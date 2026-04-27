Cooper Flagg vence prêmio de melhor calouro da NBA

Cooper Flagg foi eleito o melhor calouro da NBA em 2025/26. Primeira escolha do último Draft, o ala do Dallas Mavericks teve um ano de estreia histórico, liderando seu time em todas as principais estatísticas. Desse modo, ele superou os finalistas Kon Knueppel, do Charlotte Hornets, e VJ Edgecombe, do Philadelphia 76ers na votação do prêmio.

Para vencer o troféu, Cooper Flagg superou nomes como Kon Knueppel e VJ Edgecombe. Ele teve 56 votos para o primeiro lugar, com 412 pontos no total. Enquanto isso, Knueppel somou 44 para ficar com o prêmio (386 no total). Por fim, o jovem do Sixers ficou com 96 pontos.

Continua após a publicidade

De acordo com a NBA, cinco pontos foram concedidos aos votos de primeiro lugar, três pontos ao segundo e um para o terceiro.

O resultado confirmou o impacto imediato de Flagg na NBA. Ao longo de 2025/26, o ala do Mavericks travou uma disputa intensa com Knueppel pelo topo do ranking. Aliás, na reta final da campanha, o camisa 32 consolidou seu favoritismo com marcas individuais que não eram vistas há décadas.

Para vencer o prêmio de melhor calouro na NBA, por exemplo, Cooper Flagg igualou um feito de Michael Jordan. Isso porque o jovem terminou o ano como líder do Mavericks em pontos, rebotes, assistências e roubos de bola. O único jogador a registrar tal marca em seu primeiro ano na liga foi o ídolo do Chicago Bulls, em 1984/85.

Continua após a publicidade

Leia mais

Flagg também se tornou o atleta mais jovem da história a marcar 50 pontos em uma única partida na NBA. O recorde veio no dia 3 de abril, quando anotou 51 pontos contra o Orlando Magic.

Em 70 jogos pelo Mavericks, o calouro teve médias de 21 pontos, 6.7 rebotes e 4.5 assistências.

Continua após a publicidade

Outro fator que pesou para Flagg foi sua versatilidade absoluta em quadra. Mesmo com a queda no número de vitórias do Dallas, seu talento individual foi inquestionável. Ele terminou o ano no top 3 entre todos os novatos em cinco categorias diferentes.

Para o técnico Jason Kidd, a escolha de Flagg como Calouro do Ano foi justa. Segundo o treinador, o impacto do ala vai muito além do sucesso coletivo da equipe neste momento.

“Eu não preciso me explicar. Flagg já fez todo o trabalho duro e colocou os números. Ele teve um ano histórico. Kon Knueppel foi uma peça do quebra-cabeça para o seu time. Cooper, enquanto isso, é o quebra-cabeça inteiro”, afirmou o comandante do Mavericks.

Continua após a publicidade

Por fim, Flagg é o primeiro jogador do Mavericks a vencer o prêmio de melhor calouro desde Luka Doncic. Antes deles, apenas Jason Kidd havia conquistado a honraria pela franquia do Texas. Portanto, o ala confirma as altas expectativas que cercavam seu nome desde o ensino médio.