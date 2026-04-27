Joel Embiid volta, mas Celtics atropela 76ers no jogo 4

Joel Embiid estreou nos playoffs, mas não importou muito, o Boston Celtics atropelou o Philadelphia 76ers no jogo 4 mesmo assim. Em partida dominante, que além de Jayson Tatum e Jaylen Brown, também contou com um jogo brilhante de Payton Pritchard, a equipe celta está a uma vitória de avançar nos playoffs da NBA. O time da casa, decepcionou, após dois bons jogos na série.

A partida entre 76ers x Celtics desse domingo (26) ficou marcada pelo retorno de Joel Embiid, 17 dias após a cirurgia de apendicite que o tirou das quadras. Ele foi o melhor em quadra por um time do Philadelphia 76ers pouco inspirado. O ataque foi muito ruim no primeiro tempo e quando melhorou, a defesa não conseguiu nada no segundo.

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Payton Pritchard foi o lider de um triunfo. O sexto homem dominou o jogo desde que os astros celtas estavam frios no primeiro tempo. No fim, acabou com mais pontos que todo o banco de reserva rival. Mas é claro, Jayson Tatum e Jaylen Brown também deixaram suas marcas. O trio somou 82 pontos na partida. Aliás, apenas John Havlicek tem mais jogos de 30 pontos e dez assistências nos playoffs por Boston, do que Tatum.

O Boston Celtics teve uma atuação muito forte, daquelas que fortalece a teoria de que é o time favorito a conferência Leste mais uma vez. Na defesa quando foi necessário. No ataque quando os astros tomaram de conta do jogo no segundo tempo. Por fim, nos rebotes a noite inteira. Um desempenho incrível em uma vitória que praticamente encaminha a série. O jogo 5 é na próxima terça-feira (26).

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Então, confira como foi a vitória do Celtics de Jayson Tatum sobre o 76ers de Joel Embiid nos playoffs da NBA.

Escalações

O retorno de Joel Embiid foi o grande tópico ao redor do jogo 4 e enfim ocorreu. Além da estreia do MVP nos playoffs, Kelly Oubre Jr também atuou, após ser dúvida depois de sexta-feira. Pelo lado de Boston, time completo.

Então, Nick Nurse voltou ao seu quinteto titular ideal com: Tyrese Maxey, V.J Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Paul George e Joel Embiid. Do mesmo modo, Joe Mazzulla não alterou seu time: Derrick White, Jaylen Brown, Sam Hauser, Jayson Tatum e Neemias Queta.

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Destaques

O jogo começou rodando através de Joel Embiid nos dois lados da quadra. De um lado, ele marcou os oito primeiros pontos de seu time, dominando Neemias Queta e Nikola Vucevic. Do outro, Boston tentava envolvê-lo em ações no perímetro, testando sua movimentação e o quanto aguentaria o tranco na volta da lesão.

Philadelphia até teve mais sucesso nessa missão. O pivô foi muito bem para começar o jogo. Por outro lado, Boston errava muitos arremessos, até mesmo com Jaylen Brown e Jayson Tatum. A grande questão é que Tyrese Maxey e Paul George principalmente, não conseguiam ritmo algum. Isso também vale para V.J Edgecombe, Kelly Oubre Jr e qualquer outro reserva que entrou na partida. Aliás, entramos nesse tópico agora.

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Payton Pritchard foi o grande personagem dos primeiros 24 minutos. O armador fez 13 pontos, com três bolas triplas, mas também atacando o aro e criando vantagens. O ritmo da partida mudou com ele. Em suma, o que era um 13 a 12 sem ritmo para ambos, se tornou um 40 a 19 entre o fim do primeiro período e o começo do segundo. Isso incluiu a clássica bola tripla do armador no estouro do cronômetro do primeiro quarto.

Por fim, outro problema para Philadelphia: Rebotes ofensivos. O time não conseguiu nenhum até o intervalo, o que já foi ruim. Mas cedeu nove do outro lado, o que levou a 13 pontos de Boston em um jogo que venceram por 18 até ali. Também vale destacar o bom trabalho defensivo de Jordan Walsh, Derrick White e Baylor Scheierman. Antes do intervalo, algumas cestas difíceis de Jaylen Brown mantiveram a liderança dos visitantes no intervalo, 56 a 38.

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No segundo tempo, o ataque de Philadelphia ganhou ritmo. Tyrese Maxey e Paul George entraram no jogo, Joel Embiid continuou produzindo. A movimentação de bola para criar arremessos parecia muito melhor e a equipe produzia em termos ofensivos para reagir. Afinal, foram 36 pontos só no terceiro quarto.

Porém, do outro lado, Jaylen Brown e Jayson Tatum também entraram em ritmo. Os alas acertaram arremessos difíceis, criaram bons arremessos para os companheiros, coletaram rebotes e fizeram a farra com a defesa rival de todos os lugares da quadra.

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Payton Pritchard saiu do banco nos minutos finais do período e aumentou ainda mais esse ritmo. Por fim, o trio somou todos os 39 pontos celtas no terceiro quarto. Mesmo com um melhor ritmo do outro lado, a vantagem sempre esteve segura.

No fim, provocações da torcida celta presente na Philadelphia. O torcedor do 76ers que gritou “nós queremos Boston” após vencer o Orlando Magic, ouviu o mesmo dos fãs do Celtics no ginásio. Tudo isso, enquanto a vantagem chegava a 30 pontos. Atuação muito forte de um dos favoritos, que agora está a uma vitória da segunda rodada.

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(2) Boston Celtics 128 x 96 Philadelphia 76ers (7)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Payton Pritchard 32 4 5 1 0 Jayson Tatum 30 7 11 0 0 Jaylen Brown 20 7 1 1 1 Neemias Queta 9 8 1 0 1 Derrick White 6 6 3 1 2

Três pontos: 24/53 (45.3%) / Pritchard: 6/12

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 26 10 6 1 1 Tyrese Maxey 22 2 6 0 1 Paul George 16 4 1 3 1 Quentin Grimes 12 2 6 1 1 V.J Edgecombe 6 4 1 1 0

Três pontos: 9/30 (30%) / Maxey: 4/7

Celtics 3-1