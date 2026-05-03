Joel Embiid decide, 76ers elimina Celtics e quebra tabu histórico

Os tabus estão encerrados e a história está escrita, o Philadelphia 76ers de Joel Embiid vira a série sobre o Boston Celtics nos playoffs. Um enorme jogo de basquete, que começou muitas horas antes do previsto com a ausência de Jayson Tatum, coroou o tão contestado e brilhante pivô. Agora, Philadelphia está na próxima fase da NBA e enfrenta o New York Knicks. Após enorme histórica de sucesso em 2025/26, Boston fica pelo caminho.

Um dia histórico para Joel Embiid. Acima dos números, fez talvez seu grande jogo da carreira, sobretudo nos playoffs. Ele mudou essa série de figura ao retornar e vencer três de quatro jogos para uma reviravolta incrível. Pela primeira vez, o astro sai vitorioso de um jogo 7 após tantos traumas. Do desastre de Ben Simmons contra Atlanta, a bola de Kawhi Leonard em Toronto a virada de Jayson Tatum em Boston, ele enfim venceu.

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Uma série que também representa a queda de um tabu histórico para o Philadelphia 76ers na NBA. Desde 1982 a equipe não vencia Boston nos playoffs. De lá pra cá, seis séries foram jogadas, todas vencidas pelo rival. Além disso, a franquia jamais havia virado uma série em que chegou a perder por 3 a 1. Em 18 séries, 18 derrotas. Mas hoje não.

Por outro lado, o Boston Celtics também vê uma marca histórica ser derrubada. Em 32 séries, o time jamais havia sido derrotado após liderar por 3 a 1. Aliás, a equipe já tinha conseguido duas viradas sobre o 76ers desse mesmo jeito. Uma que encerrou a passagem de Wilt Chamberlain pela franquia rival em 1968 e outra que liderou o primeiro título da franquia com Larry Bird em 1981.

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Então, confira como foi a classificação do 76ers de Joel Embiid sobre o Celtics de Jaylen Brown.

Escalações

Jayson Tatum, que deixou o jogo 6 sem atuar no último quarto, ficou de fora da partida com uma lesão na perna esquerda. Boston não arriscou trazer o astro de volta a quadra. Foi a grande notícia em relação a lesões, com os times não tendo mais qualquer baixa.

Joe Mazzulla, então, inovou. O técnico escalou um quinteto titular que não tinha jogado nenhum minuto junto na temporada 2025/26. Começaram: Derrick White, Baylor Scheierman, Jaylen Brown, Ron Harper Jr e Luka Garza. Além da saída de Tatum, Sam Hauser e Neemias Queta também começaram no banco.

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Enquanto isso, Nick Nurse manteve o mesmo quinteto titular que tanto deu certo nos jogos 5 e 6. Então, começaram: Tyrese Maxey, V.J Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Paul George e Joel Embiid.

Destaques

O primeiro tempo começou com um time celta nervoso, sem qualquer ritmo ofensivo e sofrendo para produzir qualquer ação. Um turnover de Jaylen Brown passando a bola para absolutamente ninguém na zona morta, simbolizou bem o momento. Enquanto isso, a realidade era muito diferente no time visitante, atuando da forma que mudou a série para a equipe: Joel Embiid no comando de tudo.

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Óbvio que o pivô tem vantagem sobre os rivais celtas da posição. Aliás, uma história do jogo foi que o reforço de Boston na trade deadline, Nikola Vucevic, não saiu do banco. Enfrentando pivôs piores, Embiid jogou mais uma vez com alto volume de costas para a cesta ou na cabeça do garrafão. Se ficasse no um contra um, o astro do 76ers punia com arremessos ou cavando faltas. Se recebesse ajudas, o craque dava o passe para alguém cortando para a cesta.

Então, o ataque de Philadelphia estava em alta. Tyrese Maxey e Paul George também eram muito precisos. O armador flertou com um triplo-duplo no primeiro tempo e o ala marcou dez pontos em cinco arremessos. Mas a vantagem que chegou a 15 pontos, rapidamente foi revertida.

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Mazzula em várias “tentativas e erros” achou ótimos minutos do calouro Hugo Gonzalez na defesa. Isso casou com Embiid fora da quadra do outro lado, e os donos da casa iniciaram uma corrida de 22 a 6 que não só mudou o placar, mas levou o time a liderança. Aliás, Derrick White enfim apareceu. O armador fez 19 pontos até o intervalo.

Mas duas jogadas finais deram a vantagem para o time visitante no fim do quarto. Um arremesso em meia distância de Maxey e um lindo toco de Embiid em Brown. Então, 55 a 50 para o 76ers.

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No segundo tempo, um começo semelhante ao primeiro, com um time de Philadelphia que parecia pronto para encaminhar sua classificação. Boston voltou forçando muitos arremessos de fora, sem qualquer execução. Do outro lado, porém, tudo dava certo. Joel Embiid vencia duelos individuais contra qualquer um. Tyrese Maxey fez 12 pontos e V.J Edgecombe outros nove. Paul George acertou uma linda bola tripla.

Boston até resistiu, mas o ritmo não era o ideal. Apenas o suficiente para manter a equipe viva, perdendo por 13 pontos a caminho do último quarto.

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Último quarto eletrizante

Mas as coisas esquentaram de vez no quarto decisivo. Joe Mazzulla montou uma defesa por zona que travou o ataque do time visitante. Embiid já não conseguia extrair grandes vantagens coletivas da defesa rival. Então, em pouco tempo, Boston transformou uma desvantagem que chegou a 18 no meio do terceiro quarto em apenas um ponto. No ataque, Jaylen Brown enfim ganhou ritmo e Neemias Queta castigava com rebotes ofensivos.

O jogo ficou variando com a vantagem nunca subindo acima de cinco pontos, mas com Boston não conseguindo virar o placar. Uma sequência de três bons visuais com Derrick White, Jaylen Brown e Payton Pritchard custou muito caro.

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Um outro erro de Brown na meia-distância levou a uma queda de Maxey por cima do joelho de Embiid. O pivô se manteve na partida mesmo assim, mas mancou até o final, Aliás, isso não o impediu de mergulhar em uma bola para evitar a saída.

Nos minutos derradeiros, infiltrações de Tyrese Maxey castigaram Boston. O Celtics não encontrou mais ritmo e a vitória ficou com Philadelphia.

Por fim, história: Joel Embiid e Tyrese Maxey terminaram o 76ers x Celtics como a única dupla a fazer 30 pontos, dez rebotes e cinco assistências na história de um jogo 7. Além disso, V.J Edgecombe se tornou o primeiro calouro a marcar 20 pontos, cinco rebotes e cinco assistências na história de um jogo 7.

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(7) Philadelphia 76ers 109 x 100 Boston Celtics (2)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 34 12 6 0 1 Tyrese Maxey 30 11 7 0 0 V.J Edgecombe 23 6 4 0 0 Paul George 13 3 1 0 0 Kelly Oubre Jr. 6 5 2 0 0

Três pontos: 11/28 (39.3%) / Edgecombe: 5/11

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 33 9 4 0 3 Derrick White 26 6 4 0 3 Neemias Queta 17 12 1 0 0 Payton Pritchard 13 5 7 1 0 Sam Hauser 11 3 1 0 0

Três pontos: 13/49 (26.5%) / White: 5/16

76ers 4-3