“Vilão”, CJ McCollum brilha e Hawks vira sobre Knicks

O Atlanta Hawks conseguiu enorme vitória sobre o New York Knicks, com show de CJ McCollum nessa segunda-feira (20). A série está empatada após o final de jogo mais animado dos playoffs da NBA de 2025/26 até agora e uma enorme virada de um Hawks que perdia por 14 pontos no Madison Square Garden. Os próximos dois jogos são em Atlanta.

CJ McCollum, que chegou ao Hawks em troca por Trae Young no começo do ano, viveu um roteiro que o ídolo da franquia era acostumado. Foi o vilão de uma torcida enfurecida de New York que o xingou após um entrevero com Jose Alvarado na quadra. O resultado? O armador brilhou no restante do jogo, sobretudo no clutch-time e liderou a virada dos visitantes.

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O New York Knicks sofreu um colapso daqueles no último período. A equipe entrou no último quarto vencendo por 12 pontos, chegando a liderar por 14 no terceiro quarto. Porém, sofreu sua quarta maior virada na história dos playoffs em um último período.

Os ajustes de Quin Snyder funcionaram no fim da partida, sobretudo quanto a partida de Jonathan Kuminga. Assim, a virada aconteceu, e o mando de quadra agora dá a vantagem para o Atlanta Hawks. O terceiro duelo é na próxima quinta-feira (23).

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Então, confira como foi a vitória do Hawks de CJ McCollum sobre o Knicks de Jalen Brunson no jogo 2.

Escalações

Sem novidades em relação a contusões para New York e Atlanta. Onyeka Okongwu chegou a ser dúvida para a partida, mas jogou. Além disso, OG Anunoby não estava confirmado com dores no tornozelo, porém, também atuou.

Assim, Mike Brown e Quin Snyder utilizaram os mesmos quintetos titulares na segunda partida da série. Knicks com: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart e Karl-Anthony Towns. Hawks com: CJ McCollum, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson e Onyeka Okongwu.

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Destaques

Em grande parte da partida, o roteiro do jogo inaugural da série foi mantido. New York teve um começo fluído no ataque com boa movimentação de bola, encontrando arremessadores e não tendo tanta dificuldade para gerar bons arremessos contra o rival. Ainda no primeiro quarto, a vantagem chegou a ser de dez pontos.

Porém, uma mudança no jogo foi o impacto dos reservas. Dessa vez, o grupo de Atlanta teve muito mais impacto, liderado por um Jonathan Kuminga agressivo. Até jogadores alternativos que entraram por alguns minutos tiveram algum impacto positivo, como Corey Kispert e Tony Bradley. Por outro lado, nomes como Jordan Clarkson, Landry Shamet e Miles McBride foram muito abaixo pelos donos da casa.

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Atlanta chegou a liderar o placar e teve outra igualdade antes do fim do primeiro tempo. Mas os titulares de New York retornaram e voltaram a mudar o jogo em favor dos donos da casa. Sobretudo, Jalen Brunson e OG Anunoby, em seus melhores momentos na partida.

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A vantagem que era de sete no intervalo, virou 14 em pouco tempo no terceiro quarto. Agora com um roteiro comum ao primeiro jogo. Karl-Anthony Towns, que teve pouco volume ofensivo na partida antes do intervalo, passou a ser alimentado. Fez 14 de seus 18 pontos ali. A falta de tamanho de Atlanta era exposta, com Mitchell Robinson saindo do banco com 13 pontos.

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Mas um ponto mudou os rumos do jogo. Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns fizeram sua quarta falta cedo demais. Os minutos sem o astro foram um grande ponto negativo de Mike Brown na partida. Foram mais de dez e Atlanta aproveitou de forma brilhante. Sobretudo, no começo do último quarto. Um jogo que parecia decidido se tornou aberto.

Final do jogo

O Knicks então, nunca mais recuperou seu ritmo, e o Hawks viu CJ McCollum se inspirar após o entrevero com Alvarado esquentar o jogo. Para se ter uma noção, Brunson fez 10 dos 15 pontos do time no último quarto. O resto além de sumido, pouco se movimentava. O ataque estático levava a um cenário conhecido. Isolações para o armador e nada mais.

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Enquanto isso, Kuminga atacava os dois jogadores com problemas de faltas o tempo inteiro. Além disso, defendia muito bem, o que permitiu que Snyder fechasse a partida com ele ao invés de Dyson Daniels.

Isso abriu mais espaço para outros nomes que vinham bem mal até ali: Jalen Johnson e Nickeil Alexander-Walker. Além de duas cestas clutch de McCollum, a dupla teve uma jogada chave, com um roubo de bola de Alexander-Walker sobre Brunson que gerou uma enterrada de Johnson. Antes disso, ele já tinha vencido Josh Hart em uma rara infiltração que funcionou.

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Por fim, McCollum quase virou vilão de seus próprio time, ao errar dois lances livres derradeiros. Mas a bola final virou um arremesso em desespero de Mikal Bridges que não caiu, com um Knicks sem tempos a pedir. Atlanta empatou a série.

(6) Atlanta Hawks 107 x 106 New York Knicks (3)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 32 3 6 2 1 Jonathan Kuminga 19 4 1 2 1 Jalen Johnson 17 8 3 1 0 Onyeka Okongwu 15 8 1 0 0 Nickeil Alexander-Walker 9 5 6 0 3

Três pontos: 9/30 (30%) / McCollum: 3/10

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 29 2 7 0 0 Karl-Anthony Towns 18 8 2 0 2 Josh Hart 15 13 6 1 0 OG Anunoby 14 8 2 2 1 Mitchell Robinson 13 7 0 1 1

Três pontos: 11/34 (32.4%) / Brunson: 4/10

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