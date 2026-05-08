Novo dirigente do Bulls, Bryson Graham detalha planos da franquia

O novo dirigente do Chicago Bulls, Bryson Graham, falou sobre os planos da franquia, que vai abraçar a reconstrução na NBA. Em uma coletiva de imprensa, o vice-presidente de operações de basquete deixou claro que a equipe passará por mudanças profundas, tanto estrutural quanto esportiva.

Assim, o Bulls pretende adotar um modelo de gestão mais colaborativo. Ou seja, bem diferente do que ocorreu nos seis anos sob o comando de Arturas Karnisovas. Afinal, o antigo dirigente recebia críticas por centralizar as decisões. Bryson Graham, aliás, terá autonomia e recursos para mudar o departamento de basquete.

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“Quero ouvir a opinião de todos aqui. Sempre fui alguém que, para o bem ou para o mal, compartilha sua opinião. Quero um ambiente colaborativo e comunicativo. Não vai ser só eu. Vamos expandir nosso staff. Ou seja, terei pessoas ao meu redor para contribuir com algo para a decisão final ou para definirmos o caminho certo. Afinal, se eu for o mais inteligente da sala, nós vamos falhar”, apontou o VP do Bulls.

Além disso, Bryson Graham mostrou que é um dirigente que tem plena noção da realidade do Bulls. Ou seja, o time ainda está distante de competir por títulos na NBA. Desse modo, ele pregou paciência. Segundo Graham, o foco inicial será desenvolver os jovens talentos e construir uma base sustentável para o futuro.

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“Não estamos em um momento em que vamos competir pelo título. Este é o momento para crescermos. Mas vai levar tempo. Acho que o nosso elenco está em fase de desenvolvimento. Queremos ser inteligentes, criativos e oportunistas. Mas não vamos fazer nada às pressas. Estamos apenas no começo. O Draft deste ano será o primeiro passo para construirmos uma base”.

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“Na maioria das vezes, as reconstruções ocorrem quando você não tem astros no time. Não que não tenhamos ninguém no elenco que possa chegar lá, mas até que façamos boas escolhas no Draft, a reforçar o elenco e a adicionar uma identidade à equipe, estaremos na fase de reconstrução”, disse Graham, que foi o braço direito do GM Onsi Saleh, no Atlanta Hawks, em 2025/26.

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Por fim, o dirigente falou sobre a busca por um novo técnico para o Bulls. Afinal, Billy Donovan deixou o cargo há duas semanas. De acordo com Graham, tudo será feito com calma.

“Para ser honesto, como acabei de chegar a Chicago, ainda não comecei a busca por um novo técnico. Portanto, não montei uma lista de candidatos nem nada do tipo. E não devo fazer isso por pelo menos mais uma semana”.

“Você só quer a pessoa mais talentosa em quem acredita. Vamos encontrar as pessoas mais competentes e talentosas, e isso pode ser um técnico de quem você nunca ouviu falar. E eu posso acabar morto por isso. Mas, se eu acredito nele, vou contratá-lo”, concluiu.

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Neste domingo (10), Bryson Graham e o Bulls vão acompanhar de perto a Loteria do Draft. A equipe tem 4,5% de chances de ficar com a primeira escolha geral. Além disso, o time possui outras três picks no recrutamento deste ano (15, 38 e 56).

Vale lembrar que, nos últimos dez anos, o Bulls chegou apenas duas vezes aos playoffs (2017 e 2022). Em ambas as oportunidades caiu na primeira rodada.