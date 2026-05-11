Playoffs da NBA: Onde assistir Thunder x Lakers

Thunder abriu 3 a 0 na série do Oeste contra o Lakers

Saiba onde assistir ao Jogo 4 entre Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers, válido pela segunda rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta segunda-feira (11). As equipes se enfrentam na Crypto.com Arena, a partir das 23h30 (horário de Brasília).

Datas da série Thunder x Lakers

05/05: Los Angeles Lakers 90 x 108 Oklahoma City Thunder
07/05: Los Angeles Lakers 107 x 125 Oklahoma City Thunder
09/05: Oklahoma City Thunder 131 x 108 Los Angeles Lakers
11/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers
13/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
16/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers *
18/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder *

* Se necessário

Oklahoma City Thunder (3)

O Thunder está a um jogo de voltar às finais do Oeste na NBA. Na série contra o Lakers, o atual campeão da liga abriu 3 a 0 após um Jogo 3 dominante. Mesmo fora de casa, a equipe venceu o adversário por 131 a 108, com destaque para Ajay Mitchell, que marcou 24 pontos.

PosJogadorAlturaIdade
GShai Gilgeous-Alexander1,9827
GLu Dort1,9126
GCason Wallace1,9322
GAjay Mitchell1,9623
GNikola Topic1,9720
GJared McCain1,9322
FJalen Williams1,9725
FAlex Caruso1,9332
FAaron Wiggins1,9827
FIsaiah Joe1,9326
FKenrich Williams1,9831
FBrooks Barnhizer1,9824
CChet Holmgren2,1423
CIsaiah Hartenstein2,1327
CJaylin Williams2,0823
CThomas Sorber2,0920
CBranden Carlson2,1326

Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein

Los Angeles Lakers (0)

O Lakers não aproveitou o mando de quadra para se recuperar na série contra o Thunder. Ainda sem Luka Doncic, a equipe angelina sofreu contra o forte ataque de Oklahoma City, enquanto não conseguiu pontuar com o mesmo volume. Desse modo, Los Angeles está a uma derrota da eliminação nos playoffs.

PosJogadorAlturaIdade
GLuka Doncic2,0127
GAustin Reaves1,9627
GMarcus Smart1,9132
GLuke Kennard1,9629
GKobe Bufkin1,9322
GBronny James1,8821
GDalton Knecht1,9924
GNick Smith1,9121
GChris Mañon1,9624
FLeBron James2,0641
FRui Hachimura2,0328
FJake LaRavia2,0124
FJarred Vanderbilt2,0627
FAdou Thiero1,9821
CDeandre Ayton2,1127
CJaxson Hayes2,1225
CMaxi Kleber2,0834
CDrew Timme2,0825

Time titular: Marcus Smart, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton

Onde assistir Thunder x Lakers pelos playoffs a NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 11/05/2026
Horário: 23h30 (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena, Los Angeles

