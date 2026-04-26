Victor Wembanyama dá show em retorno e Spurs bate Blazers

Victor Wembanyama voltou e o San Antonio Spurs encaminhou a vitória na série contra o Portland Trail Blazers nos playoffs da NBA. Uma virada enorme da equipe texana, sobretudo, após um primeiro tempo difícil em que chegou a ficar 19 pontos atrás. Mas a resiliência de um time jovem que joga como veterano, foi o suficiente para reverter o cenário e vencer o time da casa.

A volta de Victor Wembanyama era a grande história da partida. Digamos que o francês não decepcionou. Afinal, se tornou o primeiro jogador a estrear fora de casa em playoffs, com 25 pontos e cinco tocos. Além disso, se tornou o primeiro jogador desde Tim Duncan em 1993, a somar 25 pontos, dez rebotes e 10 roubos e tocos somados. Por fim, o primeiro jogo de 27 pontos, 11 rebotes, sete tocos, quatro roubos e três assistências desde Hakeem Olajuwon em 1993.

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Para o San Antonio Spurs, uma virada incrível que praticamente decreta uma vitória na série. A equipe venceu as duas partidas no Oregon após colapsar no jogo 2. Assim, precisa de uma vitória nos próximos três jogos para avançar. A série continua na próxima terça-feira (28) no Texas.

Enquanto isso, o Portland Trail Blazers fez um grande jogo no primeiro tempo. Mas novamente sucumbiu a uma defesa incrível na volta do intervalo. Estático, o ataque de Tiago Splitter somou míseros 35 pontos no segundo tempo. Após perder uma vantagem de 15 pontos no terceiro quarto do jogo 3, a equipe perde uma de 19 no intervalo do jogo 4.

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Então, confira como foi o retorno de Victor Wembanyama e a vitória do Spurs sobre o Blazers.

Escalações

Victor Wembanyama retornou para a série entre Spurs x Blazers, após entrar no protocolo de concussão na última terça-feira. Além disso, San Antonio também teve o retorno do armador Jordan McLaughlin, que no entanto, não é utilizado na rotação. A única baixa de Portland segue sendo Damian Lillard, que não joga em 2025/26.

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Tiago Splitter não alterou seu quinteto titular, mesmo com o colapso do jogo 3: Scoot Henderson, Jrue Holiday, Toumani Camara, Deni Avdija e Donovan Clingan. Enquanto isso, Mitch Johnson voltou ao quinteto titular padrão com o retorno de seu maior astro: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama.

Destaques

Acima de tudo, uma grande mudança do ritmo de jogo do time de Portland. A direção do ataque era clara e evidente: Correr a quadra a todo momento, sem dúvidas. Isso transformou o jogo de um time que nem teve tantos roubos de bola a mais ou turnovers a menos, mas que jogou em uma rotação diferente.

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Isso desbloqueou o jogo de Deni Avdija, que vinha com muitas dificuldades nos últimos dois jogos. Correndo a quadra e atacando a cesta o tempo todo, o ala foi um grande fator. Jrue Holiday também esteve nessa missão, acelerando a quadra e criando bons arremessos para os companheiros. Por fim, nomes como Toumani Camara e Jerami Grant tiveram grande eficiência. A vantagem foi de 17 pontos no intervalo, em um 58 a 41.

San Antonio começou bem, sobretudo em termos defensivos. A presença de Victor Wembanyama no garrafão foi intimidadora e o pivô fez sete pontos em seus primeiros oito minutos no jogo. Mas o ritmo foi totalmente perdido no momento em que ele foi para o banco. Keldon Johnson e Dylan Harper não tiveram impacto, Portland acelerava o jogo e o time texano se contentava com arremessos ruins.

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No fim, 29 dos 41 pontos do time vieram de De’Aaron Fox, Stephon Castle (que sentiu a mão mas voltou ao jogo) e Wembanyama. Portland fez 13 a 1 em pontos de contra ataque e 7 a 0 em pontos de segunda chance.

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No segundo tempo, as coisas mudaram rapidamente no jogo. O Spurs de Victor Wembanyama atacava com mais direção. O francês fez várias jogadas inteligentes, atraindo marcação para arremessadores que começaram a acertar bolas triplas. Isso não se traduziu tanto em assistências, mas em passes para assistências. Aquela primeira ação que quebra a defesa e faz tudo desmoronar do outro lado.

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Além disso, o impacto de Victor Wembanyama também foi sentido na defesa em Spurs x Blazers. Portland simplesmente não conseguia pisar na área pintada no segundo tempo. Para se ter uma noção, 11 dos 14 primeiros arremessos do Blazers vieram fora da área restrita, ou seja, o mais próximo possível da cesta. A defesa de transição de San Antonio foi exemplar, enquanto o time da casa “congelava” do perímetro.

Em suma, Portland nunca se recuperou desses pontos. A equipe texana também viu De’Aaron Fox começar a vencer qualquer confronto que tivesse pela frente. Foi contra Jrue Holiday, Scoot Henderson, Shaedon Sharpe. A confiança do All-Star estava em alta. Fez 11 de seus 28 pontos no quarto derradeiro. Além disso, vale destacar também o ótimo impacto de Devin Vassell.

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Portland começou a viver de jogadas individuais de Jrue Holiday e Deni Avdija, enquanto os arremessos livres de três eram muito mais cedidos pelo rival do que conquistados pelos donos da casa. Não foi sustentável. A vantagem enorme, acabou rápido. Um time que chegou a ganhar por 19, perdeu por 21 pontos.

(2) San Antonio Spurs 114 x 93 Portland Trail Blazers (7)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 28 6 7 1 2 Victor Wembanyama 27 11 3 4 7 Stephon Castle 16 1 8 1 0 Devin Vassell 11 6 3 1 1 Keldon Johnson 9 1 1 1 0

Três pontos: 14/33 (42.4%) / Fox: 4/8

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Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 26 7 3 1 0 Jrue Holiday 20 6 4 1 0 Jerami Grant 17 5 1 0 1 Toumani Camara 8 5 1 1 1 Shaedon Sharpe 8 3 0 1 0

Três pontos: 10/31 (32.3%) / Holiday: 3/6

Spurs 3-1