-44) Golden State Warriors 118 x 124 Sacramento Kings (22-59)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandin Podziemski 30 3 1 1 0
De’Anthony Melton 17 4 3 1 0
Kristaps Porzingis 11 7 2 1 1
Stephen Curry 11 3 5 2 0
Gui Santos 7 3 6 2 0

Três pontos: 14/36 (38.9%) / Melton: 3/6

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Carter 29 9 4 2 1
Maxime Raynaud 23 9 4 1 0
Daeqwon Plowden 20 9 3 2 0
Nique Clifford 20 6 6 0 0
Malik Monk 11 1 0 0 2

Três pontos: 17/44 (38.6%) / Carter: 6/11

Todas as informações da NBA estão no nosso canal e nas nossas redes. Análises, estatísticas e dicas para quem vive o basquete. Inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações para não perder nada. Acompanhe e discuta com a gente tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo!

