Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Cooper Flagg vence prêmio de melhor calouro da NBA

Ala do Mavericks teve ano marcado por recordes quebrados

Por
Cooper Flagg calouro NBA
Reprodução / X

Cooper Flagg foi eleito o melhor calouro da NBA em 2025/26. Primeira escolha do último Draft, o ala do Dallas Mavericks teve um ano de estreia histórico, liderando seu time em todas as principais estatísticas. Desse modo, ele superou os finalistas Kon Knueppel, do Charlotte Hornets, e VJ Edgecombe, do Philadelphia 76ers na votação do prêmio.

Para vencer o troféu, Cooper Flagg superou nomes como Kon Knueppel e VJ Edgecombe. Ele teve 56 votos para o primeiro lugar, com 412 pontos no total. Enquanto isso, Knueppel somou 44 para ficar com o prêmio (386 no total). Por fim, o jovem do Sixers ficou com 96 pontos.

Continua após a publicidade

De acordo com a NBA, cinco pontos foram concedidos aos votos de primeiro lugar, três pontos ao segundo e um para o terceiro.

O resultado confirmou o impacto imediato de Flagg na NBA. Ao longo de 2025/26, o ala do Mavericks travou uma disputa intensa com Knueppel pelo topo do ranking. Aliás, na reta final da campanha, o camisa 32 consolidou seu favoritismo com marcas individuais que não eram vistas há décadas.

Para vencer o prêmio de melhor calouro na NBA, por exemplo, Cooper Flagg igualou um feito de Michael Jordan. Isso porque o jovem terminou o ano como líder do Mavericks em pontos, rebotes, assistências e roubos de bola. O único jogador a registrar tal marca em seu primeiro ano na liga foi o ídolo do Chicago Bulls, em 1984/85.

Continua após a publicidade

Leia mais

Flagg também se tornou o atleta mais jovem da história a marcar 50 pontos em uma única partida na NBA. O recorde veio no dia 3 de abril, quando anotou 51 pontos contra o Orlando Magic.

Em 70 jogos pelo Mavericks, o calouro teve médias de 21 pontos, 6.7 rebotes e 4.5 assistências.

Continua após a publicidade

Outro fator que pesou para Flagg foi sua versatilidade absoluta em quadra. Mesmo com a queda no número de vitórias do Dallas, seu talento individual foi inquestionável. Ele terminou o ano no top 3 entre todos os novatos em cinco categorias diferentes.

Para o técnico Jason Kidd, a escolha de Flagg como Calouro do Ano foi justa. Segundo o treinador, o impacto do ala vai muito além do sucesso coletivo da equipe neste momento.

“Eu não preciso me explicar. Flagg já fez todo o trabalho duro e colocou os números. Ele teve um ano histórico. Kon Knueppel foi uma peça do quebra-cabeça para o seu time. Cooper, enquanto isso, é o quebra-cabeça inteiro”, afirmou o comandante do Mavericks.

Continua após a publicidade

Por fim, Flagg é o primeiro jogador do Mavericks a vencer o prêmio de melhor calouro desde Luka Doncic. Antes deles, apenas Jason Kidd havia conquistado a honraria pela franquia do Texas. Portanto, o ala confirma as altas expectativas que cercavam seu nome desde o ensino médio.

comentários