Jalen Brunson lidera e Knicks supera Hawks no jogo 1

Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns comandaram a vitória do New York Knicks sobre o Atlanta Hawks na abertura da série nesse sábado (18). O jogo foi equilibrado, mas esteve sob o comando do time da casa em quase todos os momentos. Por outro lado, a jovem equipe de Atlanta não conseguiu vencer, mas não deixou o badalado rival disparar em nenhum momento, entregando um bom jogo.

Continua após a publicidade

O craque Jalen Brunson segue batendo recordes históricos pelo Knicks. Em um primeiro quarto de 19 pontos, entregou a terceira maior pontuação de um único quarto da história da franquia nos playoffs. Além disso, também se tornou o segundo jogador com mais partidas de 25 pontos pelo time na pós-temporada. Ele fica atrás apenas do lendário Patrick Ewing.

Vitória importante para um New York Knicks que dominou o duelo entre os reservas e viu seus dois astros liderarem o triunfo em momentos diferentes da partida. Acima de tudo, um bom jogo defensivo, levando apenas 102 pontos do rival. Enquanto isso, o Atlanta Hawks mostrou resiliência, mesmo em um ambiente hostil no Madison Square Garden. Porém, não o suficiente para roubar o mando de quadra.

Continua após a publicidade

Então, confira como foi o duelo inaugural da série entre o Knicks de Jalen Brunson e o Hawks de Jalen Johnson nos playoffs da NBA de 2025/26.

Escalações

Não houve qualquer surpresa nas escalações do time ou até nos desfalques. Afinal, Jock Landale é o único que segue fora em Atlanta já há alguns dias. Enquanto isso, New York está completo.

Continua após a publicidade

Então, Mike Brown e Quin Snyder escalaram os quintetos titulares padrão para o duelo. No Knicks: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns. Enquanto isso, no Hawks: CJ McCollum, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson e Onyeka Okongwu.

Destaques

Com um clima incrível no Madison Square Garden, Jalen Brunson começou dominando a partida. O armador marcou 19 dos 30 pontos do Knicks no primeiro quarto contra o Hawks. Ainda assim, o jogo foi de corridas como um todo. Atlanta não tinha muita resposta para o astro no ponto de ataque, mas Jalen Johnson e o jogo coletivo da equipe apareciam do outro lado.

Continua após a publicidade

O grande problema do Hawks no primeiro tempo foi a rotação de banco. Jonathan Kuminga, Zaccharie Risacher e Gabe Vincent não conseguiram nada no jogo. Aliás, o francês teve um momento muito ruim, em que errou duas bandejas sozinho. Snyder o utilizou por dois minutos e depois ele apenas não entrou em quadra.

New York voltou a abrir alguma frente, mas também não conseguia acionar Karl-Anthony Towns com consistência. OG Anunoby e Mikal Bridges tinham bom impacto em ambos os lados, mas o pivô não conseguiu entrar em ritmo, acertando apenas um arremesso em seis tentativas e cometendo alguns turnovers.

Continua após a publicidade

Do outro lado, CJ McCollum começou a fazer muitas cestas. A medida que Jalen Brunson perdeu algum ritmo, o armador do Hawks cresceu contra o Knicks. A vantagem que chegou a ser de dois dígitos outra vez, acabou ficando em apenas dois pontos. Uma bola tripla de Onyeka Okongwu, também tendo bom desempenho no primeiro tempo, levou a um 57 a 55.

Leia mais!

No segundo tempo, porém, New York voltou melhor mais uma vez. Acima de tudo, o time teve uma boa intensidade defensiva. O Hawks ajustou sua defesa em Brunson, que não voltou a esquentar como no ótimo primeiro quarto. Mas a transição ofensivo seguiu como uma arma, e aos poucos, Karl-Anthony Towns foi entrando na partida.

Continua após a publicidade

Após o primeiro tempo difícil, ele se soltou com algumas bolas triplas e ótimas finalizações sobre Onyeka Okongwu. Enfim, se impôs. A equipe também teve ótimo impacto de alguns reservas como Miles McBride e Jordan Clarkson, acertando arremessos importantes e defendendo bem. A defesa de Josh Hart em Jalen Johnson foi um grande destaque.

Atlanta teve uma segunda metade de jogo mais estática. Não foi o melhor dia ofensivo para Nickeil Alexander-Walker e Dyson Daniels cometeu um air-ball que deixou muito claro que New York não tem intenção de lhe marcar se ele estiver livre no perímetro. O time visitante foi implodindo até que a vantagem chegou a 16 nos minutos finais do quarto período.

Continua após a publicidade

O Hawks até teve uma corrida final com algumas bolas de três de Jalen Johnson, CJ McCollum e Alexander-Walker, mas não o suficiente para esquentar o fim do jogo. Lances livres de Brunson e Towns mataram a partida em favor do Knicks.

(6) Atlanta Hawks 102 x 113 New York Knicks (3)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 26 4 1 0 1 Jalen Johnson 23 7 3 0 0 Onyeka Okongwu 19 7 2 0 1 Nickeil Alexander-Walker 17 1 4 0 1 Dyson Daniels 4 9 11 3 0

Três pontos: 14/37 (37.8%) / Okongwu: 4/6

Continua após a publicidade

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 28 5 7 1 0 Karl-Anthony Towns 25 8 4 1 3 OG Anunoby 18 8 0 1 0 Josh Hart 11 14 5 3 0 Mikal Bridges 11 2 1 1 0

Três pontos: 12/25 (48%) / Brunson: 3/4

Continua após a publicidade

Knicks 1-0