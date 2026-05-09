Anthony Edwards: “Victor Wembanyama está em todo lugar”

Anthony Edwards e Victor Wembanyama foram protagonistas do terceiro jogo das semifinais do Oeste na noite de sexta-feira (9). Fora de casa, o San Antonio Spurs venceu o Minnesota Timberwolves por 115 a 108, enquanto retomou o mando de quadra da série.

Victor Wembanyama brilhou ao somar 39 pontos (sendo 16 no último quarto), além de 15 rebotes e cinco tocos. Por outro lado, o astro do Timberwolves ficou com 32 pontos, 14 rebotes e seis assistências.

De acordo com Edwards, a maior dificuldade do time de Minnesota vem sendo como superar Wembanyama no garrafão. Para o cestinha, a equipe tem de encontrar meios de pontuar, mesmo com o francês “por todos os lados”.

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“Eles contam com um cada de uns 2,30m em quadra. Então, ele toma conta de muito espaço”, disse Anthony Edwards. “Nós só estamos tentando entender como achar alguém livre, pois no garrafão, ele está em todos os lugares”.

Até aqui, Wembanyama faz médias de 23.0 pontos, 15.0 rebotes e 6.3 bloqueios na série, algo que o Timberwolves não está conseguindo lidar. Apesar de vencer o primeiro jogo, Minnesota passa por problemas, mesmo com Rudy Gobert sendo o seu principal defensor.

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Contra o Denver Nuggets, por exemplo, a marcação em cima de Nikola Jokic, fez com que o sérvio tivesse aproveitamentos muito baixos. Contra Victor Wembanyama, até não é muito diferente. No entanto, o impacto o eleito melhor defensor da NBA em 2025/26 é bem diferente.

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Isso porque Anthony Edwards e o Timberwolves faziam 112 pontos contra o Nuggets, mas diante do Spurs de Victor Wembanyama, cai para 102. E, no geral, os arremessos de Minnesota não estão caindo. São 41.2% nos de quadra, 34.4% de três e só 63% nos lances livres.

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Seja no ataque ou não, o impacto de Victor Wembanyama é muito grande. Ele tornou-se o jogador a atingir de forma mais rápida 100 pontos e 30 tocos nos playoffs da NBA. Só no primeiro jogo da série, ele teve 12 bloqueios.

Com o Spurs na frente por 2 a 1, o Timberwolves recebe o time mais uma vez neste domingo (10). Para o técnico Chris Finch, o time tem de achar meios de pontuar em outros lados da quadra, pois o garrafão está “lotado”.

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“Ele (Victor Wembanyama) lota todo o garrafão e nós temos de ser mais espertos em tentar atrair para fora de lá. De alguma forma, nós temos de fazer algo. Eu sei que isso parte de mim e dos jogadores, então nós precisamos ser bem melhores”, disse.

Por outro lado, Anthony Edwards entrou na série após uma lesão no joelho. Mesmo sem estar perto de sua melhor condição física, ele vem sendo o cestinha do time contra o Spurs. Até aqui, faz 20.7 pontos e 6.7 rebotes em cerca de 30 minutos nos três primeiros jogos.