Joel Embiid domina, Celtics colapsa no fim e 76ers sobrevive

Joel Embiid comandou uma grande vitória do Philadelphia 76ers sobre o Boston Celtics no jogo 5 da série de primeira rodada do Leste. Assim, o time visitante segue vivo nos playoffs da NBA, forçando um sexto jogo no confronto, que acontecerá na próxima quinta-feira (30) em sua casa. Após uma vitória acachapante no duelo anterior fora de casa, Boston frustrou sua torcida em um jogo bem abaixo em termos ofensivos.

Apenas 19 dias após fazer uma cirurgia, Joel Embiid voltou para a série entre 76ers x Celtics e em seu segundo jogo, mudou a dinâmica do confronto. Com uma atuação influente tanto na pontuação contra os três pivôs rivais, quanto na criação de jogadas, ele foi peça central na vitória. Uma partida incrível de quem colocou seu corpo em risco mais uma vez para tentar disputar os playoffs.

Continua após a publicidade

Para o Philadelphia 76ers, uma sobrevida. A série que se mostrou promissora no começo, parecia acabada após o jogo 4 de domingo. Por fim, a equipe acabou tendo sua melhor atuação coletiva na pós-temporada, rodando através de um astro inspirado, mas também com grandes jogos de Tyrese Maxey, Paul George e Quentin Grimes. A equipe tenta quebrar um tabu: Nunca venceu uma série em que saiu perdendo por 3 a 1.

Do lado do Boston Celtics, uma constatação. Os playoffs começaram e os arremessos de três voltaram a ser o termômetro. O processo em criar arremessos livres foi bom, mas se eles não caem, há poucas alternativas. Ainda mais, em um jogo abaixo de Jaylen Brown e em uma série muito complicada de Derrick White até aqui.

Continua após a publicidade

Então, confira como foi a vitória do 76ers em show de Joel Embiid contra o Celtics.

Escalações

Sem novidades em relação a lesões para o jogo 5. Joel Embiid que passou grande parte da série fora, era provável para o duelo e atuou. Boston não teve ausências. Então, os times titulares foram os mesmos em relação ao quarto duelo da série nos playoffs da NBA.

Joe Mazzulla escalou para o Celtics: Derrick White, Jaylen Brown, Sam Hauser, Jayson Tatum e Neemias Queta. Enquanto isso, Nick Nurse escolheu para o 76ers: Tyrese Maxey, V.J Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Paul George e Joel Embiid.

Continua após a publicidade

Destaques

Até o intervalo, dois times com baixa eficiência no perímetro. Mesmo assim, é justo dizer que ambos criavam bons arremessos, que no entanto, não foram convertidos. Pelo lado de Boston, as infiltrações de Jayson Tatum e Jaylen Brown geravam jogo. Por outro, Philadelphia usou Joel Embiid e seus post-ups contra os pivôs. O time celta dobrava em algum momento e o pivô procurava o jogador livre no perímetro.

Boston teve 6 de 22 acertos e Philadelphia teve 5 de 20 mesmo assim. Após um começo de jogo apertado, o banco de reservas novamente fez alguma diferença. Além de Jayson Tatum e Jaylen Brown, o Celtics também tinha Payton Pritchard para criar alguns arremessos na meia quadra e vencer a defesa do 76ers. Além disso, Nikola Vucevic entregou bons minutos com seu espaçamento punindo o lento Andre Drummond.

Continua após a publicidade

O time visitante até encostou no placar no segundo quarto, aproveitando alguns ataques mais rápidos de Embiid e duas bolas triplas de Tyrese Maxey. Mas assim que conseguiu ficar a dois pontos atrás, Boston reagiu. Um arremesso de Jaylen Brown no perímetro, outra transição de Jayson Tatum que esteve em todos os lugares mais uma vez. No fim, o time da casa manteve uma vantagem de 57 a 50 para o intervalo.

Leia mais!

No segundo tempo, porém, tudo mudou. Sobretudo na abordagem de Joel Embiid no 76ers x Celtics. Apesar de gerar jogo no primeiro tempo, o camisa 21 demorava um pouco para atacar. Em suma, sempre que arremessava, tinha dois jogadores para superar e seus passes se tornavam mais previsíveis para as recuperações de Boston. Mas fazendo tudo isso mais rápido, ele facilitou o ataque tanto para si, quanto para os outros.

Continua após a publicidade

Enquanto Embiid dominava cada um dos três pivôs celtas, o 76ers esquentou do perímetro. Foram sete acertos em 13 tentativas no terceiro quarto. Um quarto de 35 pontos para Philadelphia, que só não virou o placar porque o pivô saiu por um momento com dores no joelho. Até ele retornar, Boston abriu alguma vantagem atacando Andre Drummond.

Porém, no último período, o time da casa apenas não acertou mais nada. Para se ter uma noção, foram três arremessos certos em 21 tentativas. Duas delas vindo em bolas triplas de Sam Hauser. Jaylen Brown estava inseguro, Jayson Tatum e Derrick White não conseguiam converter um único arremesso. Ainda na primeira bola, Paul George virou o jogo para o 76ers e a vantagem foi aumentando de forma progressiva.

Continua após a publicidade

Vale destacar o final do período, com ótimo impacto de Quentin Grimes e V.J Edgecombe, cada um com algumas bolas de três e boa defesa. Além disso, Tyrese Maxey também acertou alguns arremessos importantes. Por fim, até os reservas entraram em quadra de tão ruim que ficou o ritmo de Boston. A equipe visitante cedeu apenas três pontos nos últimos sete minutos do jogo.

(7) Philadelphia 76ers 113 x 97 Boston Celtics (2)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 33 4 8 0 1 Tyrese Maxey 25 10 5 2 1 Quentin Grimes 18 2 0 0 1 Paul George 16 9 7 2 0 V.J Edgecombe 10 7 3 1 0

Três pontos: 15/42 (35.7%) / Grimes: 4/7

Continua após a publicidade

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 24 16 4 3 0 Jaylen Brown 22 5 5 1 0 Payton Pritchard 12 2 6 0 0 Neemias Queta 8 14 1 0 0 Sam Hauser 8 5 0 0 0

Três pontos: 11/39 (28.2%) / Tatum: 4/12

Celtics 3-2