NBA: Mavericks contrata Masai Ujiri como novo presidente

Executivo chega para o lugar que era de Nico Harrison, demitido há cerca de seis meses

Após uma temporada ruim na NBA, o Dallas Mavericks fechou com Masai Ujiri para ser o seu novo presidente. De acordo com Shams Charania, da ESPN, Ujiri chega para assumir o cargo que era de Nico Harrison, demitido há cerca de seis meses.

Masai Ujiri teve grande sucesso no comando do Toronto Raptors entre 2013 a 2025, levando o time canadense ao seu único título da liga, em 2019. No entanto, a primeira opção do Mavs era Tim Connelly, que está no Minnesota Timberwolves.

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A direção do Mavericks buscou alguns nomes no mercado, enquanto Connelly, um dos melhores executivos da NBA, era visto como prioridade para Patrick Dumont. O problema, entretanto, é que o Timberwolves ainda não tinha dado o aval para conversar com ele. Como resultado, Dallas não quis esperar.

Vale lembrar que Masai Ujiri foi eleito o melhor executivo da liga em 2012/13, quando ainda fazia parte do Denver Nuggets. Então, trata-se de alguém que liderou grandes mudanças em duas franquias que foram campeãs na última década e chega a Dallas para tentar fazer o mesmo.

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Em favor de Ujiri está o fato de que o Mavericks conta com o atual melhor calouro, Cooper Flagg, além de um bom elenco de apoio. Espera-se que ele faça algumas mudanças no grupo, pois o Mavs está abaixo do teto salarial para a próxima campanha.

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Masai Ujiri, de 55 anos, chega ao Mavericks com a missão de montar um time forte na disputa do título da NBA nos próximos anos. Em 15 temporadas na liga, seus times foram aos playoffs 12 vezes.

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O interesse do Mavs em Ujiri vem de longa data, enquanto a direção teve conversas com ele ao longo da campanha, ainda em dezembro. No entanto, não havia um acordo. De acordo com a ESPN, Mark Cuban, hoje acionista minoritário do time de Dallas, não fez parte das discussões.

Após trocas ruins, incluindo a de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers e Quentin Grimes para o Philadelphia 76ers, sob o comando de Harrison, a franquia ainda manteve o antigo presidente. No entanto, depois de muita pressão em 2025/26, a direção de Dallas o demitiu.

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O Mavericks teve uma de suas piores temporadas na NBA nos últimos anos. Afinal, venceu só 26 dos 82 jogos e fez vários testes com jogadores ao longo da campanha. Assim, o time tem a oitava maior chance de ficar com a primeira escolha do próximo Draft. No próximo dia 10, a liga terá o sorteio das “bolinhas” para definir a ordem do recrutamento.

As extensões de Dereck Lively e Kyrie Irving devem ser algumas das pautas para Ujiri logo nas primeiras semanas no Mavericks. Afinal, o pivô vai para o seu último ano de contrato. Enquanto isso, Irving tem vínculo para a próxima campanha, mas possui opção para 2027/28.