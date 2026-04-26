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Playoffs da NBA: Doação do Bulls, Cancún e temos um jogo

Neste domingo (26) já tem time que pode ser eliminado na fase mais importante da temporada

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playoffs NBA Bulls jogo
Reprodução / X

Quem disse que o Chicago Bulls não apareceu em jogo dos playoffs da NBA? Por conta de sua doação, o Minnesota Timberwolves abriu 3 a 1 na série contra o Denver Nuggets. Bem, uma delas, né? Afinal, o Bulls foi muito cortês e filantrópico com os outros times na última trade deadline.

Nesse sábado (25), Ayo Dosunmu brilhou com 43 pontos saindo do banco de reservas para liderar o Timberwolves sobre o Nuggets por 112 a 96. Agora, o time está a um jogo de passar para a próxima fase dos playoffs.

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No entanto, Minnesota teve duas baixas na quarta partida da série: Donte DiVincenzo e Anthony Edwards. Enquanto o primeiro está fora do resto da temporada, por lesão no tendão de Aquiles, Edwards lida com um problema no joelho e ficou em quadra por apenas 17 minutos no sábado.

Ou seja, temos um jogo nos playoffs que pode definir a redenção do Nuggets ou a confirmação de que o Timberwolves é um time de momentos decisivos. Afinal, esteve nas últimas duas finais do Oeste. Apestar de ter sido só o sexto em 2025/26, foi melhor que Denver, o terceiro, quase o tempo todo, sobretudo na defesa.

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Mas ficar sem Edwards e DiVincenzo pelo resto da série pode ser a diferença entre ir mais longe e parar por aqui. Isso porque é a dupla titular da armação, o que deve fazer com que o técnico Chris Finch tenha de usar o veterano Mike Conley mais do que pensava.

Ex-jogador do Bulls faz jogo da carreira nos playoffs da NBA

Dosunmu era algo como o principal reserva do time de Chicago na atual campanha, mas com todo potencial para ser titular. Embora seja uma escolha de segunda rodada, o ala-armador se desenvolveu como jogador dos dois lados da quadra. E dos bons.

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E o preço que o Bulls o “vendeu” foi motivo de piada na NBA, mais uma vez. Não bastava deixar o Oklahoma City Thunder levar Alex Caruso em alta e eleito para os times de defesa da liga por um Josh Giddey totalmente em baixa sem ganhar uma pick sequer, ainda teve o episódio com Coby White.

Isso porque White foi para o Charlotte Hornets por Ousmane Dieng, Collin Sexton e escolhas de segunda rodada. O que o time fez com Dieng? Mandou para o Milwaukee Bucks, onde teve os melhores números da carreira.

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Por Ayo Dosunmu, o Bulls conseguiu Rob Dillingham, Leonard Miller (até então, refugos de Minnesota) e o que mais na trade deadline da NBA? Escolhas de segunda rodada.

Parabéns?

Então, após fazer 25 pontos no terceiro jogo do Timberwolves nos playoffs 2026 da NBA, o antigo jogador do Bulls produziu 43 no quarto. De novo, parabéns.

Cancún?

O Nuggets ainda não está nessa, pois o Timberwolves terá dois desfalques de peso no quinto embate da série. Mas ficou complicado porque precisa vencer os próximos três para seguir nos playoffs da NBA.

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No entanto, o mesmo não podemos dizer sobre o Houston Rockets. Aliás, as coisas não andam nada boas no vestiário do time.

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Depois da terceira derrota, o quase ex-técnico do time Ime Udoka detonou seus comandados. Ou quase ex-comandados, pois em uma série de playoffs contra o Los Angeles Lakers sem Luka Doncic e Austin Reaves, uma das maiores duplas de cestinhas da NBA, o time perde por 3 a 0.

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Ficou muito claro que Udoka perdeu o vestiário, enquanto seus ajustes foram ruins ou sem efeito algum. Tudo bem que Reed Sheppard voltou a ser titular, mas o Rockets conseguiu perder um jogo que vencia por seis a 25 segundos do fim e desperdiçou a chance de cortar a diferença no placar da série de playoffs contra o Lakers.

Mas mais do que isso, está levando um “banho” de um senhor de 41 anos e não tem resposta para ele. Com as “costas na parede”, Houston tem a missão de tentar o impossível contra o Lakers. Afinal, na história da liga, nenhum time conseguiu virar uma série quando perdia por 3 a 0 em sua história.

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Isso, sem contar que Kevin Durant, principal contratação para a atual temporada da NBA, ficou fora de dois dos três jogos de playoffs e é dúvida para o quarto. Se Houston perder, Udoka já vai passar direto no RH.

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