Steven Adams fecha extensão de contrato com Rockets

O pivô Steven Adams fechou, neste sábado (14) uma extensão de contrato com o Houston Rockets. De acordo com o insider Shams Charania, o acordo é válido por três temporadas. Além disso, o jogador de 31 anos vai receber US$39 milhões em salários até 2028.

A renovação do vínculo impede que Adams teste o mercado como agente livre irrestrito. Ou seja, ele poderia assinar com qualquer time da NBA. A permanência do pivô, aliás, era uma das prioridades do Rockets para a próxima temporada.

Adams chegou ao time de Houston na trade deadline de 2024. Desde então, ele disputou 58 jogos pela equipe. Suas médias no período são de 3,9 pontos e 5,6 rebotes, em cerca de 14 minutos por partidas. Mas, além dos números, o pivô é bem quisto pela franquia em razão da liderança no vestiário. Afinal, o elenco do Rockets é cheio de jovens.

Outro fator que contribuiu para a extensão de contrato de Steven Adams com o Rockets foi o desempenho do atleta nos playoffs. Com mais espaço (22 minutos por jogo), ele disputou os sete duelos contra o Golden State Warriors. Assim, alcançou 5,7 pontos e 6,6 rebotes.

Adams se destacou sobretudo no jogo 6, quando fez 17 pontos, cinco rebotes e três tocos. Dessa forma, ajudou o Rockers a vencer o duelo em San Francisco por 115 a 107. Mas, na sétima partida, o time de Houston jogou mal e foi eliminado.

Com a renovação de contrato de Steven Adams, o Rockets assegura uma rotação forte no garrafão para os próximos anos. Afinal, o titular da posição 5, Alperen Sengun, possui vínculo com a franquia até 2029.

Veterano de 11 temporadas na NBA, Adams já atuou por Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans e Memphis Grizzlies. Em 764 jogos na liga, o pivô neozelandês conseguiu médias de 8,8 pontos e oito rebotes.

Mercado

Em 2024/25, o Rockets fez uma campanha surpreendente, tanto que terminou a fase regular na segunda posição da Conferência Oeste. No entanto, a queda na primeira rodada dos playoffs deixou um gostinho amargo. Dessa forma, a franquia busca elevar o nível para a próxima temporada.

Um dos alvos de Houston é o veterano Kevin Durant, que está de saída do Phoenix Suns. Mas, para fechar uma troca pelo craque, o Rockets enfrenta a concorrência de Miami Heat, Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs.

Segundo Kelly Iko, do portal The Athletic, a franquia de Houston e o Suns já estão em negociações há alguns dias. Um dos trunfos do Rockets é o controle sobre três escolhas de primeira rodada de Phoenix (2025, 2027 e 2029). Esse, portanto, seria o principal atrativo na troca por Durant.

“Rockets e Suns estão em negociações. Phoenix quer retomar o controle de suas escolhas de Draft, incluindo a pick 10 deste ano (que está com o Rockets). Desde o fim da temporada, Houston vem recebendo várias ligações de Phoenix, que vem reduzindo lentamente o preço pedido por Durant”, afirmou Iko.

De acordo com Chris Mannix, da Sports Illustrated, o time do Texas é bem cotado por Durant por conta do técnico Ime Udoka. Afinal, eles trabalharam juntos no Brooklyn Nets, em 2020/21.

