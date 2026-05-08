Anthony Edwards: “Timberwolves precisa de Jaden McDaniels o tempo inteiro”

Jaden McDaniels foi o jogador do Timberwolves que mais se destacou na curta ausência de Anthony Edwards durante os playoffs. Para muita gente, aliás, o ala foi o principal responsável pela classificação do time contra o Denver Nuggets. E, por isso, ninguém mais minimiza a importância de ter o titular em quadra. O próprio astro do elenco admitiu que o colega se tornou essencial para as pretensões da franquia.

“Nós precisamos de Jaden em quadra o tempo inteiro, sempre que estiver disponível. Afinal, está bem claro que ficamos mais fracos quando está fora de ação. Não só eu, mas todo mundo pode ver isso. A outra equipe e a arena inteira sabe disso. É só ver esse segundo jogo contra o San Antonio Spurs: quando ele se carregou de faltas, todos celebraram demais”, apontou o craque de Minnesota.

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Os números da segunda partida, de fato, provam o que Anthony Edwards diz sobre o impacto de Jaden McDaniels. O ala só ficou 20 minutos em quadra e, neste intervalo, foram seis pontos de vantagem do Spurs sobre o Twolves. No resto da partida, a equipe da casa venceu por 32 pontos de diferença. O técnico Chris Finch crê que a ausência do especialista defensivo decidiu o duelo.

“Ele foi uma das poucas coisas boas do nosso time hoje. Certamente, o excesso de faltas complicou a sua noite. E, com isso, nunca conseguimos ter benefício com o seu grande basquete na partida. Isso foi um duro golpe, pois esse garoto é muito importante para o nosso time. Isso foi um fator crítico para o resultado”, reconheceu o treinador do Timberwolves.

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Melhor chance

Mike Conley, assim como Edwards e Finch, também reconheceu o nível de importância de McDaniels após a derrota contra o Spurs. No entanto, não o fez só como um elogio a sua evolução. Afinal, um atleta desse nível também precisa ter responsabilidades. O ala precisa ter mais cuidado porque, agora, o sucesso da equipe passa por sua presença.

“Jaden sabe o que significa para o nosso time não só na defesa, mas no ataque também. É muito importante. Sentimos bastante falta dele quando não está dentro de quadra. Dá para notar como é capaz de criar arremessos para si mesmo e para os outros jogadores, além da marcação. Não podemos tê-lo tanto tempo fora”, admitiu o veterano armador.

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Não dá para um atleta controlar as faltas que os árbitros vão marcar, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, McDaniels precisa ter uma postura menos inconsequente em quadra. “Está claro que Jaden também precisa achar formas de se manter em quadra. Afinal, é assim que temos a nossa melhor chance de ganhar os jogos”, concluiu Conley.

Cenário novo

A boa notícia para Edwards e McDaniels é que, agora, a série vai para Minnesota. Os dois próximos jogos do duelo vão ser como mandantes e, com isso, muita coisa muda. Os árbitros, por exemplo, sempre costumam ser mais “benevolentes” com o time da casa. O astro do time, no entanto, está mais ansioso para ver o impacto da torcida.

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“Esse elenco já está junto há muito tempo, então conhecemos uns aos outros. Sabemos o que precisam resolver. E estou pronto para voltar a jogar diante da nossa torcida. Os fãs do Spurs falaram muita coisa para nós e foram incríveis. Então, eu espero que os nossos fãs ‘encham o saco’ deles agora”, afirmou o ala-armador do Timberwolves.