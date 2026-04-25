NBA: Kevin Durant volta a ser problema para o Rockets

Astro foi desfalque pela segunda vez em três jogos da série contra o Lakers

Após ficar fora do primeiro jogo do Houston Rockets nos playoffs da NBA, por conta de dores no joelho, o astro Kevin Durant voltou a ser baixa na terceira partida. Agora, com uma lesão no tornozelo. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala se machucou no segundo embate. Ele queria jogar nessa sexta-feira (24), mas foi vetado pouco antes.

“Nós vimos a jogada e descobrimos o que aconteceu. Ele ficou até o fim do jogo, mas por conta de estar quente”, disse o técnico Ime Udoka, do Rockets. “Mas depois de tudo, inchou e ficou pior”.

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Kevin Durant fez 23 pontos naquele jogo, mas teve muitos problemas com marcações duplas. Como resultado, ele teve nove erros de ataque e seu time perdeu.

Então, nessa sexta-feira, o Rockets voltou a enfrentar o Los Angeles Lakers nos playoffs e perdeu mais uma vez. Após prorrogação, o time de Los Angeles venceu por 112 a 108 e, agora, lidera a série por 3 a 0.

Sem Durant, Udoka teve a terceira formação diferente em três jogos. Pela terceira vez consecutiva nos playoffs da NBA, Rockets tentou muito mais arremessos que o Lakers: 98 a 79. Na série, a diferença é ainda maior: 280 a 217.

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Apesar de todas as chances a mais, o Rockets está a um jogo de cair na primeira rodada. Para piorar, contra um time que não conta com os seus dois principais cestinhas: Luka Doncic e Austin Reaves.

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Aliás, Austin Reaves está bem perto de voltar às quadras pelo Lakers. O ala-armador, que sofre com dores no músculo oblíquo, treinou por cerca de uma hora antes do jogo contra Houston. No entanto, a comissão técnica optou por deixar o jogador fora mais uma vez. Ele não entra em quadra desde o dia 2 de abril, enquanto se recupera.

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Por outro lado, Doncic voltou a treinar arremessos só agora e ainda tem um longo caminho para retornar. De acordo com Charania, ele poderia ficar fora por cerca de seis semanas. Ou seja, perto do dia 15 de maio.

Já o caso de Kevin Durant, é algo que o Rockets vai lidar a cada dia, enquanto o time ainda possui chances de seguir nos playoffs da NBA. A questão é que Houston já volta à quadra neste domingo (26), mais uma vez em casa.

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Com o placar em 3 a 0 para o Lakers, ficou quase impossível para o time reverter o placar na série, uma vez que a liga jamais viu uma virada em tais condições em sua história. Por enquanto, ele é dúvida e teria poucas chances de jogar.

Em 2025/26, Kevin Durant completou a sua décima oitava campanha na carreira.