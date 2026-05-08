Analista culpa Joe Mazzulla por queda do Celtics dos playoffs

Uma eliminção inesperada em qualquer esporte começa uma “caça às bruxas” entre os torcedores e imprensa. Afinal, todos querem apontar quem são os culpados ou erros. E Bill Simmons já elegeu o seu responsável pela queda do Boston Celtics dos playoffs da NBA: Joe Mazzulla. Para o jornalista, antes de qualquer coisa, as decisões terríveis do técnico prejudicaram o time na série contra o Philadelphia 76ers.

“Eu acho que Joe foi incrível na temporada regular. Tanto que votei nele para o prêmio de técnico do ano. Por isso, não faço ideia do que ele estava pensando nos playoffs. Tenho tantas dúvidas, pois não entendo o que aconteceu. Ele renegou tudo o que deu certo durante a temporada. E, com isso, acho que jogou a série no lixo para Boston”, acusou o comentarista do site The Ringer.

Continua após a publicidade

Entre os fãs, a maior crítica sobre o trabalho de Joe Mazzulla é a dependência ofensiva da bola de três pontos. O que ficou muito evidente nas quatro derrotas do Celtics para o Sixers. O time tentou 179 arremessos de longa distâncias nos jogos e acertou só 27% deles. Simmons, no entanto, se incomoda em como o time decidiu ignorar virtudes que haviam sido importantes durante a surpreendente campanha regular.

“O meu maior problema é que ele reverteu a equipe para o estilo que jogava em 2024, mas sem o mesmo nível de talento. Diminuiu o ritmo e a rotação. Mas qualquer pessoa que viu a campanha sabe que o banco de reservas era o diferencial desse time. Foram reservas como Hugo Gonzalez e Jordan Walsh que mudavam os jogos saindo do banco como maníacos”, apontou o torcedor declarado de Boston.

Continua após a publicidade

Leia mais

Experimentos

O Celtics chegou aos playoffs como favorito na série contra o Sixers e, para Simmons, Joe Mazzulla estava consciente disso. Talvez, consciente até demais. Por isso, decidiu usar a primeira rodada para fazer alguns testes. Ele deu tempo, com isso, para que o craque Joel Embiid se recuperasse de uma cirurgia de apêndice. E, de repente, tudo se complicou para o segundo colocado do Leste.

“Eu acho que Joe tratou essa série, antes de tudo, como um laboratório de experimento. Para entender o que tinha em mãos, já pensando no Detroit Pistons, New York Knicks e os times do Oeste. Vou diminuir o papel dos meus reservas e ver como Nikola Vucevic está, por exemplo. E, quando viu a coisa saiu do controle, quis voltar atrás. Mas, claro, não deu mais certo”, avaliou o historiador da liga.

Continua após a publicidade

Simmons não tem problemas em admitir que o Celtics menosprezou o seu rival. Pensou que era só um obstáculo e, por isso, se complicou em um duelo que deveria ter sido só protocolar. “Você vai me perguntar se acho que Philadelphia venceu a série ou Boston a perdeu. Para ser sincero, eu acho que foi um pouco dos dois. Pois Joe ‘pisou na bola’”, lamentou.

Lados da moeda

Ser culpado não significa que Mazzulla não tenha sentido a eliminação do Celtics. Assim como qualquer torcedor e jogador, ele deu uma entrevista muito decepcionado depois do sétimo jogo contra o Sixers. No entanto, também sóbria. Todo mundo compete para ser campeão, mas só um entre 30 times chega lá na NBA. É preciso ter consciência, então, de que se corre o risco de ser um dos outros 29.

Continua após a publicidade

“Quando vai atrás de grandes feitos, você também precisa estar pronto para aceitar o outro lado da história. São dois lados da mesma moeda. Todos só pensam em vencer, mas perseguir a glória também implica aceitar a chance de falhar. Nós falhamos dessa vez, mas temos que seguir fiéis ao nosso processo para sermos capazes de voltar ao topo”, refletiu o treinador.