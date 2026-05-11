Técnico do Spurs avalia expulsão de Victor Wembanyama

O técnico do San Antonio Spurs, Mitch Johnson, foi sincero ao avaliar a expulsão de Victor Wembanyama no jogo 4 contra o Minnesota Timberwolves. Nesse domingo (10), o time texano perdeu por 114 a 109. em Mineápolis. Agora, o confronto está em igualdade (2 a 2).

A expulsão de Wembanyama, ainda no segundo período, fez a diferença. O astro do Spurs foi punido com uma falta flagrante do tipo 2 após dar uma cotovelada em Naz Reid. Mas antes do lance, o francês havia sofrido falta de Jaden McDaniels, que a arbitragem não marcou. O pivô, então, jogou apenas 12 minutos.

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Ao final do duelo, o técnico do Spurs repercutiu a expulsão de Victor Wembanyama. Segundo Johnson, o francês de 22 anos é alvo da fisicalidade dos rivais desde que chegou à NBA. Ou seja, os adversários jogam muito duro contra o pivô. Assim, o treinador entende que a atitude de Wembanyama foi uma reação às inúmeras faltas não marcadas sobre ele.

“De jeito nenhum achei que ele fez aquilo [cotovelada] de propósito. Mas fico feliz que ele tenha tomado a iniciativa. Quero deixar bem claro que eu não queria que fosse uma cotovelada no Naz Reid. Fico contente que esteja tudo bem com Naz. Mas Victor vai ter que se proteger se ninguém mais fizer por ele”, revelou o técnico do Spurs.

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“O nível de contato físico que os oponentes vêm tentando impor a ele, e a falta de proteção da arbitragem, é decepcionante. E, em certo nível, está começando a ficar nojento. Desse modo, em algum momento, ele vai ter que se proteger. Em todas as jogadas, em todas as partes da quadra, os rivais tentam impor a fisicalidade contra ele. Eu entendo, isso é parte do jogo, mas chega um momento em que você não aguenta”.

“Victor já foi puxado, empurrado em transição. Todas essas coisas. E ele não reclama. Nós não reclamamos porque a gente não liga, mas em um algum momento, ele deveria ser protegido. Assim, se isso não acontecer, ele vai se proteger. Aí, infelizmente, coisas como essa de hoje vão acontecer”, concluiu Mitch Johnson.

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Segundo a ESPN, a expulsão de Wembanyama diante do Timberwolves, faltando quase nove minutos para o fim do segundo período, é a mais precoce de um All-Star em um jogo de playoffs desde 1997-98. Agora, os times têm um retrospecto de uma vitória e oito derrotas quando um All-Star é expulso de um jogo de playoff antes do quarto período.

Para o temor do técnico do Spurs, Victor Wembanyama corre o risco de sofrer uma punição por parte da NBA. Afinal, uma falta flagrante do tipo 2 acarreta uma multa mínima de US$ 2 mil. Além disso, a liga vai analisar o lance nas próximas horas. Desse modo, o francês pode ser suspenso e desfalcar San Antonio no jogo 5 do confronto, que vai ocorrer nesta terça-feira (12), no Texas.