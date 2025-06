Boletim de rumores e trocas da NBA (24/06/2025)

Bem-vindo à edição de 24 de junho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Khris Middleton ativa opção e alonga contrato no Wizards

Sem surpresas, Khris Middleton decidiu não ser agente livre nas próximas semanas. O ala exerceu a opção de extensão em seu contrato com o Washington Wizards e, com isso, vai ficar no time. Segundo Shams Charania, da ESPN, a definição assegura salário de US$33,3 milhões ao jogador. Ele chegou à equipe em fevereiro, depois de troca fechada com o Milwaukee Bucks.

A decisão não foi uma surpresa, pois o atleta de 33 anos não conseguiria melhor acordo no mercado. Mas isso não garante a sua permanência no Wizards para a campanha que vem. Ele vai ser um alvo de especulações por causa do vínculo expirante e tem chances de ser trocado na offseason. Na última temporada, Middleton teve médias de 11,9 pontos, 3,7 rebotes e 4,1 assistências.

Jazz avalia negociações por Collin Sexton antes do draft

Collin Sexton, mais uma vez, vai iniciar a offseason com as malas prontas. Afinal, com a reabertura do mercado da liga, o armador voltou a ser alvo de especulações no Utah Jazz. De acordo com Andy Larsen, do jornal The Salt Lake Tribune, o time retomou os esforços para trocar o atleta. E, aliás, já achou um interessado com quem estaria em conversas iniciais.

O jornalista apurou que a franquia já abriu negociações com o Dallas Mavericks, que podem se intensificar antes do draft. Larsen sinaliza que nada é iminente, mas há um contato aberto por Sexton e sabe-se que os texanos buscam um reforço de armação. John Collins e Jordan Clarkson seriam outros atletas “trocáveis” do elenco do Jazz.

Sem surpresa, Dario Saric estende contrato com o Nuggets

O Denver Nuggets, a princípio, vai ter Dario Saric no elenco por mais um ano. O pivô croata confirmou as expectativas e ativou a opção de extensão automática em contrato para a próxima temporada. Ele tinha até o fim de semana para tomar a decisão. Como resultado, o ex-atleta do Golden State Warriors garante salário de US$5,4 milhões.

Mas, assim como Middleton, o exercício da cláusula não garante que o jogador vá ficar no Colorado. O time já tentou negociá-lo antes da trade deadline, mas não conseguiu encontrar interessados. A tendência é que essas tentativas voltem a acontecer, pois a contratação foi um fiasco. Saric só disputou 16 partidas nessa temporada.

Duas equipes teriam interesse em troca por Bradley Beal

A troca de Kevin Durant, certamente, deve ser só o começo de grandes mudanças no Phoenix Suns. E até quem parecia “introcável” ganha novas perspectivas de saída. A franquia renovou as esperanças de negociar o ala-armador por causa do aparecimento de (inesperados) interessados. Segundo John Gambadoro, da rádio Arizona Sports, equipes estariam em contato com o Suns antes do draft.

“Eu estou começando a ouvir comentários de que existem um ou dois times por aí que teriam interesse em Bradley. Sei que isso pode parecer chocante, mas há chances de uma troca acontecer. Muitas coisas ainda podem ocorrer. No entanto, aproveitar uma oportunidade que surja para Bradley é a prioridade lá dentro”, contou o setorista da franquia.

Beal, de 31 anos, teve médias de 17,0 pontos e 3,7 assistências em sua temporada com o Suns. Os números não são ruins, mas o que complica é o salário: ele possui US$110 milhões a receber até 2027.

Em transição

– Drew Peterson, para começar, não quer entrar na conta das mudanças no Boston Celtics. O ala-pivô é agente livre restrito em contrato two-way, mas ainda treina nas instalações do time e trabalha pela renovação.

– O ala Pat Connaughton, enquanto isso, está garantido no elenco do Bucks por mais uma temporada. Como esperado, o reserva exerceu a opção de extensão em vínculo e assegurou um salário de US$9,4 milhões na próxima campanha.

– Por sua vez, Vasilije Micic está muito perto de fechar a sua saída do Suns – e, como resultado, da NBA. O Suns já teria informado ao armador que não vai exercer a opção de extensão em seu contrato e, assim, o libera sem custos.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 24/06, você lembra de Jarrett Culver? Pois o ex-atleta do Minnesota Timberwolves está fechado com os japoneses do Sendai 89ers para a próxima temporada.

