“Magic não tem medo do Pistons”, dispara Paolo Banchero

Paolo Banchero brilhou na última vitória do Orlando Magic sobre o Detroit Pistons. No Jogo 3 da série de playoffs, o ala marcou 25 pontos e foi o cestinha do time, que venceu o duelo por 113 a 105. Desse modo, a franquia da Flórida abriu 2 a 1 no confronto contra a melhor campanha do Leste em 2025/26.

A vantagem do Magic sobre o Pistons é uma surpresa. Em especial, pelas diferenças dos times na temporada regular. Detroit teve a melhor campanha do Leste, com 60 vitórias e 22 derrotas, enquanto Orlando ficou em oitavo e precisou passar pelo play-in para confirmar vaga nos playoffs. A campanha, porém, não parece estar fazendo a diferença.

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Paolo Banchero, aliás, garantiu que o Magic não tem medo do time adversário. Após a vitória no Jogo 3, o astro garantiu a confiança no elenco para o restante da série contra o Pistons.

“Temos muito respeito pelos jogadores do Pistons. Porém, sabemos como nos saímos e o que temos no nosso vestiário. Então, não temos medo do time deles”, disse Banchero, após a vitória do Magic.

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A fala de Paolo Banchero reforça a confiança do Magic desde o início da série contra o Pistons. Apesar dos altos e baixos que a equipe conviveu ao longo de 2025/26, o elenco parece ter retomado a fé desde que conseguiu vencer o Charlotte Hornets no play-in.

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Antes do início da série contra o Pistons, Franz Wagner, por exemplo, minimizou o caminho do Magic até a pós-temporada. Mesmo após um ano de altos e baixos, que forçou a ida à repescagem, o alemão acredita que o elenco tem talento para bater de frente com qualquer um.

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“Acho que todo mundo sabe que temos um time talentoso. É óbvio que não tivemos a temporada regular que queríamos, mas esse é o nosso objetivo. Então, acho que mostramos que o Magic merece estar nos playoffs“, disse Wagner, após a vitória sobre o Pistons no Jogo 1.

O técnico Jamahl Mosley também reforçou a confiança nos jogadores do Magic na NBA. Em especial, em Paolo Banchero. No Jogo 1, o treinador do Magic destacou a importância de ter o camisa 5 no elenco, para conseguir abrir vantagem contra o Pistons.

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“Achei que o domínio do Paolo na forma como abordou o jogo foi excelente. Sua voz, seu comando em quadra e sua presença foram especiais. É assim que o time o segue. Quando ele tem presença, é algo marcante. Além disso, sua agressividade indo para a cesta, atacando e arremessando com confiança fizeram a diferença”, disse o técnico do Magic.