Após duelo, Shai Gilgeous-Alexander tira sarro de Dillon Brooks

Amigos fora das quadras, Shai Gilgeous-Alexander e Dillon Brooks se enfrentaram na primeira rodada dos playoffs da NBA. Como esperado, o Oklahoma City Thunder “varreu” o Phoenix Suns. No duelo que fechou a série, o atual campeão venceu por 131 a 122.

Durante os jogos, os canadenses se provocaram (trash talk) e, no fim das contas, o MVP da liga riu por último. Após a classificação do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander abraçou o amigo e ambos trocaram sorrisos ainda em quadra. Mas horas depois, o astro utilizou o seu perfil no Instagram para tirar sarro do amigo.

Continua após a publicidade

Na publicação, o armador compartilhou uma imagem editada dele com Dillon Brooks. Nela, a camisa do ala do Suns tem a mensagem ‘Cancún em 3’. Ou seja, uma alusão às férias do eliminado. Além disso, Gilgeous-Alexander escreveu o seguinte: “Todo mundo quer ser o vilão até que as vassouras entram em ação. Aí, a poeira assenta e você percebe quem é o verdadeiro vilão”.

Dillon Brooks abraçou o papel de vilão na NBA, mas no post na rede social, Shai Gilgeous-Alexander inverteu a narrativa. Ou seja, ele se assume como o verdadeiro vilão por “varrer” o rival.

Continua após a publicidade

Apesar da “trollada”, o astro do Thunder exaltou o amigo na coletiva de imprensa após o jogo 4. Shai, acima de tudo, destaca que Brooks é um grande competidor. Além disso, revelou que está orgulhoso da série do ala do Suns.

Leia mais!

“Cara, o Dillon é um grande competidor e um cara muito bacana, apesar do que falam dele. Ele é muito legal quando você o conhece. Esse papo de vilão não me afeta. Eu sei a pessoa que o Dillon é. Ele fez uma série fantástica. Torço para que ele continue melhorando. Enfim, estou muito orgulhoso dele”, disse Shai.

Continua após a publicidade

Não é exagero afirmar que Dillon Brooks foi o destaque do Suns nos duelos contra o atual campeão da NBA. Nos quatro jogos, o jogador de 30 anos teve médias de 26 pontos e seis rebotes, além de 44% nas bolas de três. Após o último jogo contra o Thunder, o canadense destacou a campanha de Phoenix.

“Todo mundo, a princípio, esperava que seríamos uma piada. A imprensa disse que seríamos um time para perder muitos jogos. Mas a gente provou que várias pessoas estavam erradas. E isso porque esse grupo teve muito coração. Esse elenco se fechou. Competimos uns pelos outros. Acreditamos na capacidade uns dos outros, acima de tudo.”

Continua após a publicidade

“Então, mesmo que a sensação da eliminação seja ruim demais, era um grande time da NBA do outro lado. E a derrota não apaga o que fizemos. Contra todas as previsões. Enfim, construímos muita coisa boa”, contou o ala, que tem contrato com o Suns até o final da próxima campanha.