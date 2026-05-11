Playoffs da NBA: O último jogo de LeBron James no Lakers

Agente livre na NBA pela primeira vez na carreira, o astro LeBron James tem tudo para fazer o seu último jogo pelo Los Angeles Lakers nesta segunda-feira (11), quando o time encara o Oklahoma City Thunder nos playoffs. Se o Thunder vencer, a equipe elimina o Lakers e deixa o camisa 23 sem emprego. Mas mais do que raro, é inusitado.

LeBron James saiu do Cleveland Cavaliers e do Miami Heat com opção em seu contrato. Então, quando o time de Los Angeles optou por não dar a ele uma extensão na última offseason, ele manteve seu vínculo até o fim de 2025/26.

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Para quem não se lembra, Rich Paul, seu agente, deu uma entrevista ao vivo na ESPN dos EUA pedindo não só reforços e sua extensão, mas trocas para deixar o elenco mais forte. Em vão, no entanto.

O Lakers não deu a extensão, não fez trocas e só reforçou o grupo com jogadores que foram dispensados: Marcus Smart e Deandre Ayton. Só na trade deadline da NBA, visando os playoffs, o time se mexeu e trocou por Luke Kennard. Parece pouco, mas foi mesmo.

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Como resultado, o Lakers entra em quadra hoje pronto para deixar a temporada 2025/26. Mas isso ainda tem um outro significado: virar uma página sobre LeBron James.

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Claro que não era o objetivo do time de Los Angeles, mas as coisas não deram tão certo como há alguns (longos) anos. Enquanto isso, LeBron James viu perder seu status de principal jogador da franquia para Luka Doncic, que sequer pisou em quadra nos playoffs de 2026 da NBA.

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Após nem começar a atual campanha saudável, James chegou em outra rotação. O time que funcionava bem com Austin Reaves e Doncic passou a perder jogos com frequência quando LeBron voltou.

E nem dá para pedir muito. Afinal, LeBron James está com 41 anos e ainda foi “o cara” que fez o Lakers bater o Houston Rockets na primeira rodada. Então, contra o Thunder, nada deu certo.

Já seria difícil demais com Luka Doncic. Sem ele, foi horrível. E, com “as costas na parede”, perdendo por 3 a 0 para o melhor time da NBA, o que LeBron pode fazer?

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Por mais que o jogo seja em casa, o Thunder é um time quase impossível de ser batido. E ainda tem o fato de que nenhuma equipe na história da liga conseguiu virar uma série após estar atrás por 3 a 0.

Até aqui, o Lakers não deu nenhum sinal que pode conseguir sequer uma vitória. A varrida vem?

LeBron James perdeu prestígio após “GM” não funcionar

Durante um tempo na NBA, você ouvia a frase: “não pode ir contra LeBron James em um jogo de playoffs“. Mas isso começou a mudar quando o “LeGM” insistiu que o time precisava de um terceiro astro para jogar ao lado de Anthony Davis e dele.

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Qualquer jogador jovem com algum talento era tratado como futura peça de troca. E foi o que aconteceu quando Russell Westbrook chegou.

Sem encaixe, Westbrook virou o único culpado e o time sequer foi aos playoffs da NBA em 2021/22. No ano seguinte, ele saiu em troca. Isso, sem contar que o Lakers caiu no ano anterior na primeira rodada.

Até então, o time que LeBron estivesse era sempre candidato ao título da NBA. Desde o episódio Westbrook, o Lakers até caiu na final do Oeste em 2022/23, mas nos últimos três anos, jamais havia passado da primeira rodada.

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Agora, passou. Mas corre sérios riscos de ser varrido. E em casa.

Futuro de LeBron James e do Lakers

Parece pouco provável que LeBron siga no Lakers em 2026/27. Aliás, ninguém sabe se ele vai jogar por mais um ano, mas qual a chance dele parar?

Por enquanto, os principais candidatos a contar com ele são Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Mas por uma temporada, outros times podem pintar nas próximas semanas.

Ele deve deixar o time após oito campanhas, um título e quatro quedas na primeira rodada dos playoffs. Pouco para quem um dia pensou em ser o melhor jogador de todos os tempos.

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Quanto ao Lakers, é preciso entender que o time tem de estender com Austin Reaves e Rui Hachimura. Então, não vai haver tanto dinheiro sobrando para a franquia contratar na agência livre. A questão é como vai formar um elenco competitivo ao redor de Doncic?

Vai depender de uma agência livre em que poucos astros estão disponíveis e de trocas. Mas quais trocas?

Sem peças para negociar, a diretoria do Lakers precisa ser muito criativa para pensar em algo sério já em 2026/27. E sem LeBron James.