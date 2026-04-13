Calouro do Mavericks, Ryan Nembhard faz história na NBA

O armador Ryan Nembhard fez história pelo Dallas Mavericks no último jogo da temporada da NBA. Na vitória diante do Chicago Bulls, o calouro registrou 23 assistências. Desse modo, quebrou o recorde da franquia no quesito entre novatos, que antes pertencia a Jason Kidd, com 17.

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Para quebrar o recorde, Ryan Nembhard ficou 38 minutos em quadra. Então, sendo o armador titular, ele liderou o ataque e ajudou o Mavericks a ter oito jogadores com dez pontos ou mais. Após o jogo, o calouro celebrou a marca pelo time na última partida de 2025/26.

“É uma sensação incrível. É óbivio que é fim de temporada e usamos formações diferentes, mas é muito bom entrar em quadra e competir com esses caras. Então, foi uma ótima maneira de encerrar o ano”, disse Nembhard.

Além de quebrar o recorde de Kidd como novato, Nembhard se aproximou de outro feito do atual técnico. Isso porque, em fevereiro de 1996, o ex-jogador da franquia registrou 25 assistências, sendo a maior marca em um jogo na história do Mavericks.

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O armador ainda se aproximou de um triplo-duplo no jogo contra o Bulls na NBA. Ele terminou a partida com 15 pontos, 23 assistências e nove rebotes. Ou seja, faltou apenas um rebote para alcançar a marca.

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Nembhard, inclusive, ficou perto de consegui-lo. A 46 segundos do fim, o armador se posicionou para pegar o rebote após um arremesso errado do Bulls. No entanto, Moussa Cisse pulou mais alto e pegou a bola. Foi o 20º na partida para o pivô, que ainda marcou 17 pontos.

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“Eu falei para o Moussa que queria o rebote para conseguir o triplo-duplo”, brincou o calouro do Mavericks. “Porém, a gente sabe que ele queria chegar aos 20 rebotes. Então, está tudo certo. Quem sabe eu não consigo na próxima”.

Mesmo sem o triplo-duplo, a atuação de Ryan Nembhard representou uma grande notícia para o Mavericks na NBA. O armador, que não foi escolhido no último Draft, mostrou potencial na primeira temporada com a equipe. Desse modo, o time deve optar por ativar a opção no contrato com o armador para tê-lo em 2026/27.

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O calouro, portanto, está animado para os próximos passos com a franquia, que conta com um elenco jovem. Segundo ele, a projeção é melhorar em relação à atual fase regular, uma vez que o Mavs ficou de fora dos playoffs, na 12ª posição do Oeste.

“Estamos animados para o próximo ano. Vamos recuperar algumas peças, continuar construindo esse grupo. Vai ser uma offseason importante para nós. Então, estamos ansiosos para o que vem pela frente. Agora é descansar um pouco e voltar pronto”, concluiu o jogador de Dallas.