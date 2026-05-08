JJ Redick: “Jogadores do Thunder fazem falta o tempo todo”

O Los Angeles Lakers perdeu para o Oklahoma City Thunder na noite de quinta-feira (7) por 125 a 107. Como resultado, o time californiano está atrás na série por 2 a 0, antes de levar o próximo confronto para Los Angeles. No entanto, o técnico JJ Redick criticou a arbitragem e alguns jogadores do Thunder por conta de faltas que não foram marcadas.

“É, eu disse outro dia, de forma sarcástica, que o Thunder é o time mais disruptivo sem que seus jogadores façam falta”, afirmou. “Mas eles contam com alguns caras que fazem falta a cada posse. Eu sei que todas as boas defesas fazem, mas passamos por cerca de três ou quatro posses consecutivas em que os nossos jogadores tentaram de tudo e nada resolvia”.

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As críticas de Redick não foram só para jogadores, mas para a arbitragem em si. De acordo com o técnico, em vários lances, os árbitros poderiam marcar faltas simples e não fizeram.

“Jaylin Williams, por exemplo, puxava a camisa deles com as duas mãos. É difícil jogar contra eles. Então, os árbitros só precisam marcar se acontecer a falta. E eles fazem faltas”, disse JJ Redick.

Para o treinador, o Thunder abusa do jogo físico e passa dos limites entre ser duro e fazer faltas. Como consequência, eles saem ilesos em vários jogos na NBA.

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“Eu acho que LeBron James é o pior astro da NBA em termos de apito entre todos os jogadores que eu já vi”, disse Redick. “Alguns caras menores fazem um grande teatro e vão para a linha de lance livre. Mas outros como LeBron, apanham o tempo todo e não acontece nada. Não é algo novo, então não é só sobre hoje. Aconteceu hoje, mas isso é algo comum, em todos os jogos. Ele é um cara que leva tapas na cabeça e, ainda assim, raramente vai para a linha”.

Segundo JJ Redick, os jogadores do Thunder passam despercebidos pela arbitragem por conta da forte defesa. O técnico acredita que se fossem marcar todas as faltas que realmente acontecem, vários deles sairiam com seis faltas.

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“Não é uma coisa que só eu falo, mas vários técnicos já disseram. Então, não posso ficar falando. Se existem faltas de alguns jogadores específicos do Thunder, eles precisam olhar o que acontece”, concluiu.

Com a série em 2 a 0 para o Thunder, Redick espera que o Lakers faça seu papel dentro de casa. Isso porque o time vai jogar as próximas duas em Los Angeles, começando pelo confronto neste sábado (9).