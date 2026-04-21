Anthony Edwards comanda virada e Timberwolves bate Nuggets

Anthony Edwards e Rudy Gobert lideraram uma virada incrível do Minnesota Timberwolves sobre o Denver Nuggets nessa segunda-feira (20). No que talvez foi o melhor jogo dos playoffs até aqui, o time visitante teve um primeiro quarto trágico, se reergueu, voltou a ficar atrás em grande parte do duelo e mesmo assim venceu no fim com um show defensivo. Nikola Jokic e Jamal Murray não foram efetivos no final. Série empatada.

Acima de tudo, uma aula de execução e de resiliência Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards mesmo mancando desde os primeiros minutos, fez 30 pontos e dez rebotes, jogando com uma intensidade absurda. Ele já é o terceiro ala-armador com mais jogos de 30 pontos em playoffs, com menos de 25 anos, só abaixo de Kobe Bryant e Dwyane Wade.

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A história de um jogo que também passa por grandes atuações de Nikola Jokic e Jamal Murray em diferentes períodos pelo Denver Nuggets. Mas ambos encontraram a antítese para seu jogo de dupla, sobretudo nos minutos finais: A defesa de Jaden McDaniels e Rudy Gobert decidiu a partida.

Agora a série seguirá na próxima quinta-feira (23) com o terceiro jogo da série, agora em Minnesota. A equipe tem a vantagem do mando de quadra após a vitória de hoje na pós-temporada da NBA em 2025/26.

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Então, confira como foi o grande jogo entre o Timberwolves de Anthony Edwards e o Nuggets de Nikola Jokic.

Escalações

Anthony Edwards era questionável para Timberwolves x Nuggets devido as dores no joelho que tem sofrido, mas jogou. Peyton Watson segue como a única baixa da série atualmente, fora por Denver.

Então, Chris Finch e David Adelman escalaram os mesmos quintetos titulares para o jogo 2. O Timberwolves teve: Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.

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Enquanto isso, o Nuggets contou com: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.

Destaques

Desde o primeiro tempo, a partida teve um ritmo anormal. Denver desferiu o primeiro golpe. A equipe teve uma corrida de 37 a 14 para abrir 19 pontos de vantagens no começo do segundo quarto. Simplesmente tudo deu certo nesse meio tempo. Jamal Murray inspirado, Nikola Jokic distribuindo o jogo de forma perfeita, bolas de três caindo a rodo. Teve quem decretasse o fim da série após 12 minutos.

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Mas Minnesota reagiu. Parecia uma tragédia quando Rudy Gobert teve um problema de faltas, mas Minnesota fez um ajuste que o fez vencer a série de dois anos atrás. Defesa de Julius Randle e Naz Reid sobre o sérvio (em 2024, foi Karl-Anthony Towns). Sem Gobert, com menos ajudas e mais facilidade para trocar de marcação, o time visitante cortou o ritmo ofensivo de Denver.

No ataque, uma explosão, com Anthony Edwards comandando o Timberwolves sobre o Nuggets. Um quarto em que acertaram 14 de 20 arremessos, seis de nove do perímetro, atacando Jokic com perfeição. Julius Randle também foi muito bem, junto com Donte DiVincenzo. Porém, quando Minnesota abriu oito pontos de vantagem, levou uma sequência derradeira de oito pontos de Denver.

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Aliás, que acabou com uma bola tripla de Jamal Murray do meio da quadra. Por fim, 64 a 64 e um jogo daqueles.

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Até ali, Nikola Jokic era tímido no ataque. Ele tinha apenas seis pontos no jogo. Mas no terceiro quarto, decidiu ser agressivo. Se Denver já não conseguia gerar os mesmos bons arremessos, ele começou a resolver sozinho. Cavou a quarta falta de Gobert, que foi para o banco. Depois começou a punir Randle, Reid ou qualquer outro que viesse o marcar. Com 16 pontos e sete rebotes, controlou o quarto e a vantagem de Denver voltou.

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Mas Minnesota não deixava o time do Colorado escapar. Anthony Edwards seguiu muito influente com oito pontos e um toco incrível no terceiro período. Porém, parecia que um momento positivo para os visitantes tinha chegado no começo do último período. Os temidos minutos de Jokic no banco. Mas Denver resistiu, com Aaron Gordon jogando de pivô e Jamal Murray gerando bons chutes para Bruce Brown e Cam Johnson.

Fim insano

Porém, quem daria a cartada final seria o Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Nuggets. Rudy Gobert voltou a quadra e voltou ao ajuste original, defendendo Nikola Jokic. Além disso, Jaden McDaniels passou a defender Jamal Murray de maneira individual. No fim, a melhor dupla ofensiva de um lado, contra a melhor dupla defensiva do outro.

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E a vitória foi de Gobert e McDaniels. Foi incrível, mas Murray e Jokic não conseguiam gerar nada nos minutos finais. Além disso, o francês passou a dominar o sérvio fisicamente. Uma sequência insana entre eles teve uma cravada de Gobert em Jokic após um rebote ofensivo. Na posse seguinte, o MVP devolveu com uma enterrada pouco habitual na cara do rival.

Mas do outro lado, o time visitante gerava muito mais fluxo ofensivo e bons arremessos. Julius Randle voltou a ser um personagem, mas bolas triplas e infiltrações de outros acabaram vencendo o jogo. Nomes como Donte DiVincenzo e Naz Reid foram ótimos. Na última posse, Jamal Murray falhou em uma tentativa de jogada individual e DiVincenzo decidiu o duelo com uma enterrada em transição.

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(6) Minnesota Timberwolves 119 x 114 Denver Nuggets (3)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 30 10 2 1 2 Julius Randle 24 9 6 0 0 Donte DiVincenzo 16 7 6 1 0 Jaden McDaniels 14 2 3 0 0 Naz Reid 11 9 1 0 0

Três pontos: 14/34 (41.2%) / DiVincenzo: 4/7

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 30 7 7 1 0 Nikola Jokic 24 15 8 0 1 Christian Braun 16 3 5 2 0 Tim Hardaway Jr. 16 3 0 1 0 Cam Johnson 13 1 2 1 0

Três pontos: 15/41 (36.6%) / Murray: 6/14

1-1