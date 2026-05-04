NBA: ESPN atualiza informações sobre Luka Doncic nos playoffs

Cestinha da NBA em 2025/26, o astro Luka Doncic ainda não pisou em quadra nos playoffs da atual campanha. Ainda em recuperação por lesão na coxa, o astro do Los Angeles Lakers completou um mês sem jogar no último final de semana. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o time californiano segue sem dar prazo de sua volta.

“Eu soube que Luka Doncic não vai começar a série contra o Oklahoma City Thunder. O Lakers o avalia a cada semana por conta da lesão na coxa, enquanto já tem cerca de um mês que ele está fora. Mas uma fonte me disse que é um processo bem lento em sua recuperação. Ele está treinando cada vez mais com bola, mas ainda não tem nenhum tipo de treino com contato”, disse Charania.

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O esloveno se machucou no dia 2 de abril, justamente contra o Thunder, adversário do Lakers nos playoffs da NBA. Aliás, o mesmo aconteceu com Austin Reaves. No entanto, Reaves já voltou às quadras contra o Houston Rockets nos últimos dois jogos.

Por enquanto, Doncic segue sem previsão de volta e o Lakers começa a série de playoffs contra o Thunder já nesta terça-feira (5). Em suma, quando um jogador tem tal tipo de contusão, ele pode levar entre quatro e seis semanas. Todavia, o armador vem tendo uma recuperação um pouco mais lenta do que o normal.

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Isso faz de Luka Doncic uma grande incógnita contra o Thunder nos playoffs, pois a NBA já marcou os jogos da fase de semifinais do Oeste e ele teria um prazo muito curto para estar pronto. Caso tenha um sétimo jogo, ele vai acontecer no dia 18 de maio. Ou seja, a série vai durar, no máximo, 13 dias.

Como Doncic ainda não vem fazendo os treinos contra seus colegas, ele vira uma preocupação para a nova fase dos playoffs. Ele ainda tem de passar por etapas. Primeiro, treinos um contra um. Depois, três contra três. Por fim, cinco contra cinco. Só assim ele será liberado para voltar às quadras.

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Até aqui, é possível que Luka Doncic retorne só no fim da série e, mesmo assim, ainda longe de sua forma física ideal. Para piorar a situação do Lakers, o Thunder tem uma das defesas que mais pressionam o armador adversário.

Enquanto ele estiver fora das quadras, o técnico JJ Redick deve optar por Marcus Smart no quinteto titular. Neste caso, LeBron James, Reaves e Smart dividem a organização ofensiva.

Na fase regular, Lakers e Thunder se enfrentaram quatro vezes e o time de Oklahoma City venceu todas.