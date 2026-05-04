David Adelman não corre risco como técnico do Nuggets

O técnico David Adelman virou alvo de críticas depois da eliminação do Denver Nuggets na primeira rodada dos playoffs. A torcida, nas redes sociais, já apoia uma troca de treinador. Mas isso não está em pauta nos bastidores do time. Segundo Bennett Durando, do jornal Denver Post, a chance de uma mudança no comando de quadra é remota.

“Há quem defenda que ele deveria estar sob risco de demissão após o seu primeiro ano do cargo. A sensação imediata lá dentro, no entanto, é que vai seguir na próxima temporada. Afinal, liderou o time a uma campanha de 54 vitórias mesmo usando 28 formações titulares diferentes. Foram muitas lesões e problemas”, revelou o setorista da equipe.

Continua após a publicidade

Na verdade, David Adelman disputou os playoffs à frente do Nuggets pela segunda vez. Ele assumiu o time, afinal, poucos dias antes do início da pós-temporada do ano passado. Ou seja, não era o seu trabalho. A eliminação, por isso, bate de uma forma diferente dessa vez. O filho da lenda Rick Adelman admite que perder para o Minnesota Timberwolves foi um golpe duro.

“Essa eliminação é uma decepção, pois entramos nessa série com a certeza de que nós poderíamos vencer. A primeira partida nos passou uma ótima sensação, assim como o início da segunda. Mas, depois, tudo ruiu. É bem difícil fazer uma avaliação sobre tudo o que ocorreu porque ainda dói. Só há decepção em mim”, lamentou o jovem técnico.

Continua após a publicidade

Leia mais

Sem culpa

É muito comum que, depois de uma eliminação, o técnico seja o alvo dos torcedores de times da NBA. Aliás, em qualquer esporte é assim. Mas Adelman pode contar com um apoio crucial para seguir no cargo: do elenco. Os atletas o isentaram de culpa pelo fracasso. Jamal Murray admitiu que o trabalho ainda não é perfeito, mas os atletas são os responsáveis pelo resultado.

“David é incrível. É fato que ainda está se adaptando aos ajustes, gerir um elenco com tantas lesões e controlar as emoções do grupo. Não é fácil, pois temos várias personalidades diferentes no vestiário. Mas fizemos uma grande temporada e ele não tem culpa de nada. Eu deveria ter sido melhor para o time”, avaliou o armador.

Continua após a publicidade

O craque Nikola Jokic seguiu a linha de Murray sobre o papel de Adelman na derrota. Afinal, não é um videogame: o treinador não controla os jogadores em quadra. “A eliminação não tem nada a ver com David. Não é culpa dele se nós não conseguimos pegar rebotes e receber passes, por exemplo. Então, a culpa é nossa. Está na conta dos atletas”, cravou.

Mudanças

Se David Adelman está seguro como técnico do Nuggets, o elenco passa a ser o foco dos rumores. E, certamente, poucos jogadores devem estar garantidos em Denver depois de perder na primeira rodada dos playoffs. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia vai estudar mudanças no elenco durante a offseason. Poucas ideias estão descartadas.

Continua após a publicidade

“A prioridade da franquia deve ser garantir a permanência em longo prazo com Nikola. A expectativa, a princípio, é que o acordo vai sair. Mas, depois disso, mudanças estão por vir no elenco de Denver. Vai haver uma reavaliação de atletas para ‘rodear’ Nikola dos jogadores certos para recolocar a equipe no topo. Afinal, ele mesmo disse: o time está longe de competir pelo título”, explicou o jornalista.