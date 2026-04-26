Karl-Anthony Towns domina e Knicks empata série com Hawks

Com triplo-duplo de Karl-Anthony Towns, o New York Knicks conseguiu enorme vitória sobre o Atlanta Hawks nesse sábado (25). O pivô teve um triplo-duplo em jogo onde todo o ataque da equipe de New York passou por ele, uma atuação dominante. Enquanto isso, Atlanta desperdiçou a chance de abrir 3 a 1 em um jogo onde foi superado em quase todos os aspectos.

Karl-Anthony Towns fez história em Knicks x Hawks. Afinal, o pivô se tornou apenas o quarto jogador da história de New York a fazer um triplo-duplo nos playoffs da NBA. Ele se junta ao grupo formado por Walt Frazier, Dick McGuire e seu companheiro Josh Hart. Entre todos eles, ele é o único pivô e o único a fazê-lo em um jogo com 60% de aproveitamento nos arremessos.

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Foi uma partida de respostas do New York Knicks como um todo. Além de Towns, Josh Hart foi ótimo na partida, muito influente em ambos os lados da quadra. O mesmo para OG Anunoby, que acabou como cestinha do time e segue tendo mais de 20 pontos de média na série. No grande jogo da temporada 2025/26 para o time, eles apresentaram um de seus melhores desempenhos.

Enquanto isso, o Atlanta Hawks voltou a sofrer com os problemas de um ataque pouco capaz na meia quadra. O time teve menos de 30% de eficiência no perímetro e pareceu travado na quadra. Em transição? Bom, digamos que nenhum ponto foi marcado por eles. Nada bom para um time que esteve no top-3 da liga nesse sentido. Série empatada e a melhor de três começa na próxima terça-feira (28) no Madison Square Garden.

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Então, confira como foi a vitória do Knicks de Karl-Anthony Towns sobre o Hawks.

Escalações

Apesar de muitos rumores, Mike Brown manteve o mesmo quinteto titular pelo New York Knicks: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns. Miles McBride saiu do banco.

Atlanta, do mesmo modo, manteve o quinteto titular habitual com: CJ McCollum, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson e Onyeka Okongwu. A única baixa segue sendo Jock Landale.

Destaques

Um primeiro tempo que favoreceu o New York Knicks, devido a alguns ajustes e atuações melhores de alguns jogadores. Em primeiro lugar, o ataque rodou muito bem ao redor de Karl-Anthony Towns. O pivô gerou vantagens com seu jogo próximo a cesta, gerando ajudas e bons arremessos aos companheiros. O Hawks tem tido dificuldades para defendê-lo na série, sobretudo com pivôs tradicionais.

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Aliás, um fator importante é que Jonathan Kuminga não teve grande ritmo. O ala que vinha sendo um fator x na série, não começou bem. Até teve alguns momentos de boa defesa, mas foi bastante ineficiente no ataque. Com ele fora da quadra, Atlanta sofreu com um quinteto titular que tem tido problemas para pontuar na meia quadra. Ao longo do primeiro tempo, a equipe ficou muito dependente de CJ McCollum e teve pouca eficiência em transição.

Com um ataque andando em termos coletivos, o Knicks teve melhores contribuições de Josh Hart e Mikal Bridges. Hart esteve em todos os lugares, inclusive no ataque, com nove pontos marcados. Bridges também esteve mais atento e acertando alguns arremessos. Além disso, OG Anunoby continuou sendo um grande fator com bolas de três e Jalen Brunson fez dez pontos.

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Tudo isso, acabou elevando o Knicks a uma vantagem de 58 a 44 no intervalo no jogo 4.

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No terceiro quarto, até pareceu por um momento que o jogo podia mudar. Uma bola tripla de Nickeil Alexander-Walker, algumas boas infiltrações de Jalen Johnson. O time da casa encurtou a distância no placar durante os primeiros minutos. Para piorar para New York, Jalen Brunson torceu o tornozelo e chegou a voltar para os vestiários.

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Entretanto, sem o armador, o Knicks se inclinou de vez para Karl-Anthony Towns contra o Hawks. O pivô deu um verdadeiro show no terceiro quarto. Foram nove pontos, seis rebotes e cinco assistências no quarto. Se marcado de forma individual, ele venceu seu rival, sobretudo Onyeka Okongwu. Se uma dobra chegasse, ele era perfeito em passar a bola e criar um bom arremesso para os colegas. New York terminou o período vencendo por 21.

Por fim, o time visitante não olhou mais para trás. Atlanta até tentou ganhar algum ritmo e segurou seus titulares em quadra por algum tempo, mas sem sucesso. Assim, o New York Knicks venceu e empatou a série em Atlanta.

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(3) New York Knicks 114 x 98 Atlanta Hawks (6)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 22 10 1 1 1 Karl-Anthony Towns 20 10 10 2 0 Jalen Brunson 19 0 3 1 0 Miles McBride 11 0 1 0 0 Josh Hart 10 9 3 2 0

Três pontos: 14/31 (45.2%) / Anunoby: 3/6

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 17 1 3 1 2 Nickeil Alexander-Walker 15 4 1 0 0 Jalen Johnson 14 3 5 0 0 Onyeka Okongwu 12 6 1 4 0 Gabe Vincent 10 0 2 0 1

Três pontos: 10/41 (24.4%) / Alexander-Walker: 5/10

2-2