Com briga, lesões e Ayo Dosunmu, Timberwolves bate Nuggets

Em um épico para os playoffs da NBA de 2026, Ayo Dosunmu guiou o Minnesota Timberwolves a uma vitória insana sobre o Denver Nuggets. Com lesões terríveis de Anthony Edwards e Donte DiVincenzo no primeiro tempo, a uma virada épica do time da casa, Minnesota abriu 3 a 1 na série em uma vitória marcante. Por fim, “cenas lamentáveis” com Nikola Jokic, Jaden McDaniels, Julius Randle e outros.

Ayo Dosunmu, acima de tudo, fez história. Marcou 43 pontos vindo do banco de reservas, assumindo o lugar de Anthony Edwards e Donte DiVincenzo. Foi a maior pontuação de um reserva nos playoffs da NBA nos últimos 50 anos. Aliás, ele já tinha sido o cestinha do jogo 3 para o Timberwolves. Saiu do Chicago Bulls por quatro escolhas de segunda rodada, Rob Dillingham e Leonard Miller.

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O Minnesota Timberwolves, porém, tem problemas. Donte DiVincenzo sofreu uma ruptura do tendão de aquiles com um minuto de jogo. O ala-armador está fora de 2025/26 de forma devastadora. Para piorar, Anthony Edwards sofreu uma aparente hiperextensão no joelho. Ele não voltou para a partida e passará por testes de imagem para entender qual o tamanho do problema. O quinto jogo da série é nessa segunda-feira (27).

Enquanto isso, os problemas do Denver Nuggets estão na quadra outra vez. Nikola Jokic foi muito bem no primeiro tempo, mas outra vez, esteve irreconhecível na hora de fechar o jogo. Jamal Murray acabou sendo o melhor em quadra. Aaron Gordon jogou longe dos 100%. Por fim, todos os outros somados, marcaram menos pontos do que Ayo Dosunmu sozinho em Timberwolves x Nuggets.

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Escalações

A grande novidade antes do jogo 4 foi o retorno de Aaron Gordon, que ficou de fora do terceiro jogo da série com um problema na panturrilha. Além disso, a única baixa do duelo foi o ala Peyton Watson de Denver, que segue ausente.

David Adelman, então, alterou seu quinteto titular para a formação padrão com: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.

Enquanto isso, Chris Finch manteve o quinteto titular intacto: Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert. Com os dois armadores fora no intervalo, Finch começou com Ayo Dosunmu e Mike Conley.

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Destaques

O jogo teve períodos distintos. No primeiro tempo, um sonho para Denver e um pesadelo para Minnesota.

Nikola Jokic começou em alto ritmo após todos os problemas do jogo 3. A equipe visitante cometia poucos turnovers, executava bem o jogo de dupla entre o sérvio e Jamal Murray pela primeira vez em algum tempo. Enfim, a execução ofensiva do time mais fluído da NBA, parecia estar de volta.

Minnesota, por outro lado, tinha dificuldades com o ponto de ataque da equipe do Colorado. Com Aaron Gordon (debilitado mas ainda influente), o Nuggets conseguiu ser mais físico, protegeu melhor Jokic e evitou infiltrações. Em suma, a criação de arremessos estava ruim. O time ainda sofreu o duro golpe de perder DiVincenzo no começo da partida.

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Por fim, a própria fisicalidade dos donos da casa parecia os trair. Jaden McDaniels acabou o primeiro tempo com três faltas. o Nuggets não era brilhante e até perdeu um pouco de intensidade quando Anthony Edwards também deixou a quadra do outro lado. A vantagem não se abriu tanto, indo no máximo a sete pontos. Mas esse fato de perder um pouco de fogo após a saída do melhor jogador rival, era o prenúncio do que viria no segundo tempo.

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Minnesota ajustou sua defesa no terceiro quarto. Agora, havia um revezamento de Julius Randle e Rudy Gobert sobre Nikola Jokic. O sérvio perdeu ritmo. Chris Finch e seus ajustes incomodaram o MVP. Do outro lado, Ayo Dosunmu começou seu show. O armador fez 12 pontos no terceiro quarto. Além disso, acertou todos os arremessos que tentou no período.

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Com tudo isso acontecendo, Minnesota foi ganhando confiança. A torcida foi junto. Denver, por outro lado, “derretia”. Isso se traduziu na figura de Jokic. O sérvio deu passes que não costuma dar. Errou tomadas de decisão que nunca vimos. Além disso, perdia na batalha física para Rudy Gobert, que começou a tomar conta da partida outra vez.

Jamal Murray bem que tentou salvar o Nuggets. Mas nada deu certo também para os colegas do entorno. Aaron Gordon quase não pisou em quadra após o intervalo, chegando a ir aos vestiários. Ele claramente sentia. A intensidade do Nuggets se perdeu assim.

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Além de Dosunmu e Gobert, Julius Randle, Jaden McDaniels e Naz Reid foram protagonistas da reviravolta. Tudo começou a desmoronar do outro lado. Minnesota forçava turnovers, saia em transição, criava bolas de três. Era Denver que parecia estar em quadra sem seu melhor jogador no fim das contas.

O tempo fechou

Já nos segundos finais, com o jogo resolvido com outra bola tripla de muito longe de Ayo Dosunmu (15 pontos no último quarto), Timberwolves x Nuggets terminou em briga. Em uma posse em transição, Jaden McDaniels podia apenas bater a bola até o fim do jogo. Mas resolveu fazer uma bandeja. Nikola Jokic correu a quadra para tirar satisfação com o rival.

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Os nervos estão em alta entre Denver e o ala especialista defensivo que tem sido peça chave na série. Vale lembrar da entrevista de McDaniels, que afirmou que quase todos no elenco do Nuggets eram defensores ruins.

O ala riu da reação de Jokic, Julius Randle chegou e também entrou na provocação, muitos membros de comissão técnica se envolveram. Um caos. Por fim, o sérvio e Randle foram expulsos. O clima está ainda mais quente para um jogo 5 em que o Timberwolves de Ayo Dosunmu tem a chance de eliminar o Nuggets.

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(3) Denver Nuggets 96 x 112 Minnesota Timberwolves (6)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 30 5 5 0 1 Nikola Jokic 24 15 9 3 1 Tim Hardaway Jr. 10 5 2 1 0 Cam Johnson 9 2 2 1 1 Aaron Gordon 9 1 0 0 1

Três pontos: 6/28 (21.4%) / Murray: 3/7

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Ayo Dosunmu 43 4 1 0 1 Naz Reid 17 9 2 1 1 Julius Randle 15 9 2 0 0 Jaden McDaniels 12 8 3 0 1 Rudy Gobert 4 15 2 2 2

Três pontos: 9/25 (36%) / Dosunmu: 5/5

Timberwolves 3-1