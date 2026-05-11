Por Ivica Zubac, Pacers perde escolha de Draft

Após mais de três meses, a troca por Ivica Zubac custou ao Indiana Pacers uma escolha de primeira rodada no Draft. Em fevereiro, a equipe enviou a seleção de 2026 ao Los Angeles Clippers, com proteção no top 4. A loteria da NBA, porém, não ajudou a franquia e elevou o custo do negócio pelo pivô.

Na trade deadline, o Pacers enviou um grande pacote por Ivica Zubac. No negócio, o Clippers recebeu Ben Mathurin e Isaiah Jackson, além de uma escolha em 2029. Ainda na troca, Indiana enviou a pick de 2026, com proteção para o top 4. Ou seja, se a seleção fosse uma das quatro primeiras, ela ficaria com a equipe.

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Vale lembrar que após terminar 2025/26 com a segunda pior campanha da NBA, o Pacers tinha 14% de chance de ter a primeira escolha ou 52% de ficar no top 4. Com chances elevadas, tudo indicava que Indiana ficaria com a seleção. No entanto, o sorteio terminou com a pick na quinta posição, o que beneficiou o Clippers.

Após a loteria do Draft, o presidente do Pacers, Kevin Pritchard, lamentou o resultado, já que o time forçou derrotas justamente para conseguir uma das melhores escolhas. No entanto, o dirigente garantiu que a troca por Ivica Zubac era necessária na NBA.

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“Todos nós estamos tristes”, disse Pritchard. “Mas acho que a mensagem é a seguinte: no ano passado, no Draft, nós tínhamos uma escolha. Neste ano, fomos mais agressivos e sentimos que, ao longo de todo o ano, realmente precisávamos de um pivô. Então, quando você olha para o nosso time, essa lacuna era algo que precisávamos preencher com bastante urgência”.

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A troca por Ivica Zubac, desse modo, custou ao Pacers pelo menos um talento de uma das melhores classes de Draft dos últimos anos. Entre as quatro primeiros escolhas, estão cotados AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Caleb Wilson e Cam Boozer.

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Na visão do dirigente, ainda assim, Ivica Zubac é um dos melhores pivôs da NBA e pode ajudar o time no próximo ano. Ainda mais ao lado de Pascal Siakam e Tyrese Haliburton, que deve voltar em 2026/27 após passar por último ano lesionado.

“No fim das contas, eu sentia que, para sermos um time com ambição de título, era justo preencher a vaga de pivô titular. Essa era a prioridade número um, porque esse grupo conquistou o direito de tentar brigar por um título. Porém, isso não seria viável protegendo essa escolha até a oitava, nona, décima posição ou algo assim”, seguiu Pritchard.

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Portanto, mesmo sem uma das promessas do Draft, o presidente acredita que o Pacers pôde lugar pelo título no próximo ano.

“Hoje dói, vamos esperar 2026/27. Vamos dar a esse grupo a oportunidade de competir por um título, porque eles já provaram que podem fazer isso”, finalizou o dirigente.