Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Após duelo, Shai Gilgeous-Alexander tira sarro de Dillon Brooks

Canadenses se enfrentaram na série entre Thunder e Suns

Por
Gilgeous-Alexander Dillon Brooks
Reprodução / X

Amigos fora das quadras, Shai Gilgeous-Alexander e Dillon Brooks se enfrentaram na primeira rodada dos playoffs da NBA. Como esperado, o Oklahoma City Thunder “varreu” o Phoenix Suns. No duelo que fechou a série, o atual campeão venceu por 131 a 122.

Durante os jogos, os canadenses se provocaram (trash talk) e, no fim das contas, o MVP da liga riu por último. Após a classificação do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander abraçou o amigo e ambos trocaram sorrisos ainda em quadra. Mas horas depois, o astro utilizou o seu perfil no Instagram para tirar sarro do amigo.

Continua após a publicidade

Na publicação, o armador compartilhou uma imagem editada dele com Dillon Brooks. Nela, a camisa do ala do Suns tem a mensagem ‘Cancún em 3’. Ou seja, uma alusão às férias do eliminado. Além disso, Gilgeous-Alexander escreveu o seguinte: “Todo mundo quer ser o vilão até que as vassouras entram em ação. Aí, a poeira assenta e você percebe quem é o verdadeiro vilão”.

Dillon Brooks abraçou o papel de vilão na NBA, mas no post na rede social, Shai Gilgeous-Alexander inverteu a narrativa. Ou seja, ele se assume como o verdadeiro vilão por “varrer” o rival.

Continua após a publicidade

Apesar da “trollada”, o astro do Thunder exaltou o amigo na coletiva de imprensa após o jogo 4. Shai, acima de tudo, destaca que Brooks é um grande competidor. Além disso, revelou que está orgulhoso da série do ala do Suns.

Leia mais!

“Cara, o Dillon é um grande competidor e um cara muito bacana, apesar do que falam dele. Ele é muito legal quando você o conhece. Esse papo de vilão não me afeta. Eu sei a pessoa que o Dillon é. Ele fez uma série fantástica. Torço para que ele continue melhorando. Enfim, estou muito orgulhoso dele”, disse Shai.

Continua após a publicidade

Não é exagero afirmar que Dillon Brooks foi o destaque do Suns nos duelos contra o atual campeão da NBA. Nos quatro jogos, o jogador de 30 anos teve médias de 26 pontos e seis rebotes, além de 44% nas bolas de três. Após o último jogo contra o Thunder, o canadense destacou a campanha de Phoenix.

“Todo mundo, a princípio, esperava que seríamos uma piada. A imprensa disse que seríamos um time para perder muitos jogos. Mas a gente provou que várias pessoas estavam erradas. E isso porque esse grupo teve muito coração. Esse elenco se fechou. Competimos uns pelos outros. Acreditamos na capacidade uns dos outros, acima de tudo.”

Continua após a publicidade

“Então, mesmo que a sensação da eliminação seja ruim demais, era um grande time da NBA do outro lado. E a derrota não apaga o que fizemos. Contra todas as previsões. Enfim, construímos muita coisa boa”, contou o ala, que tem contrato com o Suns até o final da próxima campanha.

comentários