Jaylen Brown polemiza: “Sou perseguido pela arbitragem da NBA”

Jaylen Brown fez um desabafo após a eliminação do Boston Celtics na primeira rodada dos playoffs, e, mais uma vez, detonou a arbitragem da NBA. Em uma live aberta horas depois do jogo 7 contra o Philadelphia 76ers, o astro soltou os cachorros para cima dos árbitros da liga.

“Paul George fez o mesmo movimento que eu em um lance usando o push off. No meu caso foi falta de ataque, mas para ele tudo certo. Os árbitros da NBA claramente têm uma ordem. Está lá escrito em um quadro no vestiário deles: ‘Se o Jaylen Brown fizer o movimento, apite falta de ataque sempre que puder’”.

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“Não sei se é porque enchi o saco deles, falei em público sobre eles, ou porque sou crítico a eles… É o mesmo movimento, mas se sou eu fazendo não pode. Não quis falar sobre isso durante a série, mas agora que acabou… Acho isso uma sacanagem. Enfim, como vocês não estão vendo que há uma agenda contra mim? É nítido que sou perseguido pela arbitragem da NBA”, disse Brown, cestinha do Celtics em 2025/26.

Nesta temporada, Jaylen Brown se tornou um dos jogadores mais críticos em relação à arbitragem da NBA. Inclusive, no último mês de janeiro, o ala de 29 anos foi multado pela liga em US$35 mil. Após uma derrota para o San Antonio Spurs, o astro detonou os juízes. No entanto, ele não se intimidou com a punição.

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Em conversa com o portal The Athletic, Jaylen Brown disse que certos jogadores da NBA recebem tratamento especial por parte da arbitragem. A revolta dele se baseou em um dado simples, mas chamativo. O Celtics arremessou apenas quatro lances livres durante a partida, enquanto o Spurs cobrou 20.

“Eu faço as mesmas coisas que outros atletas. Mas os árbitros da NBA escolhem quem querem punir. É isso que me irrita. Deveria ser justo para todos. Ou seja, uma arbitragem igualitária e consistente. Mas parece que existe uma agenda por trás disso, onde os juízes marcam certas faltas para alguns jogadores e não para outros. Então, eu não sei o que influencia essa decisão”.

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“Mas é meio óbvio que certos jogadores, de certos times, ou com certos perfis, recebem tratamento preferencial. Quando deveria ser apenas basquete. Acho que algo precisava ser dito. Como time, somos o que menos vai à linha de lance livre na NBA. Então, só para proteger meus companheiros e a mim mesmo, acho que merecemos mais respeito por parte da arbitragem da NBA”, desabafou Brown, na época.

Críticas à arbitragem à parte, Jaylen Brown acabou de fazer a sua melhor temporada em dez anos na NBA. Afinal, em 71 jogos, ele teve médias de 28,7 pontos, 6,9 rebotes e 5,1 assistências. Desse modo, o astro foi titular no All-Star Game e um dos candidatos ao prêmio de MVP. Além disso, Brown deverá fazer parte de algum dos times ideais da liga.