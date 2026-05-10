Ajay Mitchell brilha e Thunder afunda Lakers no jogo 3

Nem precisou ser Shai Gilgeous-Alexander. Ajay Mitchell dominou e o Oklahoma City Thunder dominou o Los Angeles Lakers outra vez. Mais uma vez, o atual campeão não dominou amplamente os 48 minutos, mas quando acelerou, não deu chances para o time da Califórnia. Após um bom primeiro tempo, Los Angeles sucumbiu no segundo tempo e pode ter o último jogo de LeBron James na franquia na próxima segunda-feira (11).

A partida de Ajay Mitchell, mais uma vez, dispensa apresentações. Foi o cestinha do time e o melhor jogador em uma quadra com Shai, LeBron, Austin Reaves e Chet Holmgren. O jovem que recebe apenas três milhões de dólares por ano, produziu o primeiro jogo da história de Oklahoma com pelo menos 20 pontos, dez assistências e nenhum turnover. Além disso, teve três roubos de bola e ajudou a encerrar qualquer chance de reação angelina no fim.

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A sensação, acima de tudo, é que o Oklahoma City Thunder não precisa forçar para avançar aqui. Assim como contra o Phoenix Suns, o time não tem sido perfeito. Tem alguns momentos de baixa, hora ou outra se vê atrás no placar. Mas a margem de erro é muito grande e o elenco segue aparecendo. Agora, são o sexto time defensor de título da NBA a começar os playoffs com sete vitórias seguidas.

Pelo lado do Los Angeles Lakers, ajustes foram feitos, o time seguiu tendo algum sucesso em limitar Shai Gilgeous-Alexander. Mas novamente, é preciso ser perfeito por 48 minutos para que eles tenham uma chance de vencer um jogo aqui. O segundo tempo, de um time que não conseguiu executar no ataque e esteve muito abaixo do nível de defesa, não foi o suficiente para vencer um jogo e ter alguma esperança de prorrogar a série.

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Escalações

A única novidade em termos de lesões para o jogo 3 foi o retorno de Jarred Vanderbilt. O especialista defensivo teve uma fratura feia no jogo 1, mas já voltou para a série. Por outro lado, Luka Doncic e Jalen Williams seguem sendo baixas de peso para ambos os lados.

Mesmo perdendo por 2 a 0, JJ Redick não alterou seu time titular: Marcus Smart, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura e Deandre Ayton.

Enquanto isso, Mark Daigneault também manteve o mesmo time que tem atuado em Thunder x Lakers: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

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Destaques

Um começo de jogo com algumas mudanças de ajustes. Por exemplo, o Lakers parou de dobrar em Shai Gilgeous-Alexander em cada posse. Dessa vez, a defesa variou mais entre individual com Marcus Smart, ajudas leves e dobras de fato. O canadense teve problemas para lidar com isso em grande parte do primeiro tempo, acertando apenas um dos nove primeiros arremessos que tentou. Por fim, acertou mais no fim do segundo quarto.

Austin Reaves também começou em dificuldades, errando os cinco primeiros arremessos que tentou. Mas suas infiltrações causaram muito impacto na defesa do atual campeão da NBA. Seja sofrendo e cavando faltas, ou nas ajudas que isso exigiu de Oklahoma, Reaves ofereceu muito ritmo e criou bons arremessos para o Lakers. Assim como Shai, ganhou ritmo no segundo quarto, terminando o primeiro tempo com 12 pontos e oito assistências.

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Chet Holmgren e LeBron James começaram mais quentes. O pivô de Oklahoma seguiu sendo o jogador ofensivo mais consistente do time visitante até ali. Seja no garrafão ou com o espaçamento que fornecia, ele fez diferença. James também tirou vantagem de sua maior altura de muitos defensores no começo do jogo, exigindo ajudas e criando bons arremessos. Por fim, ambos perderam algum ritmo no fim do primeiro tempo.

Mas o Lakers acabou liderando, muito em conta dos coadjuvantes. Rui Hachimura mais uma vez esteve muito bem. Afinal, acertou as quatro bolas triplas que tentou até o intervalo. Além disso, Luke Kennard também teve três de quatro do perímetro. O Thunder teve um Cason Wallace com ritmo e mais pontos no garrafão, mas não conseguiu manter a liderança que chegou a ser de dez pontos.

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Por fim, Lakers na frente no intervalo por 59 a 57.

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Assim como no jogo 2, a resposta do Thunder foi imediata na volta do intervalo. Uma corrida de 21 a 6. A execução foi quase perfeita. O time acertou 13 arremessos com 11 assistências, criando bons chutes a todo momento. Além disso, acertou cinco bolas triplas, quase o mesmo número que teve no intervalo.

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O Lakers até teve um pequeno momento no fim da parcial. LeBron James fez duas cestas em sequência e uma bola tripla de Rui Hachimura colocou o jogo novamente em apenas cinco pontos. Mas a partir daí, virou um massacre do time visitante. Shai Gilgeous-Alexander acertou dois arremessos. No fim, quando dobrado, criou ótima jogada que foi concluída por Isaiah Joe que converteu duas bolas triplas no período.

Entrando no último quarto vencendo por 11, o Thunder não olhou mais para trás e ainda contou com Ajay Mitchell para sacramentar a vitória contra o Lakers. O armador belga fez nove pontos e quatro assistências nos últimos 12 minutos. Mesmo com Shai no banco, o domínio do jovem fez a vantagem crescer ainda mais. A resposta nunca veio.

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O próprio time da casa não conseguiu recuperar seu ritmo. Nos raros momentos em que Oklahoma falhou, Los Angeles cedeu vários rebotes ofensivos. Deandre Ayton fez um segundo tempo bem ruim. Então, com três minutos para o fim do jogo, os reservas entraram em quadra. Um belo segundo tempo de Oklahoma para abrir 3 a 0.

(1) Oklahoma City Thunder 131 x 108 Los Angeles Lakers (4)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Ajay Mitchell 24 4 10 3 0 Shai Gilgeous-Alexander 23 4 9 1 2 Chet Holmgren 18 9 1 0 1 Cason Wallace 16 1 1 1 0 Isaiah Hartenstein 12 9 2 1 0

Três pontos: 17/38 (44.7%) / Joe: 4/6

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Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Rui Hachimura 21 5 4 1 0 LeBron James 19 6 8 1 0 Luke Kennard 18 2 2 1 0 Austin Reaves 17 3 9 0 0 Deandre Ayton 10 6 0 1 1

Três pontos: 14/30 (46.7%) / Hachimura: 5/8

Thunder 3-0