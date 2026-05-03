JJ Redick sobre carreira de LeBron James: “A maior da história”

O técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick, não conteve a euforia após o time eliminar o Houston Rockets, e exaltou o craque LeBron James. Na última sexta-feira (1), o Lakers fechou a série contra o time texano ao vencer por 98 a 78, fora de casa. Assim, o time angelino avançou à segunda rodada dos playoffs depois de três anos. Agora, a equipe vai enfrentar o Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA.

Sem Luka Doncic (fora por lesão), LeBron comandou o Lakers diante do Rockets. Aos 41 anos, o maior cestinha da história da NBA mostrou que ainda tem “gasolina no tanque”. Na partida decisiva, por exemplo, ele fez 28 pontos, oito assistências e sete rebotes. Em seis jogos, o astro teve médias de 23,2 pontos, 8,3 assistências e 7,2 rebotes. Assim, ele foi o cestinha do time e o líder em assistências.

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Ao final do jogo que garantiu a classificação do Lakers, JJ Redick disse que LeBron James teve a melhor carreira da liga em todos os tempos. Afinal, o astro segue fazendo a diferença em sua 23ª temporada como profissional. Em 2026, o camisa 23 se tornou o jogador mais velho da NBA a liderar uma série de playoffs em pontos.

“Quando entramos no vestiário, não sei porquê, mas as luzes estavam apagadas e todos os caras estavam fazendo o som de uma cabra [GOAT]. Isso demonstra a grandeza dele. Na minha opinião, LeBron teve a maior carreira da história da NBA. Podemos debater o quanto quisermos, e eu realmente não tenho vontade de me meter na questão sobre o GOAT, mas ele é um dos maiores, se não o maior”.

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“E vê-lo responder em quadra, mais uma vez é, de certa forma, desconcertante. Além disso, Lebron tem a liderança e a capacidade de ditar o tom para todo o elenco. Ele fez isso novamente contra o Rockets, e nossos caras responderam. Enfim, estou realmente feliz por ele”, afirmou JJ Redick.

Austin Reaves também rasgou elogios a LeBron pelo alto nível em quadra, mesmo aos 41 anos. Além disso, o ala-armador deu graças a Deus por não ser adversário do veterano da NBA.

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“Eu disse a ele: ‘você é louco. O que você está fazendo não é normal’. Olha a idade dele, cara. LeBron está na liga há 23 anos. A maneira como ele controla o jogo é impressionante. Acho que não dá para descrever em palavras o quão especial isso é. Estou feliz por não ter que jogar contra ele”, contou Reaves.

Já LeBron James celebrou a classificação. Esta, aliás, pode ser a última vez que o astro disputa os playoffs pelo Lakers. Afinal, ele será agente livre ao final da temporada. Ou seja, poderá assinar com qualquer time da NBA na offseason.

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“É especial ainda ter momentos como este. Temos alguns caras que estão vencendo uma série de playoffs pela primeira vez. Isso significa muito para mim. O Bronny [James] jogou minutos importantes em uma série de playoffs. Então, é muito legal, é demais”, disse LeBron.