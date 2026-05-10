Wizards vence a Loteria do Draft 2026 da NBA

Equipe de Washington terá o privilégio de fazer a primeira escolha geral do recrutamento deste ano

O Washington Wizards foi o grande vencedor da Loteria do Draft 2026 da NBA, que ocorreu na tarde deste domingo (10). Dessa forma, a equipe da capital dos EUA ganhou o direito de fazer a primeira escolha geral do recrutamento deste ano.

O sorteio, portanto, definiu a ordem em que os times irão escolher os futuros talentos que entrarão na NBA em 2026/27. No entanto, apenas as quatro primeiras escolhas foram selecionadas. Assim, as demais posições se definiram de acordo com a campanha das equipes não sorteadas (da pior para a melhor).

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O Wizards tinha 14% de chances de ganhar a Loteria do Draft da NBA. Em 2025/26, a equipe fez a pior campanha da liga (17-65). Aliás, esta é a sétima vez na história que a franquia fará a primeira escolha do recrutamento. Ou seja, um recorde na NBA.

A última pick 1 de Washington havia sido em 2010, quando o time selecionou John Wall. O detalhe é que o ex-armador foi o representante do Wizards no sorteio deste ano.

Todos os times da Loteria do Draft 2026 da NBA tinham uma meta: ficar no top 3. Afinal, o recrutamento deste ano conta com três promessas de elite: AJ Dybantsa (BYU), Darryn Peterson (Kansas) e Cam Boozer (Duke). Desse modo, um deles será jogador do Wizards a partir da próxima campanha. Utah Jazz e Memphis Grizzlies ficarão com a segunda e a terceira escolhas, respectivamente.

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AJ Dybantsa chama a atenção pelos atributos físico-atléticos invejáveis, pelo controle de bola de elite e por pontuar nos três níveis. Darryn Peterson, por sua vez, é um combo guard que impacta o time nos dois lados da quadra. Ele também é um ótimo defensor e um finalizador de elite.

Já Cam Boozer é filho de um ex-jogador da NBA: o duas vezes All-Star Carlos Boozer. O jovem de Duke tem as ferramentas para ser muito melhor que o pai. Cam, por exemplo, é habilidoso, forte, inteligente com a bola nas mãos, capaz de driblar, passar e pontuar (sobretudo no garrafão).

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Por fim, desde o advento da Loteria do Draft da NBA, em 1985, apenas dez escolhas #1 conquistaram ao menos um título da NBA. São eles: David Robinson, Shaquille O’Neal, Glenn Robinson, Tim Duncan, LeBron James, Dwight Howard, Andrew Bogut, Kyrie Irving, Anthony Davis e Andrew Wiggins.

Ordem das escolhas de Loteria do Draft 2026 da NBA, após a vitória do Wizards

1- Washington Wizards

2- Utah Jazz

3- Memphis Grizzlies

4- Chicago Bulls

5- Los Angeles Clippers (via Indiana Pacers)

6- Brooklyn Nets

7- Sacramento Kings

8- Atlanta Hawks (via New Orleans Pelicans)

9- Dallas Mavericks

10- Milwaukee Bucks

11- Golden State Warriors

12- Oklahoma City Thunder (via Los Angeles Clippers)

13- Miami Heat

14- Charlotte Hornets

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Como funcionou a Loteria do Draft 2026 da NBA

Quatorze bolas foram chacoalhadas em uma máquina (lotérica). Cada bola representa um número, de 1 a 14. Para determinar uma pick foram retiradas quatro bolas da máquina, que, portanto, formaram uma combinação numérica. Então, essas 14 bolas permitiam 1.001 combinações entre si. Além disso, antes de começar o processo, descartou-se a combinação das bolas de número 11, 12, 13 e 14, nesta ordem.

Restaram, então, mil combinações. Cada time, aliás, tinha uma quantidade de combinações. Os times com o maior número de chances de ficar no topo (os três com as piores campanhas) receberam 140 combinações de números. O segundo pior recebeu 125 combinações, o terceiro 105, assim até o 14º, que teve míseras cinco combinações.

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Posteriormente, uma máquina que suga bolinhas de ping pong decidiu o futuro da NBA. Para determinar quem ficaria com a primeira escolha foam retiradas quatro bolas, em sequência. Elas formaram uma combinação. Então, o time com essa combinação ganhou a loteria.

Além disso, esse processo se repetiu mais três vezes, para determinar as picks 2, 3 e 4. No entanto, a partir da pick 5, não houve mais sorteio. Dessa forma, o restante das escolhas de primeira rodada foi disposto em ordem contrária ao desempenho de vitórias-derrotas na temporada.

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Por fim, vale dizer que o sorteio das bolinhas contaram apenas com a presença de alguns membros da NBA, uma empresa de auditoria, poucos jornalistas e representantes dos times.