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Loteria do Draft 2026 da NBA ocorre neste domingo

Piores times da temporada, Wizards, Pacers e Nets têm chances iguais de ficarem com a pick 1

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Reprodução / X

Para 14 franquias, a próxima temporada da NBA começa neste domingo (10), com a realização da Loteria do Draft 2026. Assim, a partir das 16h (horário de Brasília) descobriremos a ordem das primeiras escolhas do recrutamento.

Além disso, o evento terá a transmissão da ESPN 4 para o Brasil. Dessa forma, a Loteria do Draft da NBA vai ocorrer antes do jogo 4 da semifinal da Conferência Leste entre New York Knicks e Philadelphia 76ers, que também passará na emissora da Disney.

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Muitos fãs estarão mais felizes com o sorteio desta noite do que estiveram ao longo de 2025/26. Desse modo, as três equipes com as piores campanhas – Washington Wizards, Indiana Pacers e Brooklyn Nets – terão chances iguais (14%) de ganharem a primeira escolha. Na sequência aparecem Sacramento Kings e Utah Jazz, com 11,5%.

Todos os times da loteria do Draft 2026 da NBA têm uma meta: ficar no top 3. Afinal, o recrutamento deste ano conta com três promessas de elite. A princípio, AJ Dybantsa (BYU), Darryn Peterson (Kansas) e Cam Boozer (Duke) são os astros da classe.

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AJ Dybantsa chama a atenção pelos atributos físico-atléticos invejáveis, pelo controle de bola de elite e por pontuar nos três níveis.

Darryn Peterson, por sua vez, é um combo guard que impacta o time nos dois lados da quadra. Ele é um ótimo defensor, um finalizador de elite, e muda de direção com uma facilidade absurda para pontuar.

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Já Cam Boozer é filho de um ex-jogador da NBA: o duas vezes All-Star Carlos Boozer. O jovem de Duke tem as ferramentas para ser muito melhor que o pai. Cam, por exemplo, é habilidoso, forte, inteligente com a bola nas mãos, capaz de driblar, passar e pontuar (sobretudo no garrafão).

Por fim, desde o advento da Loteria do Draft da NBA, em 1985, apenas dez escolhas #1 conquistaram ao menos um título da NBA. São eles: David Robinson, Shaquille O’Neal, Glenn Robinson, Tim Duncan, LeBron James, Dwight Howard, Andrew Bogut, Kyrie Irving, Anthony Davis e Andrew Wiggins.

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Chances de ganhar a Loteria do Draft 2026 da NBA

Washington Wizards: 14%
Indiana Pacers: 14%
Brooklyn Nets: 14%
Utah Jazz: 11,5%
Sacramento Kings: 11,5%
Memphis Grizzlies: 9%
Atlanta Hawks (via New Orleans Pelicans): 6,8%
Dallas Mavericks: 6,7%
Chicago Bulls: 4,5%
Milwaukee Bucks: 3%
Golden State Warriors: 2%
Oklahoma City Thunder (via Los Angeles Clippers): 1,5%
Miami Heat: 1%
Charlotte Hornets: 0,5%

Como vai funcionar a Loteria do Draft 2026 da NBA

Antes de mais nada, 14 bolas são chacoalhadas em uma máquina (lotérica). Cada bola representa um número, de 1 a 14. Para determinar uma pick são retiradas quatro bolas da máquina, que, portanto, formam uma combinação numérica. Então, essas 14 bolas permitem 1.001 combinações entre si. Além disso, a combinação das bolas de número 11, 12, 13 e 14, nesta ordem, é descartada antes de começar o processo.

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Restam, então, mil combinações. Cada time, aliás, tem uma quantidade de combinações. Os times com o maior número de chances de ficar no topo (os três com as piores campanhas) recebem 140 combinações de números. O segundo pior recebe 125 combinações, o terceiro fica com 105, assim até o 14º, que tem míseras cinco combinações.

Posteriormente, uma máquina que suga bolinhas de ping pong decide o futuro da NBA. Para determinar quem ficará com a primeira escolha são retiradas quatro bolas, em sequência. Elas formam uma combinação. Então, o time que detém essa combinação é o ganhador da loteria.

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Além disso, esse processo se repete mais três vezes, para determinar as picks 2, 3 e 4. No entanto, a partir da pick 5, não há mais sorteio. Dessa forma, o restante das escolhas de primeira rodada é disposto em ordem contrária ao desempenho de vitórias-derrotas na temporada.

Por fim, vale dizer que o sorteio das bolinhas conta apenas com a presença de alguns membros da NBA, uma empresa de auditoria, poucos jornalistas e representantes dos times.

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