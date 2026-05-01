Jaden McDaniels ofusca Nikola Jokic e Timberwolves bate Nuggets

Sem Anthony Edwards e mais alguns, sem problemas. Jaden McDaniels brilhou e o Minnesota Timberwolves eliminou o Denver Nuggets. Uma vitória histórica para a franquia de Minneapolis, que por mais um ano, está entre as quatro melhores do Oeste. Enquanto isso, decepção do mesmo tamanho para Denver, um time formado para brigar pelo título que é eliminado na primeira rodada pela primeira vez em anos.

Agora, o Minnesota Timberwolves enfrenta o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama na próxima fase dos playoffs. Esse é o primeiro confronto definido da segunda rodada dos playoffs da NBA de 2025/26. A série começa na próxima segunda-feira (4) no Texas.

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Para o Denver Nuggets, a queda tem fortes sentimentos de fim de ciclo. Um time que se reforçou de forma elogiosa para muitos na offseason, mas que teve uma campanha estranha, com lesões, desconexões e que termina com uma queda para um time bem desfalcado. Acima de tudo, Minnesota venceu seu rival em todas as pequenas coisas que tanto importam nessa época do ano.

Jaden McDaniels e Rudy Gobert, acima de tudo, foram os protagonistas da vitória do Timberwolves sobre o Nuggets. O ala fez um trabalho defensivo sublime contra Jamal Murray. Na hora de fechar a série com ainda mais desfalques, anulou o rival canadense e anotou 32 pontos do outro lado. O francês adicionou um lindo capítulo a sua “lenda defensiva” na NBA fazendo Nikola Jokic parecer “humano” pela primeira vez em anos.

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Então, confira como foi a vitória do Timberwolves de Jaden McDaniels sobre o Nuggets de Nikola Jokic no jogo 6.

Escalações

Minnesota já tinha graves problemas com as ausências de Anthony Edwards e Donte DiVincenzo. Mas isso se acentuou nessa quinta. Afinal, Ayo Dosunmu (herói do jogo 4) e Kyle Anderson também ficaram fora. O armador teve dores na panturrilha e o ala ficou doente. Além disso, Bones Hyland também foi dúvida para a partida, mas acabou jogando.

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Assim, Chris Finch teve um quinteto titular ainda mais alternativo para sua chance de fechar a série em casa: Mike Conley, Terrence Shannon Jr, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.

Por outro lado, David Adelman também não contou com Aaron Gordon e Peyton Watson. O líder defensivo do time segue com lesões e Watson sequer estreou. Assim, o time titular se manteve exatamente como no jogo 5: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Spencer Jones e Nikola Jokic

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Destaques

O começo do jogo simbolizou muito bem como a noite seria. Denver começou jogando rápido, com um Nikola Jokic agressivo e abriu 7 a 2. Para um time desfalcado, sem suas referências, Minnesota poderia ter sofrido desde o começo. Mas na verdade, fez uma corrida de 11 a 0 para retomar a liderança. Justamente na figura do jovem Terrence Shannon Jr, que marcou oito pontos ainda no primeiro quarto.

Foi a história de um jogo que não mudou muito. Os donos da casa foram melhores. Apesar de sofrer para converter arremessos de fora, o time acelerava sempre que podia em transição e dominou os rebotes ofensivos. Sem muitas opções ofensivas, o time chegou a ter Julius Randle, Naz Reid e Rudy Gobert juntos em quadra, o que impactou no tamanho e nessa briga por rebotes de maneira sublime.

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Jaden McDaniels ganhou ritmo e até pareceu simples. É claro, muitos cortes como normalmente joga, mas também mostrando alguma criação de arremessos. A facilidade com que ele conseguia bons chutes após bloqueios era assustadora para Denver. O ala que já teve grande impacto na série desde o jogo 1, chamava a responsabilidade até no ataque para tentar fechar a série.

Enquanto isso, Nikola Jokic fez bom jogo contra Rudy Gobert. O sérvio não dominou o francês, mas soube reagir aos melhores momentos defensivos do rival. Quando encontrou ritmo, foi muito agressivo e eficiente ao marcar 14 pontos só no terceiro período. Mas fora Cam Johnson, faltou ajuda.

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Então, voltamos a falar de Jaden McDaniels nesse ponto. O trabalho que ele fez em Jamal Murray foi incrível. Aliás, um reflexo da série. O ala lutou contra bloqueios, se recuperou quase sempre e nunca deu espaço para que o armador ganhasse ritmo. Foi talvez a pior noite decisiva de playoffs que se viu de Murray. Conhecido por crescer nessas horas, ele marcou apenas 12 pontos. Pior, pareceu inseguro conforme a partida avançava.

Então, em grande parte do jogo, o ritmo ofensivo de Denver se resumia a Nikola Jokic. Para se ter uma noção, cinco de suas dez assistências foram para Cam Johnson. O ala que sofreu críticas ao longo do ano, aliás, apareceu no momento de tentar salvar o 2025/26 de Denver. Mas ninguém além da dupla passou dos 15 pontos.

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O último quarto foi tenso. Chegou a ter até troca de empurrões entre Jokic e Jaylen Clark. Minnesota teve algumas chances de disparar. Uma delas veio após lindo passe de Gobert no short-roll que encontrou Terrence Shannon Jr para uma bola de três. Mas o Nuggets sempre achava uma forma de reagir.

Mas nos últimos momentos, um and-one de Shannon e um arremesso de meia distância de McDaniels colocaram o Nuggets em situação difícil. Spencer Jones desperdiçou uma bola tripla livre, Jamal Murray também. Os dois arremessos criados por um Nikola Jokic enfrentando dobras e ajudas. Por fim, turnovers decisivos ajudaram ainda mais. Minnesota prevaleceu em enorme vitória. Assim, está na próxima fase dos playoffs da NBA de 2025/26.

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(3) Denver Nuggets 98 x 110 Minnesota Timberwolves (6)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 28 9 10 0 1 Cam Johnson 27 8 3 0 1 Tim Hardaway Jr. 13 4 2 1 1 Jamal Murray 12 6 4 0 1 Spencer Jones 8 2 1 0 1

Três pontos: 10/27 (37%) / Johnson: 5/10

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden McDaniels 32 10 3 2 1 Terrence Shannon Jr. 24 6 1 2 0 Julius Randle 18 4 5 1 0 Naz Reid 15 7 4 1 0 Rudy Gobert 10 13 8 1 2

Três pontos: 7/29 (24.1%) / Randle: 2/5

Timberwolves 4-2