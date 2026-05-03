JJ Redick sobre carreira de LeBron James: “A maior da história”
Aos 41 anos, craque do Lakers segue jogando em alto nível na NBA
O técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick, não conteve a euforia após o time eliminar o Houston Rockets, e exaltou o craque LeBron James. Na última sexta-feira (1), o Lakers fechou a série contra o time texano ao vencer por 98 a 78, fora de casa. Assim, o time angelino avançou à segunda rodada dos playoffs depois de três anos. Agora, a equipe vai enfrentar o Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA.
Sem Luka Doncic (fora por lesão), LeBron comandou o Lakers diante do Rockets. Aos 41 anos, o maior cestinha da história da NBA mostrou que ainda tem “gasolina no tanque”. Na partida decisiva, por exemplo, ele fez 28 pontos, oito assistências e sete rebotes. Em seis jogos, o astro teve médias de 23,2 pontos, 8,3 assistências e 7,2 rebotes. Assim, ele foi o cestinha do time e o líder em assistências.
Ao final do jogo que garantiu a classificação do Lakers, JJ Redick disse que LeBron James teve a melhor carreira da liga em todos os tempos. Afinal, o astro segue fazendo a diferença em sua 23ª temporada como profissional. Em 2026, o camisa 23 se tornou o jogador mais velho da NBA a liderar uma série de playoffs em pontos.
“Quando entramos no vestiário, não sei porquê, mas as luzes estavam apagadas e todos os caras estavam fazendo o som de uma cabra [GOAT]. Isso demonstra a grandeza dele. Na minha opinião, LeBron teve a maior carreira da história da NBA. Podemos debater o quanto quisermos, e eu realmente não tenho vontade de me meter na questão sobre o GOAT, mas ele é um dos maiores, se não o maior”.
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“E vê-lo responder em quadra, mais uma vez é, de certa forma, desconcertante. Além disso, Lebron tem a liderança e a capacidade de ditar o tom para todo o elenco. Ele fez isso novamente contra o Rockets, e nossos caras responderam. Enfim, estou realmente feliz por ele”, afirmou JJ Redick.
Austin Reaves também rasgou elogios a LeBron pelo alto nível em quadra, mesmo aos 41 anos. Além disso, o ala-armador deu graças a Deus por não ser adversário do veterano da NBA.
“Eu disse a ele: ‘você é louco. O que você está fazendo não é normal’. Olha a idade dele, cara. LeBron está na liga há 23 anos. A maneira como ele controla o jogo é impressionante. Acho que não dá para descrever em palavras o quão especial isso é. Estou feliz por não ter que jogar contra ele”, contou Reaves.
Já LeBron James celebrou a classificação. Esta, aliás, pode ser a última vez que o astro disputa os playoffs pelo Lakers. Afinal, ele será agente livre ao final da temporada. Ou seja, poderá assinar com qualquer time da NBA na offseason.
“É especial ainda ter momentos como este. Temos alguns caras que estão vencendo uma série de playoffs pela primeira vez. Isso significa muito para mim. O Bronny [James] jogou minutos importantes em uma série de playoffs. Então, é muito legal, é demais”, disse LeBron.
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