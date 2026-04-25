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NBA: Damian Lillard estaria perto de retorno ao Blazers

Veterano está fora das quadras há quase um ano

Por
Damian Lillard NBA Blazers
Reprodução / X

Segundo o jornalista Bill Oram, do Oregonian, o astro Damian Lillard estaria perto de retornar ao Portland Trail Blazers, ou seja, ainda nos playoffs da NBA. O armador de 35 anos está longe das quadras há quase um ano. Na pós-temporada de 2025, quando defendia o Milwaukee Bucks, o veterano rompeu o tendão de Aquiles esquerdo.

“Uma fonte me disse que Lillard está “perto” de voltar a jogar. Além disso, esse retorno pode ocorrer ainda nestes playoffs da NBA. Ou seja, não é impossível. Mas qualquer aparição dele precisaria ser em uma rodada posterior ou no fim de uma avançada série contra o Spurs. Enfim, o Blazers está aberto a essa possibilidade”, garantiu o jornalista.

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Como a lesão é uma das mais graves do esporte, a recuperação é lenta. Desse modo, o retorno de Damian Lillard ao Blazers nestes playoffs da NBA é um ponto de interrogação. O próprio técnico de Portland, Tiago Splitter, revelou que a volta do armador na série contra o Spurs é improvável.

Mas há dois dias, a franquia publicou um vídeo que animou os fãs. Nele, Lillard é visto treinando arremessos, antes do jogo 2, em San Antonio. No entanto, segundo Splitter, essa vem sendo a rotina do astro há dois, três meses.

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“Damian está treinando forte. Ele está se preparando para voltar a jogar. Quando isso vai ocorrer? Não sabemos. Tudo o que posso dizer é que ele está treinando, como sempre faz. O que vocês viram naquele vídeo é o que ele vem fazendo nos últimos dois, três meses”, afirmou o técnico do Blazers.

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Há dois meses, Damian Lillard revelou que está animado com o Blazers na NBA. Acima de tudo, o veterano elogiou a evolução do time sob o comando de Splitter. Assim, ele espera se juntar à equipe o quanto antes.

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“Estou assistindo o dia a dia e sei como esse núcleo tem crescido. Cada um com seu papel, e começando a entender como vencer jogos. Tem sido uma coisa linda de ver. Você consegue ver o potencial deste time. Além disso, consigo ver o meu encaixe no time, onde posso elevá-lo. Enfim, estou louco para me juntar a eles”, disse Lillard.

Sétimo colocado do Oeste, o Blazers está dando trabalho ao favorito Spurs na primeira rodada dos playoffs da NBA. Afinal, vendeu caro as derrotas nos jogos 1 (111 a 98) e 3 (120 a 109) , e venceu o rival na segunda partida (106 a 103).

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A volta de Damian Lillard ao Blazers

Um dos maiores ídolos da história do Blazers, Damian Lillard disputou suas 11 primeiras campanhas na NBA em Portland. O armador, porém, não conseguiu levar o time sequer às finais da liga. O melhor resultado foi a decisão do Oeste em 2019, quando o Blazers foi “varrido” pelo Golden State Warriors.

Mas, nas últimas duas temporadas, o astro defendeu o Milwaukee Bucks, onde conquistou a Copa NBA de 2024. Vale lembrar que ele deixou o Blazers após pedir troca por estar insatisfeito com os rumos da equipe.

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O armador tinha contrato com o Bucks até 2028, mas o time de Wisconsin optou por dispensá-lo após a lesão no tendão de Aquiles. Como resultado, a franquia “parcelou” o resto de seu acordo em cinco anos. É o que chamam de stretch provision, uma forma de tirar o jogador de sua folha de pagamentos, mas o paga mesmo assim.

Desse modo, o maior cestinha da história do Blazers retornou à equipe na última offseason. Alvo de Boston Celtics, Miami Heat e Minnesota Timberwolves, Lillard decidiu voltar “para casa”. Assim, o veterano fechou um acordo de três anos com o time de Portland por US$42 milhões. Esse, aliás, será o último contrato de sua carreira, já que ele pretende se aposentar no Blazers.

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Em 13 anos na NBA, Lillard fez 900 jogos. Suas médias são de 25,1 pontos, 6,7 assistências e 4,3 rebotes, além de 37,1% nos arremessos de três. Pelo Blazers, ele detém os recordes da franquia em pontos (19.376) e cestas do perímetro (2.387).

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