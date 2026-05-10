James Harden cala críticos e “salva” Cavaliers nos playoffs

O Cleveland Cavaliers precisou de James Harden em mais um momento importante dos playoffs neste sábado. Mas, dessa vez, o veterano respondeu ao chamado. Ele anotou sete pontos nos dois minutos finais e, com isso, garantiu a primeira vitória do time na série contra o Detroit Pistons. Uma derrota em casa iria obrigar a equipe de Ohio a vencer quatro partidas seguidas contra o rival para não ser eliminado.

“Eu adoro esses momentos porque são coisas que treino todos os dias. Então, quando chamam o meu nome, sei o que devo fazer. É uma questão de repetição e, por isso, tenho confiança para fazer em quadra. Estou lá dentro para fazer tudo o que o time precisar de mim. Cumpri a minha missão, pois tudo gira em torno de vencermos”, afirmou o craque, depois da vitória por 116 a 109.

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A atuação decisiva de James Harden, certamente, foi uma mudança em relação aos dois jogos iniciais do duelo. Ele só converteu 32% dos seus arremessos nas partidas, incluindo uma cesta de três pontos em 11 tentativas. Aliás, o armador cometeu mais turnovers (11) do que acertou tiros de quadra (nove) contra o Pistons. O treinador Kenny Atkinson, no entanto, nunca perdeu a confiança no veterano.

“Esse é o James que eu conheço e que tenho visto por tantos anos na NBA. Mais do que isso, é o jogador que nós conhecemos nesses meses conosco. A gente precisava demais dele hoje. E ele respondeu não só com o seu stepback para três pontos, mas atacando o aro e mantendo o ataque em movimento. A variedade do seu repertório ofensivo, acima de tudo, foi incrível”, elogiou o técnico do Cavaliers.

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Resposta

James Harden carrega uma reputação ruim quando o assunto é playoffs desde muito antes do Cavaliers. O armador ganhou a fama entre o público de atuar mal em jogos importantes e eliminatórios. Mas é evidente que isso tem muito a ver com ser um dos astros mais divisivos da liga nos últimos anos. Por isso, ele aprendeu a ignorar as palavras externas com o passar da carreira.

“Os comentários dos críticos, antes de tudo, vão estar lá não importa o que aconteça em quadra. Não interessa se eu jogo bem ou mal, pois sempre vão ter algo a dizer. Então, para mim, tanto faz. O que importa é que recebi a chance e confiança do meu time no último quarto e tirei vantagem disso. Só estou tentando ajudar da melhor forma possível”, minimizou o atleta de 36 anos.

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A verdade é que todos os jogadores da NBA têm os seus haters. Para Harden, o sucesso está em treinar a sua técnica ignorando cada um deles. “Fiz um ótimo trabalho durante a minha carreira entendendo o que precisava fazer em quadra. Em particular, com o avanço da idade. Mas o mais importante nunca mudou para mim: eu estou em quadra para vencer”, garantiu.

Dinâmicos

E não foi só Harden quem teve uma grande atuação neste sábado. Donovan Mitchell também fez, talvez, a sua melhor partida nos playoffs contra o Pistons. Ele marcou 35 pontos e dez rebotes, enquanto converteu 13 de 24 arremessos de quadra. Para o cestinha do time, o jogo foi uma mostra de como ambos podem funcionar juntos e no máximo de suas habilidades.

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“Eu sou quem eu sou. James é quem ele é. Vocês podem achar que não somos tão complementares, mas creio que essa identidade é o que nos faz tão dinâmicos. O adversário pode escolher contra quem quer sofrer, no fim das contas. E nós temos uma confiança enorme um no outro”, garantiu Mitchell.