Victor Wembanyama domina e Spurs vence Timberwolves

Victor Wembanyama entregou mais uma atuação incrível e o San Antonio Spurs bateu o Minnesota Timberwolves nessa sexta-feira (8). O pivô francês teve atuação madura e comandou uma enorme vitória texana no jogo 3 em Minneapolis. O time da casa também contou com grande atuação de Anthony Edwards, mas que não foi suficiente para sair com a vitória.

Parece repetitivo. Mas não é de propósito. Victor Wembanyama parece fazer história nos playoffs a cada vez que pisa na quadra. O francês se tornou o quarto jogador da história da NBA a produzir 35 pontos, 15 rebotes e cinco tocos em um jogo de pós-temporada. Ao lado dele? Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon e Kareem Abdul-Jabbar. O histórico Wilt Chamberlain também poderia estar na lista, mas não é oficial.

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De qualquer forma, atuação incrível do francês que foi o fator central da vitória do San Antonio Spurs. Ele se tornou o mais novo jogador a ter esses números em uma partida. Além disso, marcou 16 pontos no último quarto para levar uma vitória que pode ser a maior de sua carreira até aqui. O fator coletivo e defensivo também foi importante para um time texano que não conseguiu liquidar o jogo, mas se manteve firme por 48 minutos.

O Minnesota Timberwolves também mostrou garra. Afinal, se recuperou de uma grande desvantagem inicial. Mas apesar de se manter no jogo, nunca conseguiu uma liderança que durasse por muito tempo no placar. Anthony Edwards, em seu primeiro jogo sem restrição de minutos, ficou por mais de 40 em quadra, com 32 pontos e 14 rebotes. Mas algumas outras referências do elenco não foram tão bem. O jogo 4 é no próximo domingo (10).

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Escalações

Assim como no jogo 2, Anthony Edwards e Ayo Dosunmu não estavam confirmados para o terceiro jogo da série entre Timberwolves x Spurs até poucos minutos antes da partida. Por fim, ambos foram confirmados.

Aliás, Edwards voltou ao time titular de Minnesota. Chris Finch escalou seu craque na vaga de Terrence Shannon Jr, mantendo o resto do núcleo que tem sido o padrão desde a lesão de Donte DiVincenzo: Mike Conley, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.

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Enquanto isso, Mitch Johnson manteve o mesmo quinteto titular para San Antonio: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Julian Champagnie, Devin Vassell e Victor Wembanyama.

Destaques

A partida começou quase que como uma continuação do jogo 2. O San Antonio Spurs fez um 11 a 1 inicial e chegou a abrir 15 pontos ainda no primeiro quarto. Acima de tudo, Victor Wembanyama impactando em cada posse de bola. Fez as duas primeiras cestas do time, completou ponte-aérea, distribuiu dois tocos na defesa e atrapalhou mais alguns arremessos, foi um show.

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Mas o Minnesota Timberwolves não deixou de responder. Em primeiro lugar, tirou Rudy Gobert de quadra para trazer Naz Reid. Uma tendência até o intervalo, aliás, foi que o pivô francês não dividiu a quadra com o compatriota de San Antonio por muito tempo. Com Reid e mais jogadores abertos, Minnesota tirava Wembanyama do garrafão e criava melhores arremessos, seja fora ou dentro da área pintada.

Nesse contexto, Anthony Edwards liderou a reação do outro lado. Contando com o impacto de outros reservas, como por exemplo, Ayo Dosunmu, o astro comandou uma sequência de 19 a 5 de Minnesota, que após perder por 15, ficou apenas um ponto atrás no primeiro período. Foram 12 pontos para o craque.

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Ao longo do duelo, Minnesota manteve uma vantagem importante. O time acertava mais do perímetro. Não que fosse preciso muito, já que San Antonio só converteu três arremessos até o intervalo. Mas em um duelo nivelado por baixo nesse sentido, os donos da casa tiveram seis. Porém, o volume de San Antonio no aro seguiu maior, seja com Stephon Castle, Devin Vassell ou Keldon Johnson.

Por fim, dois arremessos de um De’Aaron Fox ainda frio no jogo pareciam dar a liderança aos texanos no intervalo. Mas no estouro do cronômetro, Jaden McDaniels acertou outra bola tripla. Tudo igual em 51 a 51.

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Mas se os ritmos ofensivos não eram os melhores, o terceiro quarto mudou isso. O jogo foi um “tiroteio” nos primeiros minutos do segundo tempo. San Antonio esteve em maior conforto em sua execução, criando bons arremessos com movimentação de bola. Uma grande mudança em relação ao baixo ritmo do jogo até ali. Foram seis bolas triplas, com Julian Champagnie, De’Aaron Fox, Keldon Johnson e outros indo bem.

Porém, os donos da casa não deixaram que o melhor momento do time visitante fosse 100% capitalizado. Em suma, o Timberwolves acertou cada bom arremesso que construiu. O processo não era tão bom quanto o rival. Mas foi o suficiente para se manter na partida. San Antonio foi para o último quarto na frente, vencendo por 86 a 79.

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O último quarto começou bom para o time da casa. Apesar de Wembanyama marcar sete pontos rápidos e começar a sair de controle, Minnesota foi muito bem nos rebotes ofensivos e forçando turnovers. Além disso, o francês cometeu sua quinta falta. Tudo isso com Anthony Edwards no banco. Quando o astro voltou, foi a vez do pivô descansar e a vantagem estava apenas em quatro pontos.

Mas o time texano sobreviveu. Wembanyama teve um descanso rápido, mas voltou ao jogo mesmo com o perigo de expulsão. Julius Randle até tentou dar um impulso para o time da casa, mas San Antonio sempre respondeu. Algumas cestas de De’Aaron Fox e uma sequência incrível do francês liquidaram a partida. Os donos da casa tentaram até o fim, mas não conseguiram uma virada.

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O francês fez 16 pontos no último quarto. Assim, levou o Spurs a vitória no jogo 3.

(2) San Antonio Spurs 115 x 108 Minnesota Timberwolves (6)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 39 15 1 1 5 De’Aaron Fox 17 3 5 1 0 Stephon Castle 13 4 12 0 0 Devin Vassell 13 6 3 2 0 Julian Champagnie 6 12 3 2 0

Três pontos: 12/33 (36.4%) / Wembanyama: 3/5

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 32 14 6 0 1 Naz Reid 18 9 5 0 2 Jaden McDaniels 17 7 2 1 1 Rudy Gobert 13 7 2 0 3 Julius Randle 12 6 0 1 0

Três pontos: 14/40 (35%) / Reid: 4/8

Spurs 2-1