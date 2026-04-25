Ime Udoka detona jogadores do Rockets por erros contra o Lakers

O técnico Ime Udoka detonou os jogadores do Houston Rockets pelos erros infantis no final do quarto período do jogo 4 contra o Los Angeles Lakers. Jogando em casa, o time texano liderava por seis pontos (101 a 96), quando restavam apenas 28 segundos no relógio. Mas, após uma sequência de turnovers, o Lakers igualou o placar. Na prorrogação, os visitantes venceram por 112 a 108.

Agora, o Rockets está uma situação difícil. Afinal, nenhum time na história da NBA conseguiu virar uma série após perder os três primeiros jogos. Ou seja, a vitória na última sexta-feira (24) era vital para Houston ganhar fôlego no confronto.

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Na coletiva pós-jogo, Ime Udoka se indignou com o colapso do Rockets, o que permitiu a reação do Lakers. Houston tinha o jogo sob controle. Assim, só precisava cuidar da bola e gastar o relógio. Mas a equipe falhou e sofreu uma virada incrível.

“Foram erros horríveis. Não sei se o time foi juvenil ou se ficou com medo do momento. Você tem uma vantagem de seis pontos com 20, 30 segundos para o fim. Você só tem que pegar um rebote, segurar a bola e sofrer a falta. Para piorar, cometemos uma falta terrível em Marcus Smart, dando a ele três lances livres”.

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“Então, na jogada seguinte, na quadra de defesa, você tem a bola. Vem uma marcação dupla, e Reed [Sheppard] tenta segurar a bola em vez de passar para o Alpi [Alperen Sengun] livre. Outro turnover. Na sequência, LeBron James acertou um arremesso difícil. Aí, na jogada final, não executamos o que estava planejado”.

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“Está claro que temos dificuldades em fechar os jogos. A quantidade e os tipos de erros que cometemos são gritantes. Portanto, não podemos permitir isso. Eu disse aos meus atletas: ‘cresçam. Vocês não são mais tão jovens. Já estiveram nos playoffs. Agora, vocês precisam vencer no domingo de qualquer maneira’. Depois, assistirmos aos últimos 30 segundos e analisamos cada lance, cada turnover”, desabafou Udoka.

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Mais jovem do elenco, Reed Sheppard se mostrou abatido com o erro no momento decisivo. A 20 segundos do fim do quarto período, o ala-armador de 21 anos segurou tanto a bola que a perdeu para LeBron. Na sequência, o astro do Lakers matou uma bola de três e levou o jogo para a prorrogação.

“Foi uma perda de bola estúpida. Eu deveria ter passado a bola para o Alpie bem no meio da quadra. Ou seja, deveria ter feito a jogada simples. Mas tentei passar entre os dois defensores e cometi o turnover”, lamentou Sheppard.

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Rockets e Lakers voltam a se enfrentar neste domingo (26), novamente em Houston. O time texano precisa vencer para evitar a “varrida”. A bola vai subir a partir das 22h30 (horário de Brasília).